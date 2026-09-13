Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Andri Broddason skrifar 13. september 2026 20:16 Hjörvar Hafliðason spurði Erling Haaland hvort að hann hafi verið heppinn með rangstöðudóminn. Skjáskot/Vísir Hjörvar Hafliðason spjallaði við Erling Haaland eftir að hann skoraði sigurmarkið í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Haaland skoraði eina mark leiksins þegar Manchester City vann nágranna sína í Manchester United. Mark Erling Haaland var umdeilt þar sem skiptum skoðunum fer milli fólks hvort að hafi átt að dæma rangstöðu í markinu. Enzo Fernandez var rangstæður en samkvæmt dómara leiksins hafði hann ekki áhrif á leikinn. „Ég er viss um að ég hafi ekki verið rangstæður en ég hef ekki séð atvikið aftur svo það er erfitt fyrir mig að tala um það. Við verðum að treysta myndbandsdómgæslunni.“ Klippa: Hjörvar Hafliðason spjallar við Erling Haaland Haaland kemur myndbandsdómurum ensku úrvalsdeildarinnar til varnar þrátt fyrir að hann sé ekki alltaf sáttur við útkomuna. „Það finnst engum gaman þegar myndbandsdómgæslan dæmir á móti þér en það finnst öllum gott þegar hún dæmir þér í hag. Maður verður að treysta kerfinu því þangað er fótboltinn að fara. Mér finnst dómgæslan heilt yfir jákvæð út af því það minnkar mistökin. Við þurfum að treysta kerfinu þó svo að ég geti líka orðið reiður yfir ákvörðunum.“ Hjörvar var forvitinn að vita hvernig Haaland er aldrei dæmdur rangstæður en hann var ekki sjálfur viss hvers vegna. „Maður á engan séns á að skora ef maður er rangstæður svo ég passa mig að vera fyrir innan. Þetta er eitthvað sem ég hef æft síðan ég var ungur, pabbi minn kenndi mér að hlaupa svo ég yrði ekki rangstæður. Þetta snýst um að vera þolinmóður sem er erfitt í þessum heimi.“ Í lokin spurði Hjörvar um hvað Haaland hugsar um þegar hann er að klára færin en Haaland sagðist ekkert hugsa sérstaklega um það. Allt sem hann gerir í teignum eru náttúruleg viðbrögð og hann hugsar ekki meira út í það. Viðtalið má sjá í heild í spilaranum hér að ofan. Enski boltinn Manchester City Manchester United Mest lesið Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Enski boltinn „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Íslenski boltinn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Enski boltinn Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Íslenski boltinn Stórmerkileg byrjun Freys hjá Rosenborg Fótbolti Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Íslenski boltinn Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Enski boltinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ Íslenski boltinn „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Boðið upp á þvílíka dramatík í enska boltanum Tottenham fékk sín fyrstu stig tímabilsins Bragðdauft og svekkelsi á Anfield Hull enn taplaust í deildinni Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Góður gangur í viðræðum Arsenal og Arteta Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Harmsaga Mudryk heldur áfram Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Sjá meira