Enski boltinn

Richarli­s­on sorg­mæddur: „Af hverju?“

Sindri Sverrisson skrifar
Richarlison er fastur í frystikistu og spilar kannski ekki fótbolta aftur fyrr en í janúar.
Richarlison er fastur í frystikistu og spilar kannski ekki fótbolta aftur fyrr en í janúar. Getty/Marc Atkins

Brasilíski sóknarmaðurinn Richarlison lýsti með heldur óljósum hætti yfir vonbrigðum sínum þegar Roberto De Zerbi, stjóri Tottenham, staðfesti að hann yrði ekki með gegn Liverpool í enska deildabikarnum í fótbolta í kvöld.

Gjá hefur myndast á milli Richarlison og stjórnenda Tottenham í sumar en ekkert hefur þó gengið við að selja hann, hvorki til Trabzonspor í Tyrklandi né Vasco da Gama í Brasilíu, og er Brasilíumaðurinn enn leikmaður Tottenham.

Hann er þó ekki í 25 manna leikmannahópnum sem valinn var í ensku úrvalsdeildina en hefði mátt spila í deildabikarnum í kvöld og var De Zerbi spurður út í það á blaðamannafundi.

„Richarlison mun ekki spila, jafnvel þó að hann megi það. Ekki einu sinni í deildabikarnum, nei,“ svaraði De Zerbi.

Richarlison birti þessa mynd á Instagram.Skjáskot/@richarlison

Félagaskiptafréttamaðurinn Fabrizio Romano birti ummælin á X og Richarlison svaraði þar með grátkalli. Richarlison birti svo einnig skjáskot af ummælunum á Instagram og með fylgdi einföld spurning: „Af hverju?“

Richarlison er 29 ára gamall og hefur spilað fyrir Tottenham frá árinu 2022. Á síðustu leiktíð skoraði hann ellefu mörk og átti fjórar stoðsendingar, í 32 deildarleikjum. Tottenham hefur aftur á móti enn ekki skorað mark í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð, í fjórum fyrstu umferðunum, og átti ekki einu sinni skot á mark í þremur hálfleikjum í röð.

Leikur Liverpool og Tottenham hefst klukkan 19 í kvöld, í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay.

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