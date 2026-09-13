Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Andri Broddason skrifar 13. september 2026 21:24 Erling Haaland skoraði eina mark leiksins en liðsfélagi hans var rangstæður. Vísir/getty/Mark Cosgrove Manchester United tók á móti Manchester City í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Erling Haaland skoraði eina mark leiksins sem er umdeilanlegt þar sem dómarinn dæmdi rangstöðu en ákvörðunin var tekin til baka. Nú eftir leikinn hefur talsmaður dómarasamtaka enskrar knattspyrnu sagt að ekki hafi farið rétt að. Þegar Manchester-liðin mætast myndast oft mikill hiti inni á vellinum og það sást snemma í leiknum þegar Phil Foden, leikmaður Manchester City, var rekinn af velli. Hann sparkaði í átt að Bruno Fernandes, fyrirliða Manchester United, eftir að hann braut á Foden og fékk hann að launum rautt spjald. Þrátt fyrir að vera manni færri skoraði Manchester City eina mark leiksins en dómari leiksins, Michael Oliver, dæmdi markið af vegna rangstöðu. Myndbandsdómarar fóru yfir atvikið og komust að þeirri niðurstöðu að markaskorarinn, Erling Haaland, hafi ekki verið rangstæður þegar markið var skorað. Talsmaður dómarasamtaka enskrar knattspyrnu hefur sagt eftir leik að myndbandsdómarar hefðu átt að senda Michael Oliver sjálfan í skjáinn til að skoða atvikið. Enzo Fernandez var rangstæður en náði ekki til boltans. Þó að hann hafi ekki snert boltann hafi hann mögulega haft áhrif á leikinn og því hefði rangstaðan átt að standa. Dómarasamtökin tóku sérstaklega fram að Erling Haaland hafi staðfest verið réttstæður en Enzo Fernandez rangstæður. Fernandez snerti ekki boltann en hafði mögulega áhrif á leikinn sem gerir rangstöðuna að matsatriði. Michael Oliver hefði því átt að skoða atvikið sjálfur á skjánum til þess að dæma hvort Fernandez hafi haft áhrif á leikinn. Dómarasamtökin hafa haft samband við Manchester United og tjáð þeim mistökin og munu samtökin fara formlega yfir atvikið. Enski boltinn Manchester City Manchester United Mest lesið Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Enski boltinn „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Íslenski boltinn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Enski boltinn Uppgjörið: KR - ÍA 5-1 | Markahæstir í sögunni Íslenski boltinn Stórmerkileg byrjun Freys hjá Rosenborg Fótbolti Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Íslenski boltinn Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Enski boltinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ Íslenski boltinn „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Myndbandsdómgæsla gerði mistök í sigurmarki Haaland Haaland segir Hjörvari að hann hafi ekki verið rangstæður Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester-borg er blá eftir tíu manna sigur Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Boðið upp á þvílíka dramatík í enska boltanum Tottenham fékk sín fyrstu stig tímabilsins Bragðdauft og svekkelsi á Anfield Hull enn taplaust í deildinni Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Góður gangur í viðræðum Arsenal og Arteta Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Harmsaga Mudryk heldur áfram Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Sjá meira