Leedsarar léku sér að Newcastle Valur Páll Eiríksson skrifar 14. september 2026 20:55 Dominic Calvert-Lewin skoraði eitt og lagði upp annað. Getty Leeds United vann 4-1 sigur á Newcastle United í síðasta leik fjórðu umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á Elland Road í kvöld. Liðið fer upp í þriðja sæti með sigrinum. Leeds og Newcastle voru jöfn með fimm stig fyrir leik kvöldsins og ljóst að sigurliðið myndi stökkva upp í þriðja sæti deildarinnar. Leeds var sterkari aðilinn framan af leik kvöldsins en það var heppnisstimpill á markinu sem kom þeim yfir. Ao Tanaka átti þá skot sem fór fyrsta af Sean Steur og svo af Lewis Miley í hans eigið net. Markið kom eftir rúmlega hálftímaleik en strax í næstu sókn misstu Newcastle boltann klaufalega á eigin vallarhelmingi og Dominic Calvert-Lewin átti svo skalla sem fór af Jayden Bogle og í netið. Calvert-Lewin skoraði svo þriðja mark Leeds sjálfur ó uppbótartíma fyrri hálfleiks með fínni afgreiðslu. Noah Okafor skoraði fjórða markið eftir langt innkast þegar tæpt korter var liðið á síðari hálfleikinn og drap Leeds þar með þá litlu von sem Newcastle hafði á að ná einhverju úr leiknum. Undir lokin tókst Newcastle þó að finna sárabót. Bazoumana Touré skoraði sitt fyrsta mark fyrir félagið á 90. mínútu eftir ágæta sókn. Leiknum lauk með 4-1 sigri Leeds sem stekkur upp í þriðja sæti deildarinnar með átta stig, fjórum frá Arsenal og Manchester City sem eru með fullt hús á toppnum. Newcastle er með fimm stig í tólfta sæti. Enski boltinn Leeds United Newcastle United