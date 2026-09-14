Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Sindri Sverrisson skrifar 14. september 2026 12:47 Erling Haaland er ansi smár í samanburði við Hafþór Júlíus Björnsson sem hóf líka Jan Åge Fjørtoft á loft. Samsett/Viaplay/@thorbjornsson Hafþór Júlíus Björnsson, eða Fjallið, vakti mikla athygli á Old Trafford í gær þar sem hann fylgdist með nágrannaslag Manchester United og Manchester City í ensku úrvalsdeildinni. Viku eftir að hafa sýnt líkamlega yfirburði sína með því að vinna Giants Strongman Open aflraunamótið í Birmingham, var Hafþór Júlíus mættur á Old Trafford að horfa á fótbolta í gær. Hann fékk að labba inn á grasið fyrir leik og var til að mynda gripinn í spjall við Jan Åge Fjørtoft í beinni útsendingu Viaplay. Fjørtoft bað Hafþór um að sýna hvernig hann myndi fara að því að stöðva Haaland. „Og plís ekki brjóta nein lög eða reglur,“ sagði Fjørtoft. Hafþór hóf hann þá á loft án þess að blása úr nös áður en taugatrekktur Fjørtoft sendi boltann á sjónvarpskonuna Jules Breach í setti. Breach og sérfræðingum hennar var greinilega skemmt og hún grínaðist með að líklega hefði Fjørtoft ætlað að segja „plís ekki brjóta nein bein“. Eftir að hafa horft á 1-0 sigur City-manna þá hitti Hafþór svo reyndar Haaland, sem skorað hafði umdeilt sigurmark leiksins. Hafþór birti mynd af þeim saman á samfélagsmiðlum sínum og af viðbrögðum að dæma er fylgjendum hans svo sannarlega skemmt að sjá hvernig stór og stæðilegur fótboltamaður lítur út við hlið vöðvafjalls eins og Hafþórs. „Hitti annan víking,“ skrifaði Hafþór og viðbrögðin létu ekki á sér standa. „Það eru ekki margir sem láta Haaland líta út eins og smástrák,“ skrifaði einn í athugasemdakerfi Hafþórs á Instagram. „Þetta er eins og pabbi sem tók strákinn sinn með á leikinn,“ skrifaði annar og sá þriðji bætti við: „Maður veit að Thor er stór strákur þegar hann lætur Haaland líta út fyrir að vera lítill.“ Enski boltinn Manchester City Manchester United Mest lesið Missti eins árs gamlan son sinn Handbolti Fámáll um orðrómana Íslenski boltinn Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Enski boltinn Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin Enski boltinn Sjokk fyrir Róbert: „Heyrist hátt brak og maður varð hræddur“ Fótbolti „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ Íslenski boltinn Elín Klara slær í gegn og uppfyllir brátt draum sinn Handbolti Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Enski boltinn Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Enski boltinn Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Enski boltinn Fleiri fréttir Hafþór lét Haaland líta út eins og smástrák Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin „Markið hefði ekki átt að standa“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Boðið upp á þvílíka dramatík í enska boltanum Tottenham fékk sín fyrstu stig tímabilsins Bragðdauft og svekkelsi á Anfield Hull enn taplaust í deildinni Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Góður gangur í viðræðum Arsenal og Arteta Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Harmsaga Mudryk heldur áfram Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Sjá meira