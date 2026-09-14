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Leedsarar léku sér að Newcastle

Valur Páll Eiríksson skrifar
Dominic Calvert-Lewin skoraði eitt og lagði upp annað.
Dominic Calvert-Lewin skoraði eitt og lagði upp annað. Getty

Leeds United vann 4-1 sigur á Newcastle United í síðasta leik fjórðu umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á Elland Road í kvöld. Liðið fer upp í þriðja sæti með sigrinum.

Leeds og Newcastle voru jöfn með fimm stig fyrir leik kvöldsins og ljóst að sigurliðið myndi stökkva upp í þriðja sæti deildarinnar.

Leeds var sterkari aðilinn framan af leik kvöldsins en það var heppnisstimpill á markinu sem kom þeim yfir. Ao Tanaka átti þá skot sem fór fyrsta af Sean Steur og svo af Lewis Miley í hans eigið net.

Markið kom eftir rúmlega hálftímaleik en strax í næstu sókn misstu Newcastle boltann klaufalega á eigin vallarhelmingi og Dominic Calvert-Lewin átti svo skalla sem fór af Jayden Bogle og í netið.

Calvert-Lewin skoraði svo þriðja mark Leeds sjálfur ó uppbótartíma fyrri hálfleiks með fínni afgreiðslu.

Noah Okafor skoraði fjórða markið eftir langt innkast þegar tæpt korter var liðið á síðari hálfleikinn og drap Leeds þar með þá litlu von sem Newcastle hafði á að ná einhverju úr leiknum.

Undir lokin tókst Newcastle þó að finna sárabót. Bazoumana Touré skoraði sitt fyrsta mark fyrir félagið á 90. mínútu eftir ágæta sókn.

Leiknum lauk með 4-1 sigri Leeds sem stekkur upp í þriðja sæti deildarinnar með átta stig, fjórum frá Arsenal og Manchester City sem eru með fullt hús á toppnum.

Newcastle er með fimm stig í tólfta sæti.

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