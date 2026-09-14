Myndbandsdómarar í Manchester-slag helgarinnar í enska fótboltanum fá ekki verkefni í deildinni næstu helgi eftir að hafa ranglega dæmt sigurmark Erlings Haaland gilt í 1-0 sigri City á United.
Matt Donahue var myndbandsdómari í leiknum og honum til aðstoðar var Blake Antrobus. Hvorugur fær að dæma leik næstu helgi og munu þeir því ekki fá nein verkefni fyrr en í fyrsta lagi eftir komandi landsleikjahlé, sem tekur við eftir leiki næstu helgar.
Mark Haalands í gær var dæmt af upprunalega á vellinum en þeim dómi var snúið við í VAR-herberginu. Pro Ref, dómarasamtök Bretlands, sendu út yfirlýsingu í gær þar sem greint var frá því að mistök hefðu verið gerð í kringum markið.
Málið yrði tekið til rannsóknar og nú hafa þeir sem gerðu mistökin verið dregnir til ábyrgðar. Donahue mun í fyrsta skipti í vetur sitja hjá í deildinni um komandi helgi.