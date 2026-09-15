Enski boltinn

„Hann er betri út­gáfa af Gerrard“

Sindri Sverrisson skrifar
Aron Jóhannsson hefur mikið dálæti á Elliot Anderson og ekki að ástæðulausu.
Aron Jóhannsson hefur mikið dálæti á Elliot Anderson og ekki að ástæðulausu. Samsett/Getty/Sýn Sport

Aron Jóhannsson sparaði ekki hrósið í garð Elliot Anderson og sagði þennan 23 ára miðjumann Manchester City einn af fimm bestu miðjumönnum heims í dag, í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport.

City-menn þurfa nú að fóta sig að nýju eftir brotthvarf Pep Guardiola og ekki síður miðjumannsins Rodri, besta leikmanns HM í sumar, sem fór til Barcelona. Þeir unnu Manchester United á sunnudag, manni færri, og hafa þar með unnið alla sína leiki til þessa á tímabilinu.

Brotthvarf Rodri var leyst með dýrum kaupum á Anderson og Enzo Fernandez en Aron er sannfærður um að kaupin á Anderson frá Nottingham Forest muni borga sig.

„Elliot Anderson er einn af fimm bestu miðjumönnum í heimi í dag. Mér finnst hann gjörsamlega frábær,“ sagði Aron en brot úr Messunni má sjá hér að neðan.

Klippa: Messan - Aron dásamaði Anderson

Aron benti á að Anderson hefði skarað fram úr í ýmissi tölfræði sem leikmaður Forest síðasta vetur.

„Vinna boltann á síðasta þriðjungi, sendingar undir pressu… í allri þessari „rusltölfræði“ var hann langefstur í deildinni. Hann er svo agressívur,“ sagði Aron og gekk svo langt að segja að Anderson væri betri en sjálfur Steven Gerrard:

„Þetta eru kannski stór orð en hann er betri útgáfa af Gerrard. Hann er með þetta hjarta, tæklingarnar, „finesse“, góða löpp og svo er hann með þessa vél líka. Hleypur út um allt. Pep var kominn svolítið í að vera með tvær sexur en Elliot Anderson finnst mér alveg nógu góður til að vera ein sexa fyrir framan vörnina hjá City.“

Enski boltinn Manchester City

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