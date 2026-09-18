Áætlanir Gianni Infantino, forseta FIFA, um að selja hluta eigna sambandsins til einkafjárfesta réðust að kjarna grundvallarreglna leiksins samkvæmt varaforseta UEFA sem gagnrýnir forsetann harðlega.
Infantino neyddist til að draga áætlanir sínar til baka og þær haft mikil áhrif á Alþjóðasambandið. Gagnrýni hefur borist víða að og þá hafa háttsettir starfsmenn sagt upp eða verið sagt upp.
UEFA gengur skrefinu lengra og hyggst fara með málið fyrir dómstóla og kæra þannig Infantino sem er þó í framboði til endurkjörs á ársþingi FIFA í mars.
Laura McAllister, varaforseti UEFA, var á meðal gesta á árlegri ráðstefnu heimsfótboltans (World Football Summit) sem fram fór í Madrid og tekin tali af fjölmiðlamönnum.
Hún þuldi þar upp verk Infantino í starfi sem mynduðu ákveðið mynstur.
„Það hafa verið ítrekuð inngrip af hálfu forystu FIFA sem hafa valdið mér og öðrum innan UEFA áhyggjum um nokkurt skeið,“ sagði McAllister, sem hefur gagnrýnt forystu Infantino harðlega, í samtali við ESPN á World Football Summit í Madríd á miðvikudag.
„Það eru mál sem varða úthlutun heimsmeistaramóta. Það eru mál sem varða mannréttindi. Auðvitað voru það friðarverðlaun FIFA, sem fóru framhjá öllum samráðs- og þátttökuferlum sem ættu að eiga sér stað með eitthvað sem er jafn pólitískt viðkvæmt og umdeilt og það.
„Það var atvikið með rauða spjaldið hans [Folarin] Balogun [á heimsmeistaramótinu] og bein pólitísk afskipti af því máli. Og ég held að allt þetta sameinist í áhyggjum af því hvernig leikurinn er rekinn.
„Þó að enginn hafi kannski búist við einhverju jafn róttæku og lönguninni til að selja hluta af krúnudjásnum fótboltans til einkafjárfesta, þá passar það við hegðunarmynstur sem ég tel að ógni tilvist leiksins, og þess vegna er þörf á að bregðast við af festu og á mjög sameinaðan hátt.“
UEFA hótaði að sniðganga mót FIFA ef Infantino héldi áfram með FFE-áætlunina, á meðan CONCACAF og Knattspyrnusamband Asíu lýstu einnig yfir andstöðu sinni.
„Ég er líka stuðningsmaður,“ sagði McAllister við ESPN.
„Við stöndum með þeim. Ég held að það séu nógu margir af okkur sem koma að stjórnun fótboltans, vissulega á UEFA-stigi, sem eru stuðningsmenn eða fyrrverandi leikmenn.
„Við skiljum gangverk leiksins, og þess vegna sameinuðumst við á svo öflugan og samstilltan hátt í andstöðu okkar við FIFA Forward Enterprise, því það réðst á sjálfan kjarna grundvallarreglna leiksins.“