Andros Townsend slapp ótrúlega vel frá mögnuðu atviki fyrir leik PT Prachuap gegn Pattani í taílensku úrvalsdeildinni í nótt.
Hinn 35 ára gamli fyrrverandi enski landsliðsmaður var að hita upp þegar valtari kom akandi inn á völlinn. Townsend varð fyrir vélinni og lenti undir henni um stund áður en henni var stöðvað.
Atvikið leit mjög illa út en Townsend slapp án alvarlegra meiðsla. Hann hélt meira að segja áfram upphituninni og kom inn á sem varamaður undir lok leiksins.
Prachuap vann leikinn 3-0 og Townsend gat því fagnað öruggum sigri eftir ansi óvenjulegan dag á fótboltavellinum.
Townsend tók atvikinu af miklum húmor eftir leik. Hann vísaði á Instagram í færslu þar sem hann hafði áður gert grín að erfiðum útileikjum gegn Stoke á Englandi.
„Það kemur í ljós að Stoke á útivelli var kannski ekkert svo slæmt eftir allt saman,“ skrifaði Townsend og vísaði í myndband af atvikinu.
Townsend lék á sínum tíma með Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, Everton og Luton og á að baki 13 landsleiki fyrir England.