Charles Spencer, jarl og bróðir Díönu prinsessu, segir að Karl Bretakonungur hafi hljómað „himinlifandi“ þegar hann hringdi í Spencer eftir að systir hans dó í bílslysi. Jarlinn segir að þáverandi prinsinn hafi látið eins og hann hefði unnið í lottói.
Þetta er meðal þess sem Spencer segir í nýrri bók um systur sína. Ummælin þykja hörð í garð Karls og bresku konungsfjölskyldunnar.
Á næsta ári verða þrjátíu ár liðin frá því Díana dó í bílslysi í París. Hún hafði þá verið skilin við Karl, eftir fimmtán ára hjónaband, og átti í erfiðu sambandi við konungsfjölskylduna bresku. Díana naut þó áfram gífurlegra vinsælda í Bretlandi.
Bókin ber titilinn „Svanasöngur: Díana, systir mín“ en þar segir Spencer meðal annars, samkvæmt blaðamönnum Daily Mail sem hafa lesið bókina áður en hún kemur út, að Díana hafi sagt föður sínum um mánuði fyrir brúðkaup hennar og Karls að hún vildi ekki giftast honum. Hann mun hafa sagt að þá væri of seint að hætta við.
Spencer heldur því einnig fram að degi fyrir brúðkaupið hafi Karl sagt Díönnu að hann væri ánægður með að giftast henni en hann elskaði hana ekki.
Þá segir Spencer að Díana hafi verið svo óánægð í hjónabandi sínu að hún hafi íhugað að svipta sig lífi. Það hafi gerst oftar en einu sinni en ást hennar á sonum hennar og Karls hafi stöðvað hana.
Fyrr í vikunni sendi konungsfjölskyldan út yfirlýsingu þar sem þvertekið var fyrir að Karl hefði sagt við Spencer á sínum tíma að Díana myndi „gleymast fljótt“, skömmu fyrir jarðarför hennar.
Eins og fram kemur í frétt Breska ríkisútvarpsins byggir bókin á minningum jarlsins frá því fyrir tæpum þrjátíu árum. Óljóst sé hvernig almenningur í Bretlandi muni taka í bókina og umdeildar ásakanir í henni.
Þá er haft eftir talsmanni Harry prins að hann vilji ekki tjá sig um bókina og er þess í stað vísað í yfirlýsingu konungsfjölskyldunnar frá því fyrr í vikunni.
BBC ræddi við fyrrverandi upplýsingafulltrúa Elísabetar Bretadrottningar sem segir það þvætting að Karl hafi verið ánægður þegar Díana dó. Hann hafi verið miður sín og ómögulegt sé að hann hafi talað við Spencer eins og bróðir Díönu heldur fram.