Íslenski boltinn

Mynda­vélar settar upp eftir skemmdar­verkin og allt klárt fyrir risa­leik

Sindri Sverrisson skrifar
Pálmi Rafn Pálmason segir lengi hafa staðið til að koma upp myndavélakerfi á Meistaravöllum og það sé í raun tilviljun að það hafi gerst strax eftir skemmdarverkin um síðustu mánaðamót.
Pálmi Rafn Pálmason segir lengi hafa staðið til að koma upp myndavélakerfi á Meistaravöllum og það sé í raun tilviljun að það hafi gerst strax eftir skemmdarverkin um síðustu mánaðamót. Samsett/Vísir/Vöruvernd

KR-ingar eru klárir fyrir annan risaleik við Víkinga á skömmum tíma, í Bestu deildinni í fótbolta, og hafa engan áhuga á að sjá gestina fagna Íslandsmeistaratitli á morgun. Myndavélakerfi hefur verið sett upp á Meistaravöllum eftir skemmdarverkin fyrir síðasta leik liðanna.

Það kraumar í pottinum fyrir slag KR og Víkings sem hefst klukkan 14 á morgun, í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland. Sigur myndi tryggja Víkingi Íslandsmeistaratitilinn.

Liðin gerðu 1-1 jafntefli í bráðfjörugum leik í byrjun mánaðarins, þegar yfir 4.000 áhorfendur mættu á Meistaravelli, en nóttina fyrir leik höfðu óprúttnir aðilar málað hluta stúkunnar og varamannaskýli í Víkingslitum.

Lengi staðið til að setja upp myndavélar

Á þeim skamma tíma sem liðinn er frá leiknum hefur nú verið komið upp öryggismyndavélakerfi á Meistaravöllum en Pálmi Rafn Pálmason, framkvæmdastjóri KR, segir það þó ekki beina afleiðingu af skemmdarverkunum.

„Nei, svo sem ekki. Þetta hefur verið planið hjá okkur lengi og það er að einhverju leyti tilviljun að þetta gerist akkúrat núna. En það er fínt að þetta sé komið í gagnið núna. Við horfum bara fram á veginn,“ segir Pálmi.

Fá Víkingar að fagna titlinum?

Samkvæmt uppgefnum tölum voru 4.337 áhorfendur á leik KR og Víkings 1. september, á stórkostlegum fótboltaleik, og fulltrúar liðanna hafa skipst á skotum eftir þann slag svo búast má við gríðarlegum átökum á morgun. Pálmi segir KR-inga búna undir góða mætingu.

„Ég reikna bara með einhverju svipuðu. Þetta er risastór leikur líka og þó að einhverjir haldi að það sé mögulega að litlu að keppa þá er að töluverðu að keppa fyrir bæði lið. Fyrir utan það eru yfirleitt alltaf frábærir fótboltaleikir á milli þessara liða sem gaman er að horfa á.“

En fá Víkingar gott svigrúm til að fagna titlinum á Meistaravöllum ef þeir vinna á morgun?

„Nei, það eru aðrir viðburðir að fara í gang og þeir verða bara að drífa sig heim,“ segir Pálmi laufléttur en bætir við:

„Nei, nei, en við ætlum bara ekki að leyfa þeim að tryggja titilinn á okkar heimavelli. Ég veit að strákarnir hugsa þannig, að við ætlum bara að vinna þennan leik, og við erum ekki að spá í neinu öðru.“

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