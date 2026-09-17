Rússar ganga að kjörborðinu um helgina og eiga þeir þar að velja á milli tíu flokka, sem allir virðast sammála stærsta flokki landsins og Vladimír Pútín. Eini flokkurinn sem stóð gegn stríðinu í Úkraínu hefur verið bannaður.
Þetta eru fyrstu kosningarnar sem haldnar eru í Rússlandi frá því innrásin í Úkraínu hófst í febrúar 2022. Ráðamenn í Rússlandi vilja, samkvæmt AP fréttaveitunni, nota kosningarnar til að undirstrika stuðning almennings við stríðið og auka lögmæti innrásarinnar heima fyrir.
Til þessa er þegar búið að koma í veg fyrir andóf í kosningunum.
Flokkur Vladimírs Pútín, forseta, kallast Sameinað Rússland. Fastlega er búist við því að sá flokkur muni bera sigur úr býtum í kosningunum. Einnig eru aðrir níu flokkar á kjörseðlinum en stefnur þeirra eru allar í takt við stefnur Sameinaðs Rússlands.
Í ávarpi sem Pútín hélt í vikunni sagði forsetinn, sem hefur stýrt Rússlandi frá 2001, að með kosningunum myndu Rússar sýna enn eina ferðina að milljónir þeirra standi við bak rússneskra hermanna. Að rússneska þjóðin stæði saman á grunni sameiginlegra gilda, sögu og móðurlandsástar.
In a TV address to the nation ahead of this weekend’s parliamentary and local elections, Putin has urged voters to show that millions of people are behind the Russian troops fighting in UkraineGiven he’s had the only anti-war party banned, he can be sure he’ll get what he wants pic.twitter.com/OwJNA3WOTz— Francis Scarr (@francis_scarr) September 16, 2026
In a TV address to the nation ahead of this weekend’s parliamentary and local elections, Putin has urged voters to show that millions of people are behind the Russian troops fighting in UkraineGiven he’s had the only anti-war party banned, he can be sure he’ll get what he wants pic.twitter.com/OwJNA3WOTz
Kosningarnar munu hefjast á morgun og standa yfir alla helgina. Þá munu kjósendur velja sér 450 fulltrúa á Dúmuna, neðri deild rússneska þingsins. Sameinað Rússland heldur rúmlega tveimur þriðju af þingsætunum
Kosningarnar verða einnig haldnar á hernumdum svæðum í Úkraínu.
Á meðal frambjóðenda eru tæplega tvö hundruð uppgjafarhermenn sem börðust í Úkraínu, samkvæmt frétt BBC.
Steve Rosenberg, fréttamaður BBC í Moskvu, bendir á að í lok þingsins í júlí hafi allir þingmenn staðið upp og kallað: „Rússland, Pútín, sigur! Rússland, Pútín, sigur!“
Þetta er til marks um þá stjórn sem Pútín hefur á þinginu. Hver einasti flokkur þingsins hefur stutt öll 170 frumvörpin sem hafa verið lögð fram og snúa að innrásinni í Úkraínu.
Þeir sem mótmæla stríðinu fá ekki að taka þátt í kosningunum og hafa jafnvel verið sendir í fangelsi.
Lev Shlosberg sem leitt hefur Yabloko, frjálslyndan stjórnarandstöðuflokk, var í sumar dæmdur í rúmlega ellefu ára fangelsi vegna andstöðu hans við stríðið í Úkraínu. Áður hafði hæstiréttur Rússlands bannað flokki hans að bjóða fram í þingkosningunum.
Nánar tiltekið var Shlosberg dæmdur á grunni laga sem meina fólki að kasta rýrð á rússneska herinn og dreifa rangindum um hann. Þessi lög hafa yfirvöld í Rússlandi notað til að þagga niður í fjölmörgum andstæðingum sínum og bæla niður andóf gegn stríðinu.
Þótt flokkurinn sé ekki á kjörseðlum hafa frambjóðendur hans verið í framboðum víðs vegar um Rússland. Á undanförnum vikum hafa fjölmargir þeirra verið handteknir og ákærðir fyrir ýmis brot. Í kjölfarið hefur þeim verið meinað að bjóða sig fram til þings.
Í frétt Moscow Times segir að stjórnmálafræðingar séu einróma um að innrásin í Úkraínu hafi markað mikinn vendipunkt hvað varðar kosningar í Rússlandi. Rússlandi sé nú lýst sem kosningabundnu einræðisríki. Ríki þar sem valdstjórn heldur áfram að efna til kosninga en hefur harða stjórn á þeim skilyrðum sem kosningarnar fara fram við.
Einn stjórnmálafræðingur sagði frambjóðendur ekki geta tjáð sig opinberlega með frjálsum hætti. Þá ættu þeir einnig erfitt með að rökræða málefni sem rússneskur almenningur stendur frammi fyrir vegna takmarkana yfirvalda.
Í grein BBC segir Rosenberg frá því að á dögunum hafi þáttastjórnandi boðið áhorfendur velkomna á kappræður fyrir 158 kjördæmi Rússlands, þar sem sex menn eru í framboði. Enginn þeirra mætti þó í kappræðurnar.
Moscow Times segir þetta nokkrum sinnum hafa gerst í aðdraganda kosninganna. Pútín hefur sjálfur ekki einu sinni tekið þátt í kappræðum og aðrir frambjóðendur Sameinaðs Rússlands gera það mjög sjaldan.