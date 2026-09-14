Enski boltinn

„Eins og þeir séu hræddir við að vinna“

Sindri Sverrisson skrifar
Þessir stuðningsmenn Tottenham voru með einfalda beiðni til leikmanna.
Þessir stuðningsmenn Tottenham voru með einfalda beiðni til leikmanna. Sýn Sport

Stuðningsmenn Tottenham eru farnir að grátbiðja liðið um að skora mark, eftir að hafa mistekist að skora í fyrstu fjórum umferðunum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Aron Jóhannsson kallar eftir meira hugrekki frá nýjum stjörnum liðsins.

„Þeir eru að ganga í gegnum svartan tíma núna,“ sagði Aron í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport þar sem hann sýndi dæmi um margt sem betur mætti fara hjá Tottenham-liðinu. Brot úr þættinum má sjá hér að neðan.

Klippa: Messan - Getuleysi Tottenham fremst á vellinum

Eftir markalaust jafntefli við Nottingham Forest fyrir viku, þar sem Tottenham átti ekki skot á mark allan leikinn, átti liðið ekki heldur skot á mark í fyrri hálfleik gegn Everton á laugardaginn. Tvö skot hittu á rammann í seinni hálfleik en aftur varð niðurstaðan markalaust jafntefli og er Tottenham með tvö stig í 17. sæti úrvalsdeildarinnar, á sama stað og liðið endaði síðasta vor.

„Þetta er bara ekki í lagi hjá félagi eins og Tottenham. David Moyes skaut aðeins á hve miklum peningum þeir hafa eytt en ef maður pælir í því þá er Solanke samt eini framherjinn þeirra,“ sagði Aron.

„Sjáum alveg að hann getur þetta“

Tottenham sparaði ekki peningana í sumar og sótti leikmenn á borð við Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Sávio og Omar Marmoush, auk þrautreyndra varnarmanna úr ensku deildinni. Fram á við gengur liðinu hins vegar bölvanlega og spurning hvort hægt hefði verið að leysa betur mál Richarlison sem tjáð hefur verið að megi finna sér nýtt félag.

„Hann væri töluvert betri en enginn þarna núna. Hann skapar alltaf usla. En þessir nýju leikmenn sem hafa komið inn, Marmoush, Tonali, Fernandes, þeir hafa ekki „syncað“. Það er eins og þeir séu hræddir við að vinna. Hræddir við að skora,“ sagði Aron. Á klippum sem hann sýndi mátti sjá mikið af mistökum Tottenham-manna en einnig glæsilegar sendingar frá Tonali. Aron vill bara fá fleiri svoleiðis:

„Við sjáum alveg að hann getur þetta en ég veit ekki hvað þetta er. Hvort De Zerbi vill hafa of mikla stjórn… Við þurfum að sjá meira af þessu frá þessum leikmönnum sem komu inn og eiga að breyta einhverju.“

Enski boltinn Tottenham Hotspur

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