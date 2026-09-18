Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu Sindri Sverrisson skrifar 18. september 2026 12:31 Jón Dagur Þorsteinsson og Lionel Messi skiptust á treyjum eftir vináttulandsleik Íslands og Argentínu í sumar. Getty/Andrew J. Clark Eftir að hafa átt afar erfitt uppdráttar hjá Herthu Berlín á síðustu leiktíð og verið lánaður til norska félagsins Brann þá hefur Jón Dagur Þorsteinsson farið á kostum í upphafi nýs tímabils í Þýskalandi. Jón Dagur er á sínum stað í nýjasta landsliðshópi Íslands sem kynntur var í vikunni og ætti að mæta fullur sjálfstrausts á Laugardalsvöll þar sem Ísland mætir Eistlandi á laugardaginn eftir viku. Hann hefur nefnilega unnið sér inn byrjunarliðssæti hjá Herthu Berlín, skorað og lagt upp, og átt sinn þátt í því að liðið hefur unnið alla sex leiki sína á keppnistímabilinu til þessa. Liðið trónir því á toppi þýsku 2. deildarinnar með fullt hús stiga. Í þýska miðlinum BZ-Berlin síðasta föstudag segir að Jón Dagur hafi breyst „úr floppi í stjörnu“. Hann hafi bara skorað eitt mark í 33 leikjum á síðustu leiktíð, úr víti, og átt tvær stoðsendingar en sé þegar búinn að bæta það á þessari leiktíð með einu marki og þremur stoðsendingum. Hann sé í raun og veru að spila snilldarlega vel. BZ-Berlin fékk annan Íslending sem klæddist treyju Herthu Berlín með svo miklum sóma á sínum tíma, Eyjólf Sverrisson, til að tala um Jón Dag sem Eyjólfur þekkir ansi vel. „Jón er búinn að losa handbremsuna. Þessi frammistöðusprenging kemur mér ekki á óvart. Ég samgleðst Jóni, sem ég þjálfaði í fyrra starfi mínu sem landsliðsþjálfari U21 árs liðs Íslands. Hann er harðsnúinn víkingur sem vill alltaf vinna. Sannkallaður liðsmaður með mikinn karakter, baráttuhjarta og gríðarlega hlaupagetu. Dugnaður hans gerir hann einstakan. Frábær fyrirmynd, líka fyrir ungu leikmenn Herthu. Hann er virkilega góður leiðtogi,“ sagði Eyjólfur við BZ-Berlin. Jón Dagur lætur nú ljós sitt skína í treyju Herthu Berlín.Getty/Swen Pförtner Eyjólfur segir ljóst að tíminn hjá Brann, þar sem Jón Dagur lék undir stjórn Freys Alexanderssonar, hafi gert Jóni Degi gott. „Jón þurfti smátíma til að aðlagast í Berlín. Ferskt upphaf í hálft ár í Noregi gerði honum gott því þar fékk hann meiri spiltíma og gat endurheimt sjálfstraustið. Hann gafst aldrei upp. Maður getur dottið en maður verður að standa upp aftur. Það sýnir hann. Ég vona að það haldi áfram að ganga svona vel hjá honum og Herthu svo við getum öll fagnað í lokin,“ sagði Eyjólfur. Jón Dagur verður næst í eldlínunni annað kvöld þegar Hertha Berlín sækir Dresden heim, áður en hann kemur svo til móts við félaga sína í íslenska landsliðinu í næstu viku. Þýski boltinn Mest lesið FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Íslenski boltinn Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Fótbolti Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“ Sport Hamilton segist ekki hafa beðið um að reka fólk úr liðinu Formúla 1 Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Enski boltinn Biðst afsökunar og afsalar sér sigrinum Sport Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Fótbolti Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fótbolti Keppa í róðri með krókódílum Sport Peningaflóð til norska sambandsins eftir róður Haalands og félaga Fótbolti Fleiri fréttir Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik Jón Dagur breyst úr floppi í stjörnu „Keyra á ljósabekkina“ fyrir úrslitaleikinn Skotin flugu milli Bolla og Hjamma Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Peningaflóð til norska sambandsins eftir róður Haalands og félaga FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik „Vitum hvernig fótbolta við viljum spila og hvað við stöndum fyrir“ Markaveislur og stórsigrar í Evrópudeildinni Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Infantino beðinn um að gefa upp gögn um sölu heimsmeistaramótsins Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fanney og Arna sáu um varnarvinnuna í góðum sigri Heimir ræddi við hvern einasta leikmann um leikina við Ísraela „Hversu mikil pressa var á honum?“ Sjáum til hvort þetta verði algjör þvæla Seldur frá Keflavík til Sýrlands Segir að Messi eigi að vinna Gullknöttinn Sleppir landsleikjunum fyrir brúðkaupsferð Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Klopp velur tvo landsliðshópa með sextán nýja Sextán í bann fyrir nasistakveðjur Varð skotmark með því að ráða Frey: „Ákveðin áhætta fyrir mig“ Hundrað marka Messi lét MLS-stjórann heyra það „Setjum pressu á leikmenn að haga sér fullkomlega næstu tvö árin“ Fagn Brynjólfs slær í gegn Sjá meira