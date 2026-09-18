Erlent

Há­karl banaði sundmanni

Samúel Karl Ólason skrifar
Nokkrum ströndum hefur verið lokað á svæðinu eftir tvær hákarlaárásir í vikunni. Myndin tengist fréttinni ekki beint.
Nokkrum ströndum hefur verið lokað á svæðinu eftir tvær hákarlaárásir í vikunni. Myndin tengist fréttinni ekki beint. EPA/BIANCA DE MARCHI

Hákarl réðst á og banaði sundmanni undan ströndum Perth í Ástralíu í morgun. Maðurinn var á sundi með öðrum þegar hákarlinn réðst á þá en eingöngu annar þeirra komst í land. Vitni segjast hafa séð mikið af blóði í sjónum.

Lögreglan hefur staðfest að maður hafi látið lífið en frekari upplýsingar liggja ekki fyrir.

Samkvæmt frétt ABC er þetta önnur hákarlaárásin á þessum slóðum í vikunni. Búið er að loka þó nokkrum baðströndum vegna árásanna.

Sorrento-ströndin, þar sem árásin átti sér stað, er sögð mjög vinsæl.

Ástralski miðillinn Nine News hefur eftir vitni sem sá árásina að vinur þess sem fórst hafi verið algjörlega miður sín þegar hann komst í land. Hann hafi beðist afsökunar á því að hafa ekki bjargað vini sínum, á meðan aðrir reyndu að sannfæra hann um að hann hefði ekkert getað gert.

Ráðamenn hafa gefið út þá skipun að drepa eigi hákarlinn en ekki liggur fyrir hvaða hákarl um er að ræða né af hvaða tegund hann er.

Skömmu fyrir árásina í morgun hafði borgari tilkynnt að hann hefði séð um 2,5 metra langan hákarl á svæðinu. Einnig er talið að um fimm metra langur hvítháfur hafi sést á svæðinu.

Ástralía

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