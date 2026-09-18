Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Aron Guðmundsson skrifar 18. september 2026 10:32 Freyr Alexandersson hefur verið að gera frábæra hluti í upphafi þjálfaratíðar sinnar með Rosenborg. Hér er hann með aðstoðarþjálfara sínum Jonathan Hartmann. Rosenborg BK Frey Alexanderssyni hefur tekist að snúa gengi Rosenborg við og fá samfélagið í Þrándheimi með sér í lið. Yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu hrósar honum í hástert. Freyr tók við Rosenborg þegar liðið var í fallsæti en með sjö sigrum í fyrstu níu leikjunum undir hans stjórn í norsku úrvalsdeildinni blasir barátta um Evrópusæti nú við. Besta byrjun hjá þjálfara Rosenborg síðan árið 2010. Staðan í deildinni hefur ekki aðeins batnað. Stemingin í Þrándheimi gagnvart Rosenborg hefur snarbreyst. Mikil aukning hefur verið á áhorfendafjölda á heimaleikjum Rosenborg á hinum sögufræga Lerkendal leikvangi. Trúin er komin aftur hjá stuðningsmönnum liðsins. Liðið og umgjörðin í kringum það hefur tekið nokkur stig upp á við í gæðum eftir komu Íslendingsins. „Maður sér það bara að öllu leyti, fyrst og fremst bara hvernig við spilum,“ segir Alfreð Finnbogason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Rosenborg í samtali við Vísi. „Það passar vel inn í það hver strategían hjá Rosenborg er og passar vel við það hvað stuðningsmenn vilja sjá. Ég held að eitt af fyrstu markmiðunum sem við settum okkur þegar Freyr kemur inn er að spila fótbolta sem stuðningsmenn vilja sjá. Að fá fólk aftur á völlinn. Við erum komin aftur upp í 17-18 þúsund áhorfendur á hverjum heimaleikleik sem er gríðarlega stórt. Fá fólkið aftur með okkur í lið. Það er eitthvað sem var gríðarlega mikilvægur faktor þegar við vorum í þessu ferli að ráða þjálfara á sínum tíma.“ Það hafi verið forgangsmál á sínum tíma í miðjum stormi hjá Rosenborg að fá inn þjálfara sem næði til fólks, fengi það til að vinna saman sem ein heild. „Það er einn af styrkleikum Freys að gera það og fullt hrós á hann fyrir að hafa náð að endurvekja bæinn. Maður fær þau skilaboð úr öllum áttum frá fólki sem var búið að missa aðeins trúna en telur nú að þetta sé hægt. Vonin er komin aftur í bæinn, fólk er byrjað að trúa og ég hef klárlega þá tilfinningu að það sé eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna.“ Eitthvað sem þú lærir ekki í skóla Freyr virðist ná því fullkomna jafnvægi að geta verið alvarlegur í sínu starfi, harður stjóri, en einnig náð að sjá léttu hliðina hjá því fólki sem hann starfar með. „Það er náttúrulega bara það sem ég fann fyrir sem leikmaður undir stjórn Freys, bæði hjá landsliðinu og hjá Lyngby. Þessir leiðtogahæfileikar sem hann hefur. Það er eitthvað sem þú getur ekkert lært um í bók eða skóla. Að hafa tilfinningu fyrir fólki, hvað þessi ákveðni hópur þarf akkúrat núna. Þetta er snúið verkefni. Þú ert í 25 manna hóp og þarft einhvern veginn að halda öllum ánægðum og vera sanngjarn við alla en samt setja kröfur. Ég held að þetta sé klárlega mjög spennandi verkefni fyrir hann líka. Að taka þátt í því að rífa upp þennan gamla risa og koma honum á þann stað sem hann á heima á. Freyr var náttúrulega hjá Brann sem er annar stór klúbbur en kannski ekki með sömu sögu og Rosenborg. Freyr veit allavega mjög vel hvað hann er að fara út í og hvernig á að tækla það, það hefur sýnt sig hingað til.“ Norski boltinn Íslendingar erlendis Fótbolti Mest lesið FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Íslenski boltinn Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Fótbolti Hamilton segist ekki hafa beðið um að reka fólk úr liðinu Formúla 1 Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“ Sport Biðst afsökunar og afsalar sér sigrinum Sport Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Enski boltinn Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fótbolti Keppa í róðri með krókódílum Sport Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik Íslenski boltinn Peningaflóð til norska sambandsins eftir róður Haalands og félaga Fótbolti Fleiri fréttir Skotin flugu milli Bolla og Hjamma Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Peningaflóð til norska sambandsins eftir róður Haalands og félaga FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik „Vitum hvernig fótbolta við viljum spila og hvað við stöndum fyrir“ Markaveislur og stórsigrar í Evrópudeildinni Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Infantino beðinn um að gefa upp gögn um sölu heimsmeistaramótsins Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fanney og Arna sáu um varnarvinnuna í góðum sigri Heimir ræddi við hvern einasta leikmann um leikina við Ísraela „Hversu mikil pressa var á honum?“ Sjáum til hvort þetta verði algjör þvæla Seldur frá Keflavík til Sýrlands Segir að Messi eigi að vinna Gullknöttinn Sleppir landsleikjunum fyrir brúðkaupsferð Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Klopp velur tvo landsliðshópa með sextán nýja Sextán í bann fyrir nasistakveðjur Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Hundrað marka Messi lét MLS-stjórann heyra það „Setjum pressu á leikmenn að haga sér fullkomlega næstu tvö árin“ Fagn Brynjólfs slær í gegn Boehly selur og kveður Chelsea Mun saga Arons endurtaka sig? Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Sjá meira