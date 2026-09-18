Hákarl banaði sundmanni Samúel Karl Ólason skrifar 18. september 2026 11:36 Nokkrum ströndum hefur verið lokað á svæðinu eftir tvær hákarlaárásir í vikunni. Myndin tengist fréttinni ekki beint. EPA/BIANCA DE MARCHI Hákarl réðst á og banaði sundmanni undan ströndum Perth í Ástralíu í morgun. Maðurinn var á sundi með öðrum þegar hákarlinn réðst á þá en eingöngu annar þeirra komst í land. Vitni segjast hafa séð mikið af blóði í sjónum. Lögreglan hefur staðfest að maður hafi látið lífið en frekari upplýsingar liggja ekki fyrir. Samkvæmt frétt ABC er þetta önnur hákarlaárásin á þessum slóðum í vikunni. Búið er að loka þó nokkrum baðströndum vegna árásanna. Sorrento-ströndin, þar sem árásin átti sér stað, er sögð mjög vinsæl. Ástralski miðillinn Nine News hefur eftir vitni sem sá árásina að vinur þess sem fórst hafi verið algjörlega miður sín þegar hann komst í land. Hann hafi beðist afsökunar á því að hafa ekki bjargað vini sínum, á meðan aðrir reyndu að sannfæra hann um að hann hefði ekkert getað gert. Ráðamenn hafa gefið út þá skipun að drepa eigi hákarlinn en ekki liggur fyrir hvaða hákarl um er að ræða né af hvaða tegund hann er. Skömmu fyrir árásina í morgun hafði borgari tilkynnt að hann hefði séð um 2,5 metra langan hákarl á svæðinu. Einnig er talið að um fimm metra langur hvítháfur hafi sést á svæðinu. Ástralía Mest lesið Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Innlent Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Erlent Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Innlent Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Innlent „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Innlent Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Erlent „Við höldum í fjallarómantíkina“ Innlent Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Innlent Játar innbrot í búin Innlent Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Innlent Fleiri fréttir Hákarl banaði sundmanni Segir „íslamista“ skýra velgengni vinstrimanna Danskar F-35 lentu á Grænlandi í fyrsta sinn Kínverjar leituðu til Írana fyrir hönd Sáda Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Segir Karl hafa hljómað himinlifandi eftir dauða Díönu Slapp við fangelsisvist eftir að hafa notað maura í matargerð Rússar kjósa sér 450 skoðanabræður Rússar hafi skipulagt fjölþáttaárás gegn Póllandi Vill fara með Svíþjóð í nýja átt Telja Bandaríkjamenn kunna að hafa framið stríðsglæpi í Íran Kristersson sagði af sér eftir að öll atkvæði voru talin „Þetta snýst um fullveldi“ Þvertaka fyrir að Karl hafi sagt að Díana myndi gleymast fljótt Sænskur stórglæpon handsamaður í Marokkó Samþykktu frumvarp Grahams einu og hálfu ári seinna Hótar háum tollum og að hætta viðskiptum við ESB Varði breytingar á reglum um ráðningar og dýraníð Krefst þess með hástöfum að stýrivextir verði lækkaðir Nær hundrað prósent líkur á sigri vinstri blokkarinnar Kostaði 57 milljarða að verjast einni árás Hútar skutu niður herþotu Sáda Ný réttarhöld gætu reynst flókin í framkvæmd Afhjúpa RIS-vanda í Evrópu og Bandaríkjunum Býður Kanada aukaaðild að Evrópusambandinu Fréttaþyrla NBC hrapaði í Los Angeles Áfram gengur að stoppa upp í ósongatið Loka Kennedy-miðstöðinni eftir að Trump fékk ekki nafn sitt á bygginguna Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Skutu vegna „ögrandi hegðunar“ dönsku herþyrlunnar Sjá meira