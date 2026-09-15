Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan Sindri Sverrisson skrifar 15. september 2026 10:31 Hvort sem Dominic Calvert-Lewin skoraði eitt eða tvö mörk í gærkvöld þá var hann í stuði eins og allt Leeds-liðið. Getty/Stu Forster Leeds flaug upp í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með frábærum 4-1 sigri gegn Newcastle í gær. Framherjanum Dominic Calvert-Lewin var þó ekki skemmt þegar annað mark leiksins var skráð á liðsfélaga hans. Calvert-Lewin hélt að hann hefði skorað tvö mörk í fyrri hálfleiknum en fyrra markið hans kom eftir skalla sem að mati dómarans fór af Jayden Bogle, samherja hans, í markið. Mörkin og öll helstu atvik úr leiknum má sjá hér að neðan. Klippa: Leeds - Newcastle 4-1 Bogle var sem sagt skráður fyrir marki tvö í leiknum, í óþökk Calvert-Lewin sem birti mynd af þeim félögum saman á Instagram og skrifaði: „Hann var að segja mér að [boltinn] hefði ekki snert hann. Hvernig áfrýja ég þessari hneykslanlegu ákvörðun?“ Framherjinn taggaði svo ensku úrvalsdeildina í von um viðbrögð. Dominic Calvert-Lewin sendi skýr skilaboð á ensku úrvalsdeildina eftir markið sem skráð var á Jayden Bogle.Skjáskot/@dcl Fyrsta mark leiksins var sjálfsmark, eftir skot Ao Tanaka utan teigs, og það var svo Noah Okafor sem skoraði fjórða mark Leeds í seinni hálfleiknum, áður en Bazoumana Touré náði að minnka muninn í lokin. Eftir sigurinn er Leeds með átta stig í 3. sæti deildarinnar, fjórum stigum á eftir Arsenal og Manchester City. Newcastle er með fimm stig í 12. sæti. Enski boltinn Leeds United Newcastle United Mest lesið „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ Íslenski boltinn Ögrandi herferð Sweeney gagnrýnd: „Get ekki lýst því hvað ég er reið“ Sport Milner aftur til Liverpool Enski boltinn Fúlir foreldrar fá svarta spjaldið Fótbolti Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Enski boltinn VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Enski boltinn Dagskráin: Stórleikur á Englandi og bikarmeistarar í dalnum Sport „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Enski boltinn „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Íslenski boltinn Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu veislu Leeds og markið sem gerði framherjann brjálaðan „Hann er betri útgáfa af Gerrard“ Richarlison sorgmæddur: „Af hverju?“ Milner aftur til Liverpool Leedsarar léku sér að Newcastle VAR dómararnir í bann eftir mistök helgarinnar Goðsögn hjá West Ham fallin frá „Eins og þeir séu hræddir við að vinna“ Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin „Markið hefði ekki átt að standa“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Boðið upp á þvílíka dramatík í enska boltanum Tottenham fékk sín fyrstu stig tímabilsins Bragðdauft og svekkelsi á Anfield Hull enn taplaust í deildinni Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Sjá meira