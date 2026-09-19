Løkke um samninginn: „Næsta vika getur orðið góð vika“

Utanríkisráðherra Danmerkur, Lars Løkke Rasmussen, segir næstu viku geta orðið góða viku í sínum fyrstu viðbrögðum við því að samningur hafi náðst á milli Bandaríkjanna, Grænlands og Danmerkur um öryggismál á Grænlandi.
„Næsta vika getur orðið góð vika ... fyrir bæði Grænland, Danmörku og Bandaríkin. Vonandi verður langvarandi óvissu skipt út fyrir bindandi samning sem styrkir öryggi á norðurslóðum og í Norður-Atlantshafi og þar með einnig sameiginlegt öryggi okkar innan NATO og í Evrópu,“ segir í færslu hans á Instagram.
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A post shared by Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke)
Løkke birti ásamt textanum mynd frá heimsókn sinni til Washington í byrjun árs, þar sem hann hitti J.D. Vance, varaforseta Bandaríkjanna, Marco Rubio, utanríkisráðherra landsins og Vivian Motzfeldt sem fer með stjórn utanríkismála á Grænlandi.
Í færslunni sagði hann einnig að virðing fyrir „rauðum línum konungsríkisins“ væri mikilvæg „þegar öryggispólitískt landslag, einnig á norðurslóðum, hefur breyst.“
Gert er ráð fyrir að nýr samningur Bandaríkjanna við Danmörku um öryggismál í Grænlandi verði undirritaður í New York á næstu dögum á athöfn í tengslum við Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Því á að ljúka þann 28. september.
Donald Trump forseti Bandaríkjanna greindi í fyrstu frá samningnum á samfélagsmiðli sínum Truth Social en síðar hafa stjórnvöld í Danmörku og á Grænlandi staðfest hann. Í frétt DR um málið segir að Donald Trump Bandaríkjaforseti, Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og Jens-Frederik Nielsen, formaður Naalakkersuisut, heimastjórnar Grænlands, eigi að undirrita samninginn.
Þá segir í frétt miðilsins að forsætisráðuneyti Danmerkur hafi staðfest í fréttatilkynningu að gert sé ráð fyrir að samningurinn verði undirritaður í tengslum við allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Samkvæmt ráðuneytinu þarf samningurinn fyrst að fara í gegnum nauðsynlegar þinglegar málsmeðferðir áður en hann getur tekið gildi. Fram kemur í fréttinni að miðlinum hafi ekki tekist að fá nánari upplýsingar frá ráðuneytinu um málið.
Trump sagði í færslu sinni á Truth Social í gær að nú loksins lægi fyrir samningur um framtíð Grænlands eftir margra mánaða samningaviðræður milli þjóðanna þriggja.
Trump sagði samninginn veita Bandaríkjunum varanlega stjórn á öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi og taka að fullu á öllum þeim fjölmörgu áhyggjum sem Bandaríkjamenn hafi. Þá kom fram að Bandaríkin muni þegar í stað hefja umfangsmikla hernaðarviðveru á viðeigandi hluta Grænlands.
Fram kemur í dönskum miðlum að bæði Mette Frederiksen forsætisráðherra og Jens-Frederik Nielsen, leiðtogi Grænlands, hafi lagt mikla áherslu á að samningurinn „viðurkenni fullveldi konungsríkisins“ og sjálfsákvörðunarrétt Grænlendinga.
Dönskum herþotum af gerðinni F-35 var á miðvikudaginn lent á Grænlandi í fyrsta sinn. Þar tóku flugmenn þeirra þátt í æfingum með flugmönnum frá Bandaríkjunum á F-16 og Kanada á F-18. Flugvélarnar eru gerðar út frá Keflavík um þessar mundir.
Þegar Donald Trump hafði verið nýendurkjörinn Bandaríkjaforseti í nóvember 2024 hringdi hann í Bjarna Benediktsson, þá forsætisráðherra, og nefndi meðal annars hvort Ísland ætti að verða 51. ríki Bandaríkjanna, þó í gamansömum tón. Þetta samtal var rifjað upp á fundi utanríkismálanefndar í lok ágúst.
Bandaríkjaforseti er ekki einn um það að líta hýru auga til Grænlands. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, er sögð munu í heimsókn sinni í dag boða aukinn fjárstuðning við Grænland. Þetta gerist í skugga hótana Bandaríkjaforseta um að leggja undir sig eyjuna. Erlendir miðlar setja þetta einnig í samhengi við nýafstaðna atkvæðagreiðslu þar sem Íslendingar höfnuðu aðildarviðræðum við Evrópusambandið.