Dómarasamtökin í ensku úrvalsdeildinni viðurkenna að það hafi verið mistök að láta sigurmark Erlings Haaland standa, í Manchester-slagnum á Old Trafford í gær. Allt það helsta úr leiknum má sjá á Vísi.
Markið, rauða spjaldið á Phil Foden og allt það helsta úr leiknum má sjá hér að neðan. Enn neðar er svo allt það helsta úr 5-0 útisigri Brighton gegn Coventry þar sem rauða spjaldið fór einnig á loft.
Dómararnir voru mikið í sviðsljósinu í leiknum á Old Trafford sem lauk með 1-0 sigri Manchester City. Phil Foden var rekinn af velli í fyrri hálfleik fyrir að sparka í hefndarhug í Bruno Fernandes, eftir að Fernandes hafði sparkað í Foden þar sem hann lá.
United átti tvö skot í stöng en manni færri náðu City-menn að landa sigri með marki Haalands á 60. mínútu. Hann var í fyrstu dæmdur rangstæður en myndir sýndu að það var ekki rétt. Hins vegar hafa dómarasamtökin nú viðurkennt að liðsfélagi Haalands, Enzo Fernandez, var rangstæður þegar hann reyndi við boltann með mögulegum áhrifum á Lisandro Martínez og Senne Lammens.
Brighton vann eins og fyrr segir 5-0 stórsigur gegn nýliðum Coventry sem urðu manni færri á 53. mínútu þegar Taiwo Awoniyi fékk beint rautt spjald fyrir olnbogaskot. Staðan var þá þegar orðin 2-0 Brighton í vil en mörkin og rauða spjaldið má sjá hér að neðan.