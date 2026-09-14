Enski boltinn

VAR dómararnir í bann eftir mis­tök helgarinnar

Valur Páll Eiríksson skrifar
Erling Haaland fagnaði vel markinu umdeilda sem tryggði Manchester City þrjú stig í gær.
Erling Haaland fagnaði vel markinu umdeilda sem tryggði Manchester City þrjú stig í gær. Getty/Catherine Ivill

Myndbandsdómarar í Manchester-slag helgarinnar í enska fótboltanum fá ekki verkefni í deildinni næstu helgi eftir að hafa ranglega dæmt sigurmark Erlings Haaland gilt í 1-0 sigri City á United.

Matt Donahue var myndbandsdómari í leiknum og honum til aðstoðar var Blake Antrobus. Hvorugur fær að dæma leik næstu helgi og munu þeir því ekki fá nein verkefni fyrr en í fyrsta lagi eftir komandi landsleikjahlé, sem tekur við eftir leiki næstu helgar.

Mark Haalands í gær var dæmt af upprunalega á vellinum en þeim dómi var snúið við í VAR-herberginu. Pro Ref, dómarasamtök Bretlands, sendu út yfirlýsingu í gær þar sem greint var frá því að mistök hefðu verið gerð í kringum markið.

Málið yrði tekið til rannsóknar og nú hafa þeir sem gerðu mistökin verið dregnir til ábyrgðar. Donahue mun í fyrsta skipti í vetur sitja hjá í deildinni um komandi helgi.

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