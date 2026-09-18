FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar

FH varð í fyrrakvöld Íslandsmeistari í 2. flokki kvenna í fótbolta. Stelpurnar fengu hins vegar engan bikar í hendurnar. Mistök sem verða leiðrétt í dag, segir framkvæmdastjóri KSÍ.
FH-stelpur tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn með stæl í Kópavogi á miðvikudagskvöld þegar þær unnu stórsigur gegn Breiðabliki, 12-3, þar sem Eva Marín Sæþórsdóttir skoraði sex mörk. Þær söfnuðu 33 stigum í 14 leikjum í sumar, skoruðu alls 109 mörk og eru verðskuldaðir meistarar.
Þegar kom að því að fagna titlinum var hins vegar enginn bikar á staðnum. Knattspyrnusambandi Íslands hafði láðst að sjá til þess þrátt fyrir að ljóst væri að FH myndi með sigri, í þessum síðasta leik sínum á tímabilinu, verða meistari.
Þetta gerist í sömu viku og atvinnu- og landsliðskonan þrautreynda Dagný Brynjarsdóttir sagði í viðtali við Vísi að Ísland hefði staðið í stað, eða tekið skref aftur á bak, varðandi umgjörð kvennaliða í fótbolta síðustu ár.
Friðþjófur Helgi Karlsson, faðir stelpu í liði FH, vakti athygli á málinu á Facebook og skrifaði meðal annars:
„Sú stund að heyra lokaflautið gella og fá að lyfta bikarnum saman úti á velli er uppskeran eftir ómælda vinnu og fórnir. En sú stund var tekin af stelpunum okkar í gær.
Þrátt fyrir að KSÍ hafi vitað nákvæmlega hvað var undir mætti enginn fulltrúi frá sambandinu á svæðið. Enginn bikar, engir verðlaunapeningar, engin umgjörð.
Maður hlýtur óneitanlega að velta því fyrir sér hvað veldur svona mistökum. Getur verið að þetta sé á einhvern hátt tengt virðingu fyrir kvennaknattspyrnunni? Myndi þetta gerast hjá strákum?
Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ – þetta er ykkur til skammar!“
Friðþjófur merkti Eystein, framkvæmdastjóra KSÍ, í færslunni og var Eysteinn fljótur til svars. Hann kvaðst ekki ætla að útskýra hvað nákvæmlega hefði orsakað mistökin en sagði ljóst að starfsfólk væri leitt yfir þeim.
Eysteinn tók jafnframt fram að til stæði að leiðrétta mistökin í dag og fá tækifæri til að biðjast afsökunar í persónu.
„Hér voru klárlega gerð mistök í öllu atinu sem fylgir úrslitaleikjunum í öllum flokkum og starfsfólki hér innandyra líður ekki vel yfir því.
Ætla ekki að fara nánar út í það hér hvað gerðist en fyrst að þú taggaðir mig inní þennan póst get ég fullvissað þig um að innan við klst frá því leikurinn kláraðist og mistökin voru orðin ljós var komin afsökunarbeiðni á formann Knd FH sem og á þjálfara 2. flokks kvenna sem átti einnig að skila því til Íslandsmeistaranna.
Við munum leiðrétta þessi mistök strax á morgun og fáum þá tækifæri til að biðjast afsökunar í eigin persónu
Mistökin hafa verið gerð og því miður verður þeim ekki breytt, en við getum lært af þessu og það verður gert,“ skrifaði Eysteinn.