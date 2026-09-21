Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Tómas Arnar Þorláksson skrifar 21. september 2026 13:48 María Heimisdóttir landlæknir. Vísir/Egill Aðalsteinsson Embætti landlæknis hefur fellt starfsleyfi sex lækna niður. Að auki var starfsleyfi eins læknis takmarkað. Þetta var gert í kjölfar þess að blaðamaður Heimildarinnar sendi embættinu lista yfir þrettán lækna sem höfðu misst starfsleyfi erlendis en væru samt sem áður með starfsleyfi hér á landi. Þetta staðfestir María Heimisdóttir landlæknir í skriflegu svari til fréttastofu. Heimildin greindi fyrst frá. Í umfjöllun Heimildarinnar kemur fram að rannsókn blaðsins í samstarfi við erlenda miðla hafi leitt í ljós að mögulega þrettán læknar hafi haldið starfsleyfi sínu hér á landi þrátt fyrir að vera bannað að starfa í öðrum ríkjum Evrópu eða í Bandaríkjunum. Starfsleyfi takmarkað þótt skilyrði sviptingar voru uppfyllt María segir í skriflegu svari til fréttastofu að mál þessara þrettán lækna hafi verið til skoðunar innan embættisins síðan að þeim barst listi frá Heimildinni. Hjá sex af þessum læknum var ekki talin þörf á að aðhafast. „Í þessum málum var ýmist talið rétt að fella starfsleyfi ekki niður hér á landi, eftir niðurfellingu í öðru landi, eða að ástæðu niðurfellingar í öðru landi var að rekja til niðurfellingar eða afsals starfsleyfis læknis hér á landi, sem síðar hafi verið endurútgefið,“ segir í svarinu. Í sjö málum taldi embættið rétt að aðhafast. Sex starfsleyfi voru felld niður en í einu tilviki var starfsleyfi takmarkað á grundvelli 3. mgr. 15. gr. laga um landlækni og lýðheilsu. Í þeirri grein er landlækni gert heimilt að takmarka starfsréttindi tímabundið ef skilyrði sviptingar eru fyrir hendi. Niðurfelling starfsleyfa var byggð á 7. og 8. mgr. 15. gr. sömu laga en þar segir: Byggi heilbrigðisstarfsmaður starfsréttindi sín hér á landi á starfsleyfi sem útgefið er í öðru landi falla starfsréttindi hans hér á landi niður ef hann er sviptur starfsleyfi í því landi. Starfsréttindi heilbrigðisstarfsmanns falla niður sé hann sviptur lögræði eða hann uppfyllir ekki lengur þau skilyrði sem krafist var þegar hann fékk starfsréttindi. Veikleiki á kerfinu en mál nú í mun betri farveg Í svarinu segir einnig að samkvæmt upplýsingum embættis landlæknis hafi læknarnir sjö ekki verið við störf á Íslandi þegar rannsókn þeirra hófst. „Embætti landlæknis berast tilkynningar um sviptingar og takmarkanir starfsleyfa heilbrigðisstarfsmanna innan EES ríkja í gegnum upplýsingakerfi ESB fyrir innri markaðinn (IMI). Gífurlegur fjöldi slíkra tilkynninga berst öllum EES ríkjum í gegnum það kerfi. Reynst getur eftirlitsstofnunum erfitt um vik að fylgjast með og skrá slíkar tilkynningar með viðeigandi hætti,“ segir María sem heldur áfram: „Á síðasta ári var í ýmsum fjölmiðlum hérlendis og erlendis, þ. á m. hjá Heimildinni, fjallað um þann ágalla á framangreindu kerfi sem reyndist vera fyrir hendi, þ.e. að tilkynningar um sviptingar og takmarkanir starfsleyfa færu ekki í öllum tilvikum í réttan farveg innan EES ríkjanna. Embættinu var kunnugt um þennan veikleika, hafði komið þeim áhyggjum á framfæri við þá sem reka kerfið og hert eigið eftirlit. Mál sem þessi eru því komin í mun betri farveg frá því sem áður var þó svo enn megi bæta samstarf og gagnaskil milli ríkja.“ Heilbrigðismál Mest lesið Sigmar í veikindaleyfi Innlent Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Innlent Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Innlent Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Innlent Pútín sló öll met Erlent Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Erlent Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Innlent Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Erlent Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Innlent Skipuleggur eigin jarðarför Innlent Fleiri fréttir Tveir á vinnupalli sem féll Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Börn á rafmagnskrossurum og Kópavogur vill herða reglur Sigmar í veikindaleyfi Tafir á Keflavíkurflugvelli Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Vill þyngja hámarksrefsingu fyrir að kaupa vændi af barni „Mikill skilningur á því að það þurfti að fara í breytingar“ Hólmarnir í Tjörninni fá andlitslyftingu Missti stjórn á bílnum og hafnaði á vegg Vonar að „Evrópusambandsblætið“ renni af forystu ríkisstjórnarinnar Fá engin svör frá ráðherra og segja matvælaöryggi undir Fleiri herstöðvar ekki slæm tíðindi fyrir Íslendinga Líklega síðustu hvalveiðivertíðinni lokið Opið bréf til Ingu: „Þetta er „lausn“ á einhverju sem var aldrei vandamál“ Náum verðbólgunni aldrei niður ef ríkið hægir ekki á sér Afi ákærður fyrir brot gegn barnabarni sínu Börnin segja hóp manna hafa elt þau og boðið nammi Danir og Grænlendingar til New York og hettuklæddir menn í Árbæ Arnarfell dregið til Færeyja Fimm nýir í stjórn Ungs jafnaðarfólks „Ég stend eins lengi og ég þarf að standa í þessu“ Hótuðu að loka Vogi Sjá meira