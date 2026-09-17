Erlent

Slapp við fangelsis­vist eftir að hafa notað maura í matar­gerð

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Maurarnir voru notaðir sem skraut í eftirrétt. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Maurarnir voru notaðir sem skraut í eftirrétt. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Getty

Eigandi eins þekktasta veitingastaðar Suður-Kóreu þarf ekki að dvelja í fangelsi eftir að eftirréttur með maurum var borinn fram á veitingastaðnum. Saksóknararnir kröfðust fangelsisdómsins.

Eigandi staðarins var ákærður í júlí fyrir að hafa notað maura í matreiðslu á veitingastaðnum, sem heitir Evett og er með tvær Michelin-stjörnur. Hann játaði að maurarnir hefðu verið notaðir í aðeins nokkra rétti og þá aðallega til skrauts. Viðskiptavinirnir hafi verið látnir vita og getað valið um annað skraut.

Evett veitingastaðurinn var stofnaður af Joseph Lidgerwood sem er þekktur ástralskur kokkur. Hann er andlit veitingastaðarins út á við en Ginny Kim, eiginkona Lidgerwood, er skráð sem eigandi staðarins og var hún því sakborningur.

Lög um matvælaöryggi í Suður-Kóreu banna notkun skordýra í matreiðslu fyrir utan tíu ákveðnar skordýrategundir. Saksóknarar kröfðust þess að Kim yrði vistuð í fangelsi í eitt ár og ætti að greiða tuttugu milljónir won, tæpar tvær milljónir króna, í sekt. 

Þeir áætluðu að eftirrétturinn með maurunum hefði verið borinn fram fyrir 12.274 viðskiptavini sem samsvaraði rúmum 49 þúsund maurum. Lögmenn Kim sögðu hins vegar að aðeins sextíu prósent viðskiptavina hefðu þegið maurana sem skraut.

Dómarinn taldi brotið ekki hafa verið léttvægt samkvæmt The Guardian og vísaði til þess hversu lengi réttirnir hefðu verið seldir og prófana sem sýndu að magn þungmálma í maurunum væri yfir leyfilegum mörkum. Hins vegar tók hann tillit til þess að eigandinn játaði brotið og væri ekki með sakaferil. 

Veitingastaðnum sjálfum var gert að greiða tíu milljónir won í sekt, tæpar níu hundruð þúsund íslenskar krónur, og eigandanum fimmtán milljónir won, rúma 1,3 milljónir króna.

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