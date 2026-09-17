Slapp við fangelsisvist eftir að hafa notað maura í matargerð Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 17. september 2026 22:59 Maurarnir voru notaðir sem skraut í eftirrétt. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Getty Eigandi eins þekktasta veitingastaðar Suður-Kóreu þarf ekki að dvelja í fangelsi eftir að eftirréttur með maurum var borinn fram á veitingastaðnum. Saksóknararnir kröfðust fangelsisdómsins. Eigandi staðarins var ákærður í júlí fyrir að hafa notað maura í matreiðslu á veitingastaðnum, sem heitir Evett og er með tvær Michelin-stjörnur. Hann játaði að maurarnir hefðu verið notaðir í aðeins nokkra rétti og þá aðallega til skrauts. Viðskiptavinirnir hafi verið látnir vita og getað valið um annað skraut. Evett veitingastaðurinn var stofnaður af Joseph Lidgerwood sem er þekktur ástralskur kokkur. Hann er andlit veitingastaðarins út á við en Ginny Kim, eiginkona Lidgerwood, er skráð sem eigandi staðarins og var hún því sakborningur. Lög um matvælaöryggi í Suður-Kóreu banna notkun skordýra í matreiðslu fyrir utan tíu ákveðnar skordýrategundir. Saksóknarar kröfðust þess að Kim yrði vistuð í fangelsi í eitt ár og ætti að greiða tuttugu milljónir won, tæpar tvær milljónir króna, í sekt. Þeir áætluðu að eftirrétturinn með maurunum hefði verið borinn fram fyrir 12.274 viðskiptavini sem samsvaraði rúmum 49 þúsund maurum. Lögmenn Kim sögðu hins vegar að aðeins sextíu prósent viðskiptavina hefðu þegið maurana sem skraut. Dómarinn taldi brotið ekki hafa verið léttvægt samkvæmt The Guardian og vísaði til þess hversu lengi réttirnir hefðu verið seldir og prófana sem sýndu að magn þungmálma í maurunum væri yfir leyfilegum mörkum. Hins vegar tók hann tillit til þess að eigandinn játaði brotið og væri ekki með sakaferil. Veitingastaðnum sjálfum var gert að greiða tíu milljónir won í sekt, tæpar níu hundruð þúsund íslenskar krónur, og eigandanum fimmtán milljónir won, rúma 1,3 milljónir króna. Suður-Kórea Matur Veitingastaðir Michelin Mest lesið „Ég er hreinlega mjög hrædd“ Innlent Hætti í flokknum eftir samtal Ingu Sæland við eiginkonuna Innlent Spreyttu þig á PISA-spurningunum Innlent Koma af fjöllum varðandi áform borgarinnar Innlent Þriggja ára fangelsi fyrir að frelsissvipta æskuvin sinn Innlent Uppsagnir hjá dómsmálaráðuneytinu Innlent Drengirnir fundnir heilir á húfi Innlent „Ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans“ Innlent Hjólahvíslarinn og lögreglan björguðu Latabæ Innlent Salurinn veltist um af hlátri þegar vitni hringdi inn frá Albaníu Innlent Fleiri fréttir Slapp við fangelsisvist eftir að hafa notað maura í matargerð Rússar kjósa sér 450 skoðanabræður Rússar hafi skipulagt fjölþáttaárás gegn Póllandi Vill fara með Svíþjóð í nýja átt Telja Bandaríkjamenn kunna að hafa framið stríðsglæpi í Íran Kristersson sagði af sér eftir að öll atkvæði voru talin „Þetta snýst um fullveldi“ Þvertaka fyrir að Karl hafi sagt að Díana myndi gleymast fljótt Sænskur stórglæpon handsamaður í Marokkó Samþykktu frumvarp Grahams einu og hálfu ári seinna Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Krefst þess með hástöfum að stýrivextir verði lækkaðir Nær hundrað prósent líkur á sigri vinstri blokkarinnar Kostaði 57 milljarða að verjast einni árás Hútar skutu niður herþotu Sáda Ný réttarhöld gætu reynst flókin í framkvæmd Afhjúpa RIS-vanda í Evrópu og Bandaríkjunum Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Skutu vegna „ögrandi hegðunar“ dönsku herþyrlunnar Hægt hefði verið koma í veg fyrir dauðsföll barna á sjúkrahúsi Letby Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Nemandi alvarlega særður í stunguárás í skóla í Osló Lýsti yfir samkomulagi sem lá ekki fyrir Rússneskt skip skaut blysum að danskri herþyrlu Hafna viðræðum til hægri Sjá meira