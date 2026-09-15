„Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Sindri Sverrisson skrifar 15. september 2026 09:30 Aron Jóhannsson hefur mikið dálæti á Elliot Anderson og ekki að ástæðulausu. Samsett/Getty/Sýn Sport Aron Jóhannsson sparaði ekki hrósið í garð Elliot Anderson og sagði þennan 23 ára miðjumann Manchester City einn af fimm bestu miðjumönnum heims í dag, í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport. City-menn þurfa nú að fóta sig að nýju eftir brotthvarf Pep Guardiola og ekki síður miðjumannsins Rodri, besta leikmanns HM í sumar, sem fór til Barcelona. Þeir unnu Manchester United á sunnudag, manni færri, og hafa þar með unnið alla sína leiki til þessa á tímabilinu. Brotthvarf Rodri var leyst með dýrum kaupum á Anderson og Enzo Fernandez en Aron er sannfærður um að kaupin á Anderson frá Nottingham Forest muni borga sig. „Elliot Anderson er einn af fimm bestu miðjumönnum í heimi í dag. Mér finnst hann gjörsamlega frábær,“ sagði Aron en brot úr Messunni má sjá hér að neðan. Klippa: Messan - Aron dásamaði Anderson Aron benti á að Anderson hefði skarað fram úr í ýmissi tölfræði sem leikmaður Forest síðasta vetur. „Vinna boltann á síðasta þriðjungi, sendingar undir pressu… í allri þessari „rusltölfræði“ var hann langefstur í deildinni. Hann er svo agressívur,“ sagði Aron og gekk svo langt að segja að Anderson væri betri en sjálfur Steven Gerrard: „Þetta eru kannski stór orð en hann er betri útgáfa af Gerrard. Hann er með þetta hjarta, tæklingarnar, „finesse“, góða löpp og svo er hann með þessa vél líka. Hleypur út um allt. Pep var kominn svolítið í að vera með tvær sexur en Elliot Anderson finnst mér alveg nógu góður til að vera ein sexa fyrir framan vörnina hjá City.“ Enski boltinn Manchester City Mest lesið „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ Íslenski boltinn Ögrandi herferð Sweeney gagnrýnd: „Get ekki lýst því hvað ég er reið“ Sport Milner aftur til Liverpool Enski boltinn Fúlir foreldrar fá svarta spjaldið Fótbolti Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Enski boltinn VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Enski boltinn Dagskráin: Stórleikur á Englandi og bikarmeistarar í dalnum Sport „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Enski boltinn „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Íslenski boltinn Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Milner aftur til Liverpool Leedsarar léku sér að Newcastle VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin „Markið hefði ekki átt að standa“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Boðið upp á þvílíka dramatík í enska boltanum Tottenham fékk sín fyrstu stig tímabilsins Bragðdauft og svekkelsi á Anfield Hull enn taplaust í deildinni Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Sjá meira