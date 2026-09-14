Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sindri Sverrisson skrifar 14. september 2026 10:31 Bradley Barcola hefur ekki átt neina draumabyrjun hjá Liverpool og Aron Jóhannsson setur spurningamerki við verðmiðann á honum. Samsett/Getty/Sýn Sport Aron Jóhannsson segist síður en svo sannfærður um að Bradley Barcola standi undir þeim 123 milljónum punda sem Liverpool samþykkti að greiða PSG fyrir þennan 24 ára gamla, franska kantmann. Barcola var í byrjunarliðinu á Anfield á laugardag en tókst ekki frekar en öðrum leikmönnum að skora, í markalausu jafntefli Liverpool og Fulham. „Ég er alls ekki seldur á hann,“ sagði Aron í Sunnudagsmessunni í gær en brot úr þættinum má sjá hér að neðan. Klippa: Messan - Aron ekki hrifinn af Barcola „Mér finnst hann ekki vera þess virði sem þeir keyptu hann á. Þegar PSG var að spila sína stærstu leiki þá var hann alltaf á bekknum,“ sagði Aron. Þá benti hann á hve sambandið hefði verið lélegt á milli Barcola og vinstri bakvarðarins Konstantinos Tsimikas á laugardaginn. „Tsimikas kemur inn í liðið af því að [Milos] Kerkez er ekki búinn að vera góður, og þeirra samband var alls ekki gott í leiknum. „Kemistrían“ var skelfileg,“ sagði Aron. Þá velti hann því fyrir sér hvort að Rio Ngumoha væri ekki meiri ógn fyrir mótherja Liverpool heldur en Barcola. „Hann fékk mörg tækifæri til að keyra á varnarmanninn, fara einn á einn. Maður hefði haldið að Liverpool væri að kaupa „þroskaðri Rio [Ngumoha]“, kantmann sem er alltaf að keyra einn á einn og getur búið eitthvað til upp á sitt einsdæmi. En mér finnst Rio í rauninni bara betri í því.“ Enski boltinn Liverpool FC Messan Mest lesið Fámáll um orðrómana Íslenski boltinn Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin Enski boltinn Sjokk fyrir Róbert: „Heyrist hátt brak og maður varð hræddur“ Fótbolti „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ Íslenski boltinn Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Enski boltinn Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Enski boltinn „Markið hefði ekki átt að standa“ Enski boltinn Guðný fagnaði sigri með fimm mánaða dóttur og fékk kórónuna Fótbolti „Allir orðnir vinir í skóginum“ Íslenski boltinn Ronaldo segir að stuðningsmennirnir eigi að fá lífstíðarbann Fótbolti Fleiri fréttir Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“ Sjáðu ólöglega sigurmarkið og rauðu spjöldin „Markið hefði ekki átt að standa“ Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Boðið upp á þvílíka dramatík í enska boltanum Tottenham fékk sín fyrstu stig tímabilsins Bragðdauft og svekkelsi á Anfield Hull enn taplaust í deildinni Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Góður gangur í viðræðum Arsenal og Arteta Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Harmsaga Mudryk heldur áfram Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Sjá meira