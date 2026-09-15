Brasilíski sóknarmaðurinn Richarlison lýsti með heldur óljósum hætti yfir vonbrigðum sínum þegar Roberto De Zerbi, stjóri Tottenham, staðfesti að hann yrði ekki með gegn Liverpool í enska deildabikarnum í fótbolta í kvöld.
Gjá hefur myndast á milli Richarlison og stjórnenda Tottenham í sumar en ekkert hefur þó gengið við að selja hann, hvorki til Trabzonspor í Tyrklandi né Vasco da Gama í Brasilíu, og er Brasilíumaðurinn enn leikmaður Tottenham.
Hann er þó ekki í 25 manna leikmannahópnum sem valinn var í ensku úrvalsdeildina en hefði mátt spila í deildabikarnum í kvöld og var De Zerbi spurður út í það á blaðamannafundi.
„Richarlison mun ekki spila, jafnvel þó að hann megi það. Ekki einu sinni í deildabikarnum, nei,“ svaraði De Zerbi.
Félagaskiptafréttamaðurinn Fabrizio Romano birti ummælin á X og Richarlison svaraði þar með grátkalli. Richarlison birti svo einnig skjáskot af ummælunum á Instagram og með fylgdi einföld spurning: „Af hverju?“
Richarlison er 29 ára gamall og hefur spilað fyrir Tottenham frá árinu 2022. Á síðustu leiktíð skoraði hann ellefu mörk og átti fjórar stoðsendingar, í 32 deildarleikjum. Tottenham hefur aftur á móti enn ekki skorað mark í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð, í fjórum fyrstu umferðunum, og átti ekki einu sinni skot á mark í þremur hálfleikjum í röð.
Leikur Liverpool og Tottenham hefst klukkan 19 í kvöld, í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay.