Ætlar sér að skipa „gervigreindarkeisara“

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt að hann muni stofna „gervigreindarsveit“ og skipa „gervigreindarkeisara“ í náinni framtíð. Hann segir gervigreindina vera næstu iðnbyltingu og þvertekur fyrir það að ríkisstjórn sín muni hindra eða hefta vöxt hennar. Þau muni fylgjast grannt með þeim sem kunni að nýta tæknina í óæskilegum tilgangi og refsa þeim.
Er þetta meðal þess sem hann greinir frá í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social en þar skrifar hann einnig að það séu einungis þeir allra róttækustu og vinstrisinnuðustu sem ali á ósönnum upplýsingum og falsfréttum um hættur gervigreindar.
Hann, sem forseti Bandaríkjanna, muni ekki standa hjá og horfa upp á það að þessi hópur reyni að ráðast beint á síhraðari vöxt og þróun tækninnar. Í færslunni heitir hann því að annast greinina og hlúa að henni.
Sér gervigreindarsveit verði gert að hafa eftirlit með og refsa þeim sem nota gervigreindina á hátt sem sé óæskilegur. Þá fylgdu yfirlýsingunni hans engar nánari upplýsingar, tímaáætlun né útskýringar á því hvernig sveitin muni starfa.
„Gervigreind er næsta iðnbylting, eða internetið, en verður enn stærri og áhrifameiri, hugsanlega allt að 25 prósent af vergri landsframleiðslu okkar,“ skrifaði hann og bætti við að hann vilji að Bandaríkin haldi áfram að vera á undan Kína í gervigreind.