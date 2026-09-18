FH vann dramatískan 1-0 sigur á Stjörnunni á Kaplakrikavelli í Bestu deild kvenna í kvöld. Lengst af leit út fyrir að FH þyrfti að sætta sig við markalaust jafntefli en Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir tryggði heimakonum öll þrjú stigin með sigurmarki á 90. mínútu. FH er því komið með 40 stig, jafnt Breiðabliki á toppi deildarinnar, en Blikar eru efstir á betri markatölu. Stjarnan er áfram í fjórða sæti með 26 stig.
FH-ingar byrjuðu leikinn mun betur og sóttu stíft að marki Stjörnunnar strax frá fyrstu mínútum. Heimakonur héldu að þær væru komnar yfir á sjöundu mínútu þegar Helena Maree Errington skoraði eftir sendingu frá Birnu Kristínu Björnsdóttur. Fögnuðurinn stóð þó stutt yfir þar sem Helena var dæmd rangstæð og markið fékk því ekki að standa.
FH hélt áfram að stjórna ferðinni og skapaði sér nokkur ágæt færi en tókst ekki að koma boltanum fram hjá Bridgette Nicole Skiba í marki Stjörnunnar. Eftir því sem leið á hálfleikinn kom Stjarnan sér betur inn í leikinn og gestirnir fóru að ógna marki FH.
Snædís María Jörundsdóttir átti meðal annars gott skot fyrir utan vítateig sem fór rétt fram hjá markinu. Skömmu síðar komst Erika Ýr Björnsdóttir inn á teig heimamanna eftir að hafa farið fram hjá tveimur varnarmönnum FH en skot hennar fór beint á Aldísi Guðlaugsdóttur í marki heimakvenna.
Hvorugu liðinu tókst að nýta færin sín fyrir hlé og staðan var því markalaus þegar liðin gengu til búningsherbergja.
FH-ingar héldu áfram að sækja eftir hlé og voru meira með boltann. Þær komu sér nokkrum sinnum í góðar stöður en það vantaði aðeins upp á síðustu sendinguna eða réttu ákvörðunina til að skapa almennilegt færi.
Stjarnan varðist vel og þegar leið á seinni hálfleikinn fór að líta út fyrir að leikurinn myndi enda markalaus. Heimakonur gáfust þó ekki upp og á 90. mínútu náðu þær loksins að brjóta ísinn eftir mark frá Andreu Rán Snæfeld Hauksdóttur. Thelma Lóa Hermannsdóttir átti frábæra sendingu inn á teiginn þar sem Andrea Rán var mætt og hún setti boltann fram hjá Bridgette í marki Stjörnunnar.
Lokatölur því 1-0 og FH-ingar náðu þar með að jafna Breiðablik að stigum á toppi deildarinnar þegar fjórir leikir eru eftir af tímabilinu.
Atvik leiksins var klárlega mark Andreu Ránar á lokamínútu venjulegs leiktíma sem tryggði FH-ingum stigin þrjú. Markið þýddi gríðarlega mikið í þessari hörðu titilbaráttu við Breiðablik og það sást vel á fögnuði FH-inga hversu mikið sigurinn skipti þær máli.
Andrea Rán var mjög sterk í liði heimakvenna og skoraði að sjálfsögðu sigurmark leiksins. Hún sýndi líka mikinn karakter því skömmu áður hafði hún fengið gott færi sem hún hefði átt að gera betur úr. Hún hélt þó áfram og skoraði markið sem tryggði FH stigin þrjú.
Hreinn Magnússon og hans teymi áttu fínan leik í dag og ekkert stórt vafaatriði kom upp sem hafði áhrif á gang leiksins.
Það var góð stemning í Kaplakrika í dag og ágætlega mætt í stúkuna. Stelpur úr yngri flokkum FH létu vel í sér heyra og hvöttu sínar konur áfram allan leikinn.