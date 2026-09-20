Framtíð Friedrich Merz sem kanslara Þýskalands er sögð í húfi í kosningum sem haldar eru í tveimur sambandslöndum í dag. Fylgi flokks hans hefur dalað verulega í báðum sambandslöndunum og hefur honum verið kennt um.
„Örlagadagur fyrir kanslarann“
„Á hann enn þá séns?“
„Fyrir kanslarann snýst þetta um embættið“
„Standa Merz og CDU frammi fyrir enn öðrum ósigri í
kosningum?“
Þessu slá þýskir fjölmiðlar upp í fyrirsögnum vegna þingkosninga sem haldnar eru í sambandslöndunum Berlín og Mecklenburg-Vorpommern í dag.
Þótt aðeins sé um að ræða þingkosningar innan þessara tveggja sambandslanda þykja þær hafa mikla þýðingu fyrir Friedrich Merz og framtíð hans sem kanslara Þýskalands þar sem flokki hans, Kristilegum demókrötum (CDU), er spáð afhroði í skoðanakönnunum.
Vangaveltur hafa verið uppi um það hvort Merz gæti verið skipt út sem kanslara á miðju kjörtímabili ef ekki rætist úr fylgi flokksins.
Fyrir tveimur vikum vann öfgahægriflokkurinn Valkostur fyrir Þýskaland (Alternative fur Deutschland, AfD) stórsigur í ríkinu Saxlandi-Anhalt fyrir tveimur vikum, á meðan fylgi CDU dróst saman um helming.
Í Berlín keppir flokkur hans nú við vinstri flokkinn Die Linke um fyrsta sætið.
Á sama tíma hefur CDU í Mecklenburg-Vorpommern í norðausturhluta landsins mælst rétt yfir fimm prósenta þröskuldinum til að komast inn á þingið í ríkinu en það gætu reynst verstu úrslit þeirra í ríkiskosningum frá upphafi.
Merz hefur sagst ætla að halda áfram en nýtur lítils fylgis og á sama tíma eru uppi sögusagnir um kanslaraskipti, en þýski fréttavefurinn Tagesschau skrifar þó að þeir sem orðaðir eru við hugsanlega atlögu að kanslarastólnum séu enn tvístígandi við að gefa kost á sér.
Merz hefur aðeins verið við völd í um sextán mánuði en samkvæmt skoðanakönnun INSA eru 78 prósent kjósenda í Mecklenburg-Vorpommern ósáttir við störf Merz í embætti og aðeins um 14 prósent sáttir.
Merz verður því líklega kennt um ósigurinn enda upplifa margir kjósendur hann sem hrokafullan og ekki í snertingu við hversdagslegt líf kjósenda, að því er DR greinir frá. Mikil verðbólga hefur verið í Þýskalandi auk þess sem bensínverð hefur hækkað verulega. Stuðningsmenn hans benda þó á að vendingar á alþjóðasviðinu hafi haft mikil vandræði í för með sér, auk þess sem mörg af þeim vandamálum sem þjóðin horfir upp á í dag hafi hann erft frá fyrri ríkisstjórn.
Á sama tíma reynir flokkur hans að stemma stigu við uppgangi AfD víða um Þýskaland en jafnframt hafa sósíaldemókratarnir í SPD sótt í sig veðrið á lokametrunum og slást nú um efsta sætið.
Manuela Schwesig er oddviti SPD í sambandslandinu og virðist flokkurinn hafa sópað til sín atkvæðum þeirra sem eru á móti AfD enda hefur Schwesig kynnt sig sem „konuna gegn bláum“ (þ. „Die Frau gegen Blau“) en blár er litur AfD-flokksins. Þó nýtur flokkur hennar ekki sama fylgis á landsvísu.
Kjörstaðir loka klukkan 16 að íslenskum tíma og má þá búast við fyrstu útgönguspám um svipað leyti.