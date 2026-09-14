Youri Tielemans lék sinn fyrsta Manchester-slag þegar Manchester United tók á móti Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í dag. Tielemans var svekktur eftir leikinn enda er hann ósammála rangstöðudómnum í marki leiksins.
„Ég hef ekki fengið neina útskýringu á því af hverju markið stóð. Okkur var sagt í búningsklefanum að markið hefði ekki átt að standa,“ sagði Tielemans og bætti við að markið hefði einfaldlega ekki átt að standa.
Tielemans var tekinn af velli þegar 20 mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma. Það er pirrandi að vera tekinn af velli í stórleik en hann sýnir ástæðunni fullan skilning.
Manchester United byrjar ekki vel í ensku úrvalsdeildinni og er liðið aðeins með fjögur stig eftir fjóra leiki. Fyrir tímabilið voru stuðningsmenn liðsins að búast við að vera með fleiri stig þar sem liðin sem United hefur spilað við hafa ekki endilega verið þau sterkustu.
„Við erum ekki með nægilega mörg stig úr leikjunum sem við erum búnir að spila. Við hefðum átt að vinna fleiri leiki en það hafðist ekki. Það eina sem við getum gert er að bregðast við þessu og bæta okkur fyrir næsta leik.“
Eftir leik kom tilkynning frá Dómarasamtökum Englands sem sagði að ekki hafi rétt farið að þegar mark Erlings Haaland var dæmt gilt.
Viðtalið má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.