Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Birgir Olgeirsson skrifar 21. september 2026 12:57 Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, vill skoða hvort fólk þurfi að hafa búið hér í tiltekinn tíma til að fá fulla fjárhagsaðstoð. Vilhelm Kópavogsbær ætlar að skoða hvort fólk þurfi að hafa búið á Íslandi í tiltekinn tíma til að fá fulla fjárhagsaðstoð. Bæjarstjóri vísar til danskra reglna og segir hlutfall útlendinga meðal þeirra sem fá aðstoð hjá bænum hafa hækkað úr 33 í 71 prósent frá árinu 2021. Engar vísbendingar séu þó um misnotkun kerfisins. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogs segir í samtali við fréttastofu að sérstakur þriggja manna spretthópur eigi að fara yfir reglur um fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi bæjarins. Hún telur tímabært að endurskoða bæði reglurnar og framkvæmd þeirra. Horfir til danskra reglna Ásdís segir dæmi um að reglur á Norðurlöndunum séu strangari en hér á landi. Hún nefnir Danmörku, þar sem erlendir aðilar þurfi að hennar sögn að hafa búið í tiltekinn árafjölda áður en þeir geti fengið fullar bætur. Spurð hvernig fyrirkomulagið sé hér á landi segir hún: „Reglurnar eru þannig hjá okkur að ef þú uppfyllir auðvitað skilyrði þess að fá fjárhagsaðstoð þá færðu bara 100% fjárhagsaðstoð eins og allir aðrir, óháð því hvað viðkomandi hefur búið lengi á Íslandi.“ Hópurinn eigi eftir að meta hvort tilefni sé til breytinga. Engin ákvörðun um ný búsetuskilyrði liggi fyrir. Hlutfall Íslendinga úr 67 í 29 prósent Að sögn Ásdísar voru Íslendingar um 67 prósent þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð hjá Kópavogsbæ árið 2021 og útlendingar um 33 prósent. Nú eru Íslendingar 29 prósent þeirra sem fá aðstoð en útlendingar 71 prósent. Ásdís Kristjánsdóttir segir engar vísbendingar um misnotkun stuðningskerfa bæjarins. Hún telur þó tímabært að endurskoða reglurnar og tryggja að aðstoðin nýtist þeim sem þurfa á henni að halda.Kópavogsbær Þegar Ásdís er spurð hvers vegna ráðist sé í endurskoðunina nú vísar hún meðal annars til breytinga á hópnum sem fær fjárhagsaðstoð. Hún telur þróunina endurspegla breytingar í samfélaginu sem einskorðist ekki við Kópavog, heldur sjáist einnig hjá öðrum sveitarfélögum og ríkinu. Engar vísbendingar um misnotkun Samkvæmt tillögu bæjarstjóra á hópurinn meðal annars að kanna mögulegar glufur í kerfinu, rangar greiðslur og hættu á misnotkun. Farið verði yfir umsóknarferlið, sannprófun upplýsinga og eftirlit með greiðslum. Ásdís bendir á að um opinbera fjármuni sé að ræða og tryggja þurfi að þeir séu nýttir með ábyrgum hætti. „Við erum ekki að sjá vísbendingar þess efnis og ég vil auðvitað taka það fram, en það breytir þó ekki því að við eigum alltaf að fara í svona endurskoðun og markmiðið er auðvitað bara að við séum með stuðningskerfi sem sannanlega styður við þá íbúa í Kópavogi sem þurfa á stuðningi að halda.“ Endurskoðunin á jafnframt að ná til félagslegs húsnæðis, úthlutunarreglna og biðlista. Kanna á hvort leigjendur uppfylli áfram skilyrði fyrir búsetu. Þá verður skoðað hvort reglur séu of flóknar eða óskýrar og hvort bæta megi þjónustu við þá sem eiga rétt á stuðningi. Hópurinn á að skila niðurstöðum og tillögum að aðgerðum til bæjarráðs fyrir 1. desember. 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