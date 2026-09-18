Magdalena Andersson, leiðtogi Sósíaldemókrata í Svíþjóð, hefur fengið umboð til þess að mynda nýja ríkisstjórn Svía eftir að flokkurinn sigraði í þingkosningum um síðustu helgi. Ulf Kristersson sagði af sér sem forsætisráðherra í gær.
Þingkosningar í Svíþjóð fóru fram um síðustu helgi þar sem ríkisstjórnarflokkarnir lutu í lægra haldi fyrir stjórnarandstöðuflokkunum. Þar fékk flokkur Andersson flest atkvæði, 28 prósent. Þar á eftir var flokkur Ulf Kristersson, Moderante, sem fékk 19,8 prósent atkvæða.
Í kjölfarið sagði Kristersson af sér embætti forsætisráðherra. Eftir að forseti þingsins fundaði með öllum formönnum í dag, fyrir utan Kristersson, tilkynnti hann að Andersson fengi umboðið. Hún sagðist ætla að ræða við sex flokksleiðtoga samkvæmt SVT.
„Mitt innlegg í þá vinnu sem nú fer fram er að allir stjórnmálaflokkar þurfa nú að leggja flokkspólitík til hliðar og setja Svíþjóð og sænsku þjóðina í fyrsta sæti,“ skrifar Andersson í færslu á Instagram.
Það er ekki talið verða einfalt fyrir Andersson að mynda ríkisstjórn en leiðtogi Miðflokksins hefur útilokað samstarf með bæði Vinstriflokknum og Svíþjóðardemókrötum.