Innlent

Sig­mar í veikinda­leyfi

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Sigmar Guðmundsson þingmaður Viðreisnar.
Sigmar Guðmundsson þingmaður Viðreisnar. Vísir/Vilhelm

Varaþingmaður tekur í dag sæti á Alþingi fyrir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformann Viðreisnar. Sigmar hefur verið fjarverandi frá upphafi þingvetrar og er kominn í veikindaleyfi.

María Rut Kristinsdóttir, þingmaður Viðreisnar, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu og segir óljóst hvenær Sigmar snýr aftur til þingstarfa. María Rut er varaformaður þingflokksins og verður í fjarveru hans starfandi þingflokksformaður Viðreisnar.

Í tilkynningu sem birtist á vef Alþingis í morgun segir að varaþingmaðurinn Valdimar Breiðfjörð Birgisson taki í dag sæti fyrir Sigmar. Valdimar er sjöundi þingmaður Suðvesturkjördæmis og hefur áður tekið sæti á þingi fyrir flokkinn.

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