Enski boltinn

Haaland segir Hjör­vari að hann hafi ekki verið rangstæður

Andri Broddason skrifar
Hjörvar Hafliðason spurði Erling Haaland hvort að hann hafi verið heppinn með rangstöðudóminn.
Hjörvar Hafliðason spurði Erling Haaland hvort að hann hafi verið heppinn með rangstöðudóminn. Skjáskot/Vísir

Hjörvar Hafliðason spjallaði við Erling Haaland eftir að hann skoraði sigurmarkið í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Haaland skoraði eina mark leiksins þegar Manchester City vann nágranna sína í Manchester United.

Mark Erling Haaland var umdeilt þar sem skiptum skoðunum fer milli fólks hvort að hafi átt að dæma rangstöðu í markinu. Enzo Fernandez var rangstæður en samkvæmt dómara leiksins hafði hann ekki áhrif á leikinn.

„Ég er viss um að ég hafi ekki verið rangstæður en ég hef ekki séð atvikið aftur svo það er erfitt fyrir mig að tala um það. Við verðum að treysta myndbandsdómgæslunni.“

Klippa: Hjörvar Hafliðason spjallar við Erling Haaland

Haaland kemur myndbandsdómurum ensku úrvalsdeildarinnar til varnar þrátt fyrir að hann sé ekki alltaf sáttur við útkomuna.

„Það finnst engum gaman þegar myndbandsdómgæslan dæmir á móti þér en það finnst öllum gott þegar hún dæmir þér í hag. Maður verður að treysta kerfinu því þangað er fótboltinn að fara. Mér finnst dómgæslan heilt yfir jákvæð út af því það minnkar mistökin. Við þurfum að treysta kerfinu þó svo að ég geti líka orðið reiður yfir ákvörðunum.“

Hjörvar var forvitinn að vita hvernig Haaland er aldrei dæmdur rangstæður en hann var ekki sjálfur viss hvers vegna.

„Maður á engan séns á að skora ef maður er rangstæður svo ég passa mig að vera fyrir innan. Þetta er eitthvað sem ég hef æft síðan ég var ungur, pabbi minn kenndi mér að hlaupa svo ég yrði ekki rangstæður. Þetta snýst um að vera þolinmóður sem er erfitt í þessum heimi.“

Í lokin spurði Hjörvar um hvað Haaland hugsar um þegar hann er að klára færin en Haaland sagðist ekkert hugsa sérstaklega um það. Allt sem hann gerir í teignum eru náttúruleg viðbrögð og hann hugsar ekki meira út í það.

Viðtalið má sjá í heild í spilaranum hér að ofan.

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