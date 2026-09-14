Enski boltinn

Rio betri en Barcola: „Ekki þess virði sem þeir keyptu hann á“

Sindri Sverrisson skrifar
Bradley Barcola hefur ekki átt neina draumabyrjun hjá Liverpool og Aron Jóhannsson setur spurningamerki við verðmiðann á honum.
Bradley Barcola hefur ekki átt neina draumabyrjun hjá Liverpool og Aron Jóhannsson setur spurningamerki við verðmiðann á honum. Samsett/Getty/Sýn Sport

Aron Jóhannsson segist síður en svo sannfærður um að Bradley Barcola standi undir þeim 123 milljónum punda sem Liverpool samþykkti að greiða PSG fyrir þennan 24 ára gamla, franska kantmann.

Barcola var í byrjunarliðinu á Anfield á laugardag en tókst ekki frekar en öðrum leikmönnum að skora, í markalausu jafntefli Liverpool og Fulham.

„Ég er alls ekki seldur á hann,“ sagði Aron í Sunnudagsmessunni í gær en brot úr þættinum má sjá hér að neðan.

Klippa: Messan - Aron ekki hrifinn af Barcola

„Mér finnst hann ekki vera þess virði sem þeir keyptu hann á. Þegar PSG var að spila sína stærstu leiki þá var hann alltaf á bekknum,“ sagði Aron.

Þá benti hann á hve sambandið hefði verið lélegt á milli Barcola og vinstri bakvarðarins Konstantinos Tsimikas á laugardaginn.

„Tsimikas kemur inn í liðið af því að [Milos] Kerkez er ekki búinn að vera góður, og þeirra samband var alls ekki gott í leiknum. „Kemistrían“ var skelfileg,“ sagði Aron.

Þá velti hann því fyrir sér hvort að Rio Ngumoha væri ekki meiri ógn fyrir mótherja Liverpool heldur en Barcola.

„Hann fékk mörg tækifæri til að keyra á varnarmanninn, fara einn á einn. Maður hefði haldið að Liverpool væri að kaupa „þroskaðri Rio [Ngumoha]“, kantmann sem er alltaf að keyra einn á einn og getur búið eitthvað til upp á sitt einsdæmi. En mér finnst Rio í rauninni bara betri í því.“

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