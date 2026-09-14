Tékkneski markvörðurinn Ludek Miklosko lést í dag 64 ára að aldri. Hann hafði verið að glíma við krabbamein síðustu ár.
Fyrir tveimur árum síðan tilkynnti Miklosko að hann væri hættur í krabbameinsmeðferð. Hann var þá búinn að berjast við meinið í þrjú ár.
Nokkrum dögum síðar var hann heiðurgestur á leik West Ham og Liverpool þar sem honum var fagnað sem hetju. Alls lék hann 374 leiki fyrir West Ham á árunum 1990 til 1998.
Eftirminnilegasti leikur Miklosko í marki West Ham kom í lokaumferð ensku deildarinnar árið 1995. Þá mætti Man. Utd í heimsókn og sigur hefði tryggt United titilinn þriðja árið í röð.
Miklosko varði eins og óður maður í markinu og sá til þess að bikarinn fór frekar til Blackburn Rovers. Sir Alex Ferguson, þáverandi stjóri Man. Utd, sagði að það væri engu líkara en Miklosko hefði múrað fyrir markið.
Miklosko var ekki í miklum metum hjá stuðningsmönnum Man. Utd eftir þessa frammistöðu en heimsótti æfingasvæði félagsins nokkrum árum síðar þar sem afrek hans var gert upp. Enginn þar hafði gleymt frammistöðu markvarðarins í þessum eftirminnilega leik. Sjálfur sagðist Miklosko aldrei fá nóg af því að tala um þennan leik.