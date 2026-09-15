Enski boltinn

Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði fram­herjann brjálaðan

Sindri Sverrisson skrifar
Hvort sem Dominic Calvert-Lewin skoraði eitt eða tvö mörk í gærkvöld þá var hann í stuði eins og allt Leeds-liðið.
Hvort sem Dominic Calvert-Lewin skoraði eitt eða tvö mörk í gærkvöld þá var hann í stuði eins og allt Leeds-liðið. Getty/Stu Forster

Leeds flaug upp í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með frábærum 4-1 sigri gegn Newcastle í gær. Framherjanum Dominic Calvert-Lewin var þó ekki skemmt þegar annað mark leiksins var skráð á liðsfélaga hans.

Calvert-Lewin hélt að hann hefði skorað tvö mörk í fyrri hálfleiknum en fyrra markið hans kom eftir skalla sem að mati dómarans fór af Jayden Bogle, samherja hans, í markið. 

Mörkin og öll helstu atvik úr leiknum má sjá hér að neðan.

Klippa: Leeds - Newcastle 4-1

Bogle var sem sagt skráður fyrir marki tvö í leiknum, í óþökk Calvert-Lewin sem birti mynd af þeim félögum saman á Instagram og skrifaði:

„Hann var að segja mér að [boltinn] hefði ekki snert hann. Hvernig áfrýja ég þessari hneykslanlegu ákvörðun?“ Framherjinn taggaði svo ensku úrvalsdeildina í von um viðbrögð.

Dominic Calvert-Lewin sendi skýr skilaboð á ensku úrvalsdeildina eftir markið sem skráð var á Jayden Bogle.Skjáskot/@dcl

Fyrsta mark leiksins var sjálfsmark, eftir skot Ao Tanaka utan teigs, og það var svo Noah Okafor sem skoraði fjórða mark Leeds í seinni hálfleiknum, áður en Bazoumana Touré náði að minnka muninn í lokin.

Eftir sigurinn er Leeds með átta stig í 3. sæti deildarinnar, fjórum stigum á eftir Arsenal og Manchester City. Newcastle er með fimm stig í 12. sæti.

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