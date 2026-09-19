Átján ára piltur hefur verið dæmdur til tíu ára fangelsis í dómstóli í Umea í Svíþjóð fyrir tvær tilraunir til manndráps gegn ungmenni í Þýskalandi og fjölmörg kynferðis- og ofbeldisbrot gegn ástralskri stúlku. Brotin áttu sér stað á netinu og pilturinn hefur verið kallaður „Chai“ í sænskum miðlum og var hluti af glæpahópnum 764.
764 glæpahópurinn hefur herjað hefur á fólk og sérstaklega ungmenni víða um heim, líka á Íslandi. Hópurinn er þekktur fyrir að þrýsta á fórnarlömb sín til að framleiða kynferðislegt efni eða að fremja ofbeldisverk.
Maðurinn var, meðal annars, dæmdur fyrir tvær tilraunir til manndráps á manni í Þýskalandi og um að hafa stýrt og aðstoðað við tilraun til manndráps í Hässelby árið 2024. Þar réðst fjórtán ára drengur að 82 ára gömlum manni með hníf.
Í frétt sænska miðilsins Aftonbladet segir um árásina í Hasselby að Chai hafi fylgst með henni í rauntíma og gefið öðrum meðlimi hópsins fyrirmæli sem hann svo framkvæmdi. Chai var einnig sakfelldur fyrir að hafa beitt stúlku í Ástralíu alvarlegum kynferðisbrotum yfir langan tíma.
Chai var grunaður um fjölda annarra brota, þar með talið nauðgun, stórfellda líkamsárás og brot á lögum um kynferðisbrot er varða framleiðslu og vörslu barnaníðsefnis. Chai var í vikunni dæmdur til tíu ára fangelsis og sex mánaða. Brotin voru framin þegar hann var á aldrinum 15 til 17 ára en hann var handtekinn í skólanum fyrir þrettán mánuðum síðan.
„Þetta er mjög þungur dómur fyrir svo ungan einstakling,“ segir í athugasemd við dóminn. Þar kemur einnig fram að hann þurfi að greiða rúmlega 1,8 milljónir sænskra króna í miskabætur og skaðabætur til þeirra brotaþola sem hafa verið nafngreindir.
Í frétt Aftonbladet um málið er haft eftir Jenny Östling, saksóknara í málinu, að Chai hafi verið leiðtogi innan 764-hópsins. Réttarhöld í málinu fóru fram síðla vors og voru þau fyrstu í Svíþjóð þar sem tekist var á við brot hópsins. Östling lýsti málinu sem fordæmisgefandi.
„Dómurinn tók afstöðu til þess hvort brot sem almennt eru flokkuð sem ofbeldisbrot geti einnig verið framin í fjarskiptum, þannig að gerandinn fái fórnarlambið til að skaða sjálft sig eða jafnvel reyna að svipta sig lífi.“
Í dómnum komst héraðsdómurinn að sömu niðurstöðu og saksóknarinn.
„Það er til fordæmi sem þýðir að hægt er að fremja kynferðisbrot við sambærilegar aðstæður og lögin gera ráð fyrir að hið sama gildi um ofbeldisbrot,“ segir Hans Sundberg, forseti dómsins.
Dómurinn lagði einnig áherslu á að brotin hefðu verið framin innan ofbeldisfulls netsamfélags.
„Mér líður vel með að mér hafi, með hjálp fjölda sérfræðivitna, tekist að varpa skýru ljósi á þetta umhverfi og að dómurinn hafi áttað sig á alvarleika þessa fyrirbæris,“ sagði Östling í vikunni í skriflegu svari til Aftonbladet um málið.
Meðan á réttarhöldunum stóð gekkst Chai undir réttargeðrannsókn sem leiddi í ljós að hann þjáðist ekki af alvarlegri geðröskun þegar brotin voru framin. Hann neitaði ávallt sök. Haft var eftir lögmanni hans, Emily Töyrä, í frétt Aftonbladet í vikunni að ekki væri búið að taka ákvörðun um hvort þau ætluðu að áfrýja dómi en að hún teldi að dómstóllinn hefði gert mistök.
Greint var frá því síðla árs í fyrra að íslensk stúlka hefði lent í klóm hópsins. Hún var neydd til að skaða sjálfa sig og hvött til ofbeldis gegn öðrum. Þá varð hún vitni að þremur sjálfsvígum ungmenna í beinu streymi.
Stúlkan lenti á vef ofbeldishópsins í gegnum samskiptaforritið Discord, þar sem hún átti í samskiptum við „vini“ og aðrar stúlkur sem spiluðu meðal annars saman Roblox. Stúlkan var þrettán ára þegar þetta átti sér stað.
Lögreglan í Vestmannaeyjum rannsakaði málið. Barnavernd og lögreglan í Vestmannaeyjum hvöttu foreldra í kjölfarið til að fara yfir samfélagsmiðlanotkun barna sinna og fylgjast vel með líðan þeirra.
Í frétt Guardian um sama mál kemur fram að álíka mál hafi komið upp í Bandaríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi og Ástralíu og fórnarlömb hópsins séu búsett í mörgum löndum. Bandaríkjamaðurinn Kyle Spitze sem einnig tilheyrði 764-hópnum var dæmdur í ágúst í 77 ára fangelsi, lengsta alríkisfangelsisdóm sem hingað til hefur verið kveðinn upp yfir einstaklingi. Bandarísk stjórnvöld hafa skilgreint sem „níhilískan ofbeldisöfgamann“. Hann var 27 ára þegar hann var dæmdur.
„Maður er að vona að það séu ekki fleiri en samt er maður að vona að ef það eru fleiri að maður finni þá,“ segir Katrín Auðbjörg Aðalsteinsdóttir, móðir stúlku sem lenti í alþjóðlega netofbeldishópnum 764.
Sérfræðingur hjá Heimili og skóla varar foreldra við að deila myndum af börnunum sínum opinberlega á netinu þar sem aðilar noti þær í slæmum tilgangi, oft með aðstoð gervigreindar. Ákveðin vitundarvakning sé í gangi um notkun barna á samfélagsmiðlum.
Ofbeldi og aðrir glæpir eru seldir sem þjónustuvara gegn greiðslu á Íslandi og einkar alvarlegt er þegar skipulagðir glæpahópar nýta börn og ungmenni í þeim tilgangi. Þetta segir framkvæmdastjóri Europol sem telur málin undirstrika mikilvægi lögreglusamstarfs þvert á landamæri.