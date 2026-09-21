Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Tómas Arnar Þorláksson skrifar 21. september 2026 11:59 Árni Friðleifsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. vísir/lýður valberg Mikið áhyggjumál er að börn allt niður í ellefu ára bruni um á allt að hundrað kílómetra hraða um götur og holt og hæðir víða á höfuðborgarsvæðinu að mati lögreglunnar. Börnum á rafmagnskrossurum bregður oftar fyrir en áður sem sé foreldravandamál að mati aðstoðaryfirlögregluþjóns umferðardeildar. Lögreglu barst tilkynning um glæfralegan akstur bifhjóls í Mosfellsbæ í gær. Ungur ökumaður ók þar um á rafmagnskrossara án skráningarnúmers. Lögreglan greip inn í þar sem ökumanninum var ekki leyfilegt að aka á akbraut og foreldrar piltsins komu að sækja hann. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en þetta er langt frá því að vera fyrsta atvikið sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnir vegna barns á rafmagnskrossara. Einfalt mál að eiga við hjólin Árni Friðleifsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir það hafa aukist verulega undanfarið að börn allt niður í ellefu ára bruni um á rafmagnskrossurum. „Þetta er klárlega vandamál og við höfum orðið var við þetta. Við erum að fá mikið af ábendingum hérna á Reykjavíkursvæðinu um akstur þessara, já, barna vil ég meina. Þessi hjól eru þannig að þau eru seld í dag, þú mátt vera á 25 kílómetra hraða á þeim. Þá mega þau vera á göngustígum og á gangstéttum en þau eru framleidd til að ná allt að 100 kílómetra hraða. Þessi hópur sem er á þessum hjólum, hefur hvorki getu né reynslu að vera á þessum hraða.“ Hann segir um mikið áhyggjuefni að ræða fyrir lögregluna. Einfalt mál sé fyrir börnin að breyta hjólunum þannig að þau nái ofsahraða. „Við horfum á þetta sem foreldravandamál. Ábyrgð foreldra er náttúrulega gríðarleg í þessu tilfelli að kaupa tæki sem komast á allt að hundrað kílómetra hraða. Okkur skilst að það sé jafnvel hægt að breyta þessu bara í símanum í appi.“ Fjöldi hjóla í umferð hlaupi á hundruðum Brýnt sé að grípa inn í þróunina áður en það verður um seinan. „Vandamálið er að regluverkið sem við vinnum eftir nær illa utan um þetta. Krökkum, sem sagt undir 15 ára aldri, er ekki gerð refsing. Það er til skoðunar hvað er hægt að gera í þessum málum. Við erum búin að vekja athygli á þessu bæði til Samgöngustofu og innviðaráðuneytisins. Þannig að ég vona að okkur beri gæfa til að finna eitthvað út úr þessum málum áður en eitthvað alvarlegt gerist.“ Að hans mati sé um sameiginlegt verkefni skóla, sveitarfélaga, foreldra og yfirvalda. „Það eru einhver hundruð hjóla sem falla undir þennan flokk og við höfum verið að fá tilkynningar bæði í Hafnarfirði, Kópavogi, Garðabæ, Mosfellsbæ og í Reykjavík. Þetta veldur okkur verulegum áhyggjum,“ segir hann og heldur áfram: „Það sem ég vil koma á framfæri er eiginlega að foreldrar setjist niður með krökkunum og ræði þetta, því það er stór ábyrgðarhluti hjá foreldrum að láta ungmenni vera á þessum hjólum á göngustígum, bæði gangandi vegfarendur og önnur börn. Þetta getur leitt til alvarlegra slysa.“ Lögreglumál Umferðaröryggi Garðabær Mest lesið Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Innlent Sigmar í veikindaleyfi Innlent Pútín sló öll met Erlent Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Erlent Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Innlent Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Innlent Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Erlent Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Innlent Skipuleggur eigin jarðarför Innlent Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Innlent Fleiri fréttir Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Börn á rafmagnskrossurum og Kópavogur vill herða reglur Sigmar í veikindaleyfi Tafir á Keflavíkurflugvelli Vilja þingkosningar og staðgöngumæður Samninganefnd Reykjavíkurborgar leyst undan störfum Barn á rafmagnskrossara sótt af foreldrum sínum Rýma húsið: „Draumurinn er að Reykjavíkurborg geti hjálpað okkur“ Skattadrottning þurfti að borga álag eftir allt saman Vill þyngja hámarksrefsingu fyrir að kaupa vændi af barni „Mikill skilningur á því að það þurfti að fara í breytingar“ Hólmarnir í Tjörninni fá andlitslyftingu Missti stjórn á bílnum og hafnaði á vegg Vonar að „Evrópusambandsblætið“ renni af forystu ríkisstjórnarinnar Fá engin svör frá ráðherra og segja matvælaöryggi undir Fleiri herstöðvar ekki slæm tíðindi fyrir Íslendinga Líklega síðustu hvalveiðivertíðinni lokið Opið bréf til Ingu: „Þetta er „lausn“ á einhverju sem var aldrei vandamál“ Náum verðbólgunni aldrei niður ef ríkið hægir ekki á sér Afi ákærður fyrir brot gegn barnabarni sínu Börnin segja hóp manna hafa elt þau og boðið nammi Danir og Grænlendingar til New York og hettuklæddir menn í Árbæ Arnarfell dregið til Færeyja Fimm nýir í stjórn Ungs jafnaðarfólks „Ég stend eins lengi og ég þarf að standa í þessu“ Hótuðu að loka Vogi Menntakerfið, útlendingamál og hallalaus fjárlög í Sprengisandi Tuttugu lögðu ólöglega Brutust inn hjá fyrirtæki Skipuleggur eigin jarðarför Sjá meira