Enski boltinn

Haf­þór lét Haaland líta út eins og smá­strák

Sindri Sverrisson skrifar
Erling Haaland er ansi smár í samanburði við Hafþór Júlíus Björnsson sem hóf líka Jan Åge Fjørtoft á loft.
Erling Haaland er ansi smár í samanburði við Hafþór Júlíus Björnsson sem hóf líka Jan Åge Fjørtoft á loft. Samsett/Viaplay/@thorbjornsson

Hafþór Júlíus Björnsson, eða Fjallið, vakti mikla athygli á Old Trafford í gær þar sem hann fylgdist með nágrannaslag Manchester United og Manchester City í ensku úrvalsdeildinni.

Viku eftir að hafa sýnt líkamlega yfirburði sína með því að vinna Giants Strongman Open aflraunamótið í Birmingham, var Hafþór Júlíus mættur á Old Trafford að horfa á fótbolta í gær.

Hann fékk að labba inn á grasið fyrir leik og var til að mynda gripinn í spjall við Jan Åge Fjørtoft í beinni útsendingu Viaplay.

Fjørtoft bað Hafþór um að sýna hvernig hann myndi fara að því að stöðva Haaland. „Og plís ekki brjóta nein lög eða reglur,“ sagði Fjørtoft. Hafþór hóf hann þá á loft án þess að blása úr nös áður en taugatrekktur Fjørtoft sendi boltann á sjónvarpskonuna Jules Breach í setti.

Breach og sérfræðingum hennar var greinilega skemmt og hún grínaðist með að líklega hefði Fjørtoft ætlað að segja „plís ekki brjóta nein bein“.

Eftir að hafa horft á 1-0 sigur City-manna þá hitti Hafþór svo reyndar Haaland, sem skorað hafði umdeilt sigurmark leiksins. Hafþór birti mynd af þeim saman á samfélagsmiðlum sínum og af viðbrögðum að dæma er fylgjendum hans svo sannarlega skemmt að sjá hvernig stór og stæðilegur fótboltamaður lítur út við hlið vöðvafjalls eins og Hafþórs.

„Hitti annan víking,“ skrifaði Hafþór og viðbrögðin létu ekki á sér standa.

„Það eru ekki margir sem láta Haaland líta út eins og smástrák,“ skrifaði einn í athugasemdakerfi Hafþórs á Instagram. „Þetta er eins og pabbi sem tók strákinn sinn með á leikinn,“ skrifaði annar og sá þriðji bætti við: „Maður veit að Thor er stór strákur þegar hann lætur Haaland líta út fyrir að vera lítill.“

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