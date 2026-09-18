Myndavélar settar upp eftir skemmdarverkin og allt klárt fyrir risaleik Sindri Sverrisson skrifar 18. september 2026 13:01 Pálmi Rafn Pálmason segir lengi hafa staðið til að koma upp myndavélakerfi á Meistaravöllum og það sé í raun tilviljun að það hafi gerst strax eftir skemmdarverkin um síðustu mánaðamót. Samsett/Vísir/Vöruvernd KR-ingar eru klárir fyrir annan risaleik við Víkinga á skömmum tíma, í Bestu deildinni í fótbolta, og hafa engan áhuga á að sjá gestina fagna Íslandsmeistaratitli á morgun. Myndavélakerfi hefur verið sett upp á Meistaravöllum eftir skemmdarverkin fyrir síðasta leik liðanna. Það kraumar í pottinum fyrir slag KR og Víkings sem hefst klukkan 14 á morgun, í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland. Sigur myndi tryggja Víkingi Íslandsmeistaratitilinn. Liðin gerðu 1-1 jafntefli í bráðfjörugum leik í byrjun mánaðarins, þegar yfir 4.000 áhorfendur mættu á Meistaravelli, en nóttina fyrir leik höfðu óprúttnir aðilar málað hluta stúkunnar og varamannaskýli í Víkingslitum. Lengi staðið til að setja upp myndavélar Á þeim skamma tíma sem liðinn er frá leiknum hefur nú verið komið upp öryggismyndavélakerfi á Meistaravöllum en Pálmi Rafn Pálmason, framkvæmdastjóri KR, segir það þó ekki beina afleiðingu af skemmdarverkunum. „Nei, svo sem ekki. Þetta hefur verið planið hjá okkur lengi og það er að einhverju leyti tilviljun að þetta gerist akkúrat núna. En það er fínt að þetta sé komið í gagnið núna. Við horfum bara fram á veginn,“ segir Pálmi. Fá Víkingar að fagna titlinum? Samkvæmt uppgefnum tölum voru 4.337 áhorfendur á leik KR og Víkings 1. september, á stórkostlegum fótboltaleik, og fulltrúar liðanna hafa skipst á skotum eftir þann slag svo búast má við gríðarlegum átökum á morgun. Pálmi segir KR-inga búna undir góða mætingu. „Ég reikna bara með einhverju svipuðu. Þetta er risastór leikur líka og þó að einhverjir haldi að það sé mögulega að litlu að keppa þá er að töluverðu að keppa fyrir bæði lið. Fyrir utan það eru yfirleitt alltaf frábærir fótboltaleikir á milli þessara liða sem gaman er að horfa á.“ En fá Víkingar gott svigrúm til að fagna titlinum á Meistaravöllum ef þeir vinna á morgun? „Nei, það eru aðrir viðburðir að fara í gang og þeir verða bara að drífa sig heim,“ segir Pálmi laufléttur en bætir við: „Nei, nei, en við ætlum bara ekki að leyfa þeim að tryggja titilinn á okkar heimavelli. Ég veit að strákarnir hugsa þannig, að við ætlum bara að vinna þennan leik, og við erum ekki að spá í neinu öðru.“ Besta deild karla KR Víkingur Reykjavík Mest lesið FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Íslenski boltinn Veður í Infantino: „Hegðun sem ógnar tilvist leiksins“ Fótbolti Stór gulrót í bakgarðshlaupinu í Heiðmörk: „Alveg óskrifað blað“ Sport Hamilton segist ekki hafa beðið um að reka fólk úr liðinu Formúla 1 Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Enski boltinn Biðst afsökunar og afsalar sér sigrinum Sport Freyr fái fólk til að trúa: „Eitthvað mjög sérstakt að gerast hérna“ Fótbolti Orri grátlega nálægt því að tryggja stig fyrir Real Sociedad Fótbolti Keppa í róðri með krókódílum Sport Peningaflóð til norska sambandsins eftir róður Haalands og félaga Fótbolti Fleiri fréttir „Keyra á ljósabekkina“ fyrir úrslitaleikinn Skotin flugu milli Bolla og Hjamma FH-stelpur meistarar en KSÍ kom ekki með bikar Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 4-1| Breiðablik kláraði þetta í fyrri hálfleik „Hversu mikil pressa var á honum?“ Sjáum til hvort þetta verði algjör þvæla Seldur frá Keflavík til Sýrlands „Hinna klúbbanna á Íslandi að elta þá“ Markvörður KR fór ítrekað fram: „Alveg stjörnubilað að horfa á þetta“ Sjáðu fyrsta mark Gabríels og flugskalla í rangt mark Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-3 | Engin bikarþynnka í Blikum Gabríel: Komnir með Fo... nóg af því að tapa Haukar og Selfoss leika til úrslita Segir skot Dagnýjar á Breiðablik „pínu ósanngjarnt“ „Blikarnir geta sleppt sér lausum“ Sjáðu mörkin: Bomba í slá og inn beint af æfingasvæðinu „Þróunin á Íslandi sorgleg síðan ég var hér síðast“ „Get ekki beðið eftir leiknum í Frostaskjóli“ Uppgjörið: Víkingur - Keflavík 4-1 | Annað skref í átt að titlinum Sjáðu sturlað mark Tómasar, rassamark Vals og tvennur Galdurs og Benedikts Slagsmál á æfingu trufluðu ekki: „Litlar stimpingar með stórum afleiðingum“ Fámáll um orðrómana „Þetta er bara svo ógeðslega dýrt“ „Allir orðnir vinir í skóginum“ „Draumur að fá að spila á landsliðsvellinum“ Uppgjörið: Fylkir - HK 2-2 | Þrjú rauð spjöld og Fylkir í úrslit Þróttur tryggði sig í úrslitaleikinn „Mótið í rauninni búið“ „Við komum svo voða skrítnir inn í seinni hálfleikinn“ „Hræddur um að Höddi Magg hafi fengið hland fyrir hjartað“ Sjá meira