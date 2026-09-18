Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur tekið ákvörðun um að fjölmiðlunum CNN, Politico og MSNOW verði tafalaust bannaður aðgangur að Hvíta húsinu. Hann sakar blaðamenn miðlanna um að hafa ítrekað birt falsfréttir er varða ríkisstjórn hans, hann sjálfan sem og Bandaríkin. Með þessu bætast blaðamenn miðlanna í sístækkandi hóp þeirra sem mega ekki stíga fæti inn á blaðamannafundi forsetans.
Frá þessu er greint í færslu sem hann birti á miðlinum Truth Social en þar rökstyður hann, sem fyrr segir, ákvörðunina með því sem hann telur vera ítrekaða birtingu fjölmiðlanna á „falsfréttum“, án þess þó að koma með dæmi um það í færslunni.
„Fjölmiðlar ættu ekki að geta skrifað eða flutt skáldskap og lygar þegar þeir fjalla um forseta Bandaríkjanna, ríkisstjórn Trumps eða Bandaríkin,“ skrifar forsetinn.
Þar snertir hann einnig á því sem hann kallar „ólöglega og fáránlega“ áskrift upp á átta milljónir dollara frá bandarískum yfirvöldum á valdatíma Joe Biden en í umfjöllun Verdens gang (VG) segir að peningarnir hafi hins vegar verið greiðsla fyrir áskriftir og aðgang að meðal annars Politico Pro – ekki fjárhagslegur stuðningur við fjölmiðilinn.
Trump hafi einnig áður takmarkað aðgang heilla fjölmiðla. Árið 2017 hafi meðal annars CNN, The New York Times og Politico verið meinaður aðgangur að blaðamannafundi í Hvíta húsinu, á meðan aðrir fjölmiðlar fengu að vera viðstaddir.
Árið 2025 hafi fréttastofan Associated Press (AP) verið útilokuð frá nokkrum viðburðum á vegum Trump og ríkisstjórnarinnar eftir að fréttastofan neitaði að kalla Mexíkóflóa „Gulf of America“ í stað „Gulf of Mexico“.
Ríkisstjórn Trumps hafi síðar takmarkað aðgang AP, Reuters og Bloomberg með því að fjarlægja fast sæti þeirra í svokölluðum blaðamannahópi (e. press pool), þeim hópi blaðamanna sem fær að fylgjast með forsetanum á fundum og viðburðum þar sem pláss er takmarkað.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, skammaði fréttakonu fyrir að brosa ekki nóg og kallaði hann „hinn versta fréttamann“ eftir að hún spurði hann út í Epstein-skjölin. Á blaðamannafundi í skrifstofu forsetans í gær sagði hann, áður en hann hellti sér yfir Kaitlan Collins frá CNN, að þjóðin þyrfti að snúa sér að öðru en Epstein-skjölunum.