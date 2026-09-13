Enski boltinn

Myndbandsdómgæsla gerði mis­tök í sigurmarki Haaland

Andri Broddason skrifar
Erling Haaland skoraði eina mark leiksins en liðsfélagi hans var rangstæður.
Erling Haaland skoraði eina mark leiksins en liðsfélagi hans var rangstæður. Vísir/getty/Mark Cosgrove

Manchester United tók á móti Manchester City í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni. Erling Haaland skoraði eina mark leiksins sem er umdeilanlegt þar sem dómarinn dæmdi rangstöðu en ákvörðunin var tekin til baka. Nú eftir leikinn hefur talsmaður dómarasamtaka enskrar knattspyrnu sagt að ekki hafi farið rétt að.

Þegar Manchester-liðin mætast myndast oft mikill hiti inni á vellinum og það sást snemma í leiknum þegar Phil Foden, leikmaður Manchester City, var rekinn af velli. Hann sparkaði í átt að Bruno Fernandes, fyrirliða Manchester United, eftir að hann braut á Foden og fékk hann að launum rautt spjald.

Þrátt fyrir að vera manni færri skoraði Manchester City eina mark leiksins en dómari leiksins, Michael Oliver, dæmdi markið af vegna rangstöðu. Myndbandsdómarar fóru yfir atvikið og komust að þeirri niðurstöðu að markaskorarinn, Erling Haaland, hafi ekki verið rangstæður þegar markið var skorað.

Talsmaður dómarasamtaka enskrar knattspyrnu hefur sagt eftir leik að myndbandsdómarar hefðu átt að senda Michael Oliver sjálfan í skjáinn til að skoða atvikið. Enzo Fernandez var rangstæður en náði ekki til boltans. Þó að hann hafi ekki snert boltann hafi hann mögulega haft áhrif á leikinn og því hefði rangstaðan átt að standa.

Dómarasamtökin tóku sérstaklega fram að Erling Haaland hafi staðfest verið réttstæður en Enzo Fernandez rangstæður. Fernandez snerti ekki boltann en hafði mögulega áhrif á leikinn sem gerir rangstöðuna að matsatriði. Michael Oliver hefði því átt að skoða atvikið sjálfur á skjánum til þess að dæma hvort Fernandez hafi haft áhrif á leikinn.

Dómarasamtökin hafa haft samband við Manchester United og tjáð þeim mistökin og munu samtökin fara formlega yfir atvikið.

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