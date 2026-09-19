Erlent

Løkke um samninginn: „Næsta vika getur orðið góð vika“

Lovísa Arnardóttir skrifar
Hann segir samninginn eyða óvissu.
Hann segir samninginn eyða óvissu. Vísir/EPA

Utanríkisráðherra Danmerkur, Lars Løkke Rasmussen, segir næstu viku geta orðið góða viku í sínum fyrstu viðbrögðum við því að samningur hafi náðst á milli Bandaríkjanna, Grænlands og Danmerkur um öryggismál á Grænlandi.

„Næsta vika getur orðið góð vika ... fyrir bæði Grænland, Danmörku og Bandaríkin. Vonandi verður langvarandi óvissu skipt út fyrir bindandi samning sem styrkir öryggi á norðurslóðum og í Norður-Atlantshafi og þar með einnig sameiginlegt öryggi okkar innan NATO og í Evrópu,“ segir í færslu hans á Instagram.

Løkke birti ásamt textanum mynd frá heimsókn sinni til Washington í byrjun árs, þar sem hann hitti J.D. Vance, varaforseta Bandaríkjanna,  Marco Rubio, utanríkisráðherra landsins og Vivian Motzfeldt sem fer með stjórn utanríkismála á Grænlandi. 

Í færslunni sagði hann einnig að virðing fyrir „rauðum línum konungsríkisins“ væri mikilvæg „þegar öryggispólitískt landslag, einnig á norðurslóðum, hefur breyst.“

Undirritaður í næstu viku

Gert er ráð fyrir að nýr samningur Bandaríkjanna við Danmörku um öryggismál í Grænlandi verði undirritaður í New York á næstu dögum á athöfn í tengslum við Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Því á að ljúka þann 28. september.

Donald Trump forseti Bandaríkjanna greindi í fyrstu frá samningnum á samfélagsmiðli sínum Truth Social en síðar hafa stjórnvöld í Danmörku og á Grænlandi staðfest hann. Í frétt DR um málið segir að Donald Trump Bandaríkjaforseti, Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og Jens-Frederik Nielsen, formaður Naalakkersuisut, heimastjórnar Grænlands, eigi að undirrita samninginn.

Þá segir í frétt miðilsins að forsætisráðuneyti Danmerkur hafi staðfest í fréttatilkynningu að gert sé ráð fyrir að samningurinn verði undirritaður í tengslum við allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Samkvæmt ráðuneytinu þarf samningurinn fyrst að fara í gegnum nauðsynlegar þinglegar málsmeðferðir áður en hann getur tekið gildi. Fram kemur í fréttinni að miðlinum hafi ekki tekist að fá nánari upplýsingar frá ráðuneytinu um málið.

Margra mánaða samningaviðræður

Trump sagði í færslu sinni á Truth Social í gær að nú loksins lægi fyrir samningur um framtíð Grænlands eftir margra mánaða samningaviðræður milli þjóðanna þriggja.

Trump sagði samninginn veita Bandaríkjunum varanlega stjórn á öryggismálum og öllum öðrum þörfum á Grænlandi og taka að fullu á öllum þeim fjölmörgu áhyggjum sem Bandaríkjamenn hafi. Þá kom fram að Bandaríkin muni þegar í stað hefja umfangsmikla hernaðarviðveru á viðeigandi hluta Grænlands.

Fram kemur í dönskum miðlum að bæði Mette Frederiksen forsætisráðherra og Jens-Frederik Nielsen, leiðtogi Grænlands, hafi lagt mikla áherslu á að samningurinn „viðurkenni fullveldi konungsríkisins“ og sjálfsákvörðunarrétt Grænlendinga.

Danmörk Grænland Bandaríkin Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Öryggis- og varnarmál Utanríkismál

Tengdar fréttir

Danskar F-35 lentu á Grænlandi í fyrsta sinn

Dönskum herþotum af gerðinni F-35 var á miðvikudaginn lent á Grænlandi í fyrsta sinn. Þar tóku flugmenn þeirra þátt í æfingum með flugmönnum frá Bandaríkjunum á F-16 og Kanada á F-18. Flugvélarnar eru gerðar út frá Keflavík um þessar mundir.

Viðraði hugmyndir um bandarískt Ísland við Bjarna

Þegar Donald Trump hafði verið nýendurkjörinn Bandaríkjaforseti í nóvember 2024 hringdi hann í Bjarna Benediktsson, þá forsætisráðherra, og nefndi meðal annars hvort Ísland ætti að verða 51. ríki Bandaríkjanna, þó í gamansömum tón. Þetta samtal var rifjað upp á fundi utanríkismálanefndar í lok ágúst.

Mætt til Grænlands með pyngju fulla af peningum

Bandaríkjaforseti er ekki einn um það að líta hýru auga til Grænlands. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, er sögð munu í heimsókn sinni í dag boða aukinn fjárstuðning við Grænland. Þetta gerist í skugga hótana Bandaríkjaforseta um að leggja undir sig eyjuna. Erlendir miðlar setja þetta einnig í samhengi við nýafstaðna atkvæðagreiðslu þar sem Íslendingar höfnuðu aðildarviðræðum við Evrópusambandið.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið