Milner aftur til Liverpool

James Milner hefur tekið tímabundið til starfa hjá Liverpool hvar hann þjálfar unga leikmenn. Hann er því snúinn aftur á Melwood eftir þrjú ár í burtu.
Milner batt enda á magnað 24 ára leikmannaferil sinn í ensku úrvalsdeildinni í vor en hann setti skóna upp á hillu í kjölfar lokaleiks Brighton á síðustu leiktíð.
Milner er fertugur og vinnur nú að þjálfararéttindum. Sem hluti af þeirri vegferð mun hann sinna æfingum hjá fjölda yngri liða hjá Liverpool næstu vikur til að fá UEFA Pro þjálfaragráðu.
Milner spilaði 332 leiki fyrir Liverpool í öllum keppnum árin 2015 til 2023. Hann var lykilmaður í hópi Jurgens Klopp og vann bæði ensku úrvalsdeildina og Meistaradeild Evrópu með liðinu sem varafyrirliði.
Milner lék áður með Leeds, Newcastle, Aston Villa og Manchester City og var þá síðustu þrjár leiktíðir sínar sem leikmaður hjá Brighton. Milner varð fyrr á þessu ári leikjahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Hann spilaði 658 leiki í deildinni. Næstur er Gareth Barry með 653 leiki, Ryan Giggs með 632, Frank Lampard spilaði 609 leiki og fimmti er David James með 572 leiki.