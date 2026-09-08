Íslenski boltinn

Ó­sam­mála Einari sem lét gamminn geisa í gær

Aron Guðmundsson skrifar
Einar Guðnason, þjálfari Víkings Reykjavíkur og Katrín Ásbjörnsdóttir, sérfræðingur Bestu markanna
Einar Guðnason, þjálfari Víkings Reykjavíkur og Katrín Ásbjörnsdóttir, sérfræðingur Bestu markanna Vísir/Samsett

Sérfræðingar Bestu markanna á Sýn Sport voru sammála gagnrýni Einars Guðnasonar, þjálfara Víkings Reykjavíkur á leikjaniðurröðun og leiktíma í lokaumferð Bestu deildar kvenna fyrir skiptingu en Katrín Ásbjörnsdóttir vildi ekki kvitta upp á mat hans á leikstaðnum í leik Stjörnunnar og Víkings í gær.

Leiknum lauk með 2-1 sigri Víkings en Einar lýsti yfir óánægju sinni í viðtali fyrir leik hvað varðaði leikstaðinn, en leikið var inn í Miðgarði þar sem verið var að skipta um gervi­gras á Sam­sung-vellinum, heima­velli Stjörnunnar. Af­staða hans breyttist ekkert eftir leik.

„Það var ekkert verra fyrir annað hvort liðið, en það er fárán­legt að við séum að spila hérna. Boltinn fer upp í loftið hérna, áhorf­endur sjá ekki völlinn, mynda­takan er örugg­lega hörmu­leg, ekki það að hann er frábær mynda­töku­maður. Það er bara lágur standard á þessari deild að leikir séu að fara fram hérna sem skipta máli í Ís­landsmóti.“

Þá lét hann stór orð falla um leikjaniðurröðun lokaumferðar deildarinnar fyrir skiptingu en leikir í lokaumferðinni fóru fram á fjórum mismunandi leiktímum en jafnan er venjan sú að lokaumferðin sé öll spiluð á sama tíma.

„Þetta er ekki boð­legt og þetta er önnur van­virðing við kvenna­boltann á Ís­landi. Þeir sem stjórna þessu þurfa að hysja upp um sig brækurnar og sýna að þeim sé annt um þessa deild, ekki láta svona kjaftæði gerast trekk í trekk,“ sagði Einar að lokum.

Skiptar skoðanir um Miðgarð

Ummæli Einars voru tekin fyrir í Bestu mörkunum á Sýn Sport í gær og var Mist Rúnarsdóttir, annar af sérfræðingum þáttarins sammála Einari.

„Sérstaklega með leiktímann og að sama skapi með Miðgarð. Það er í boði að spila annars staðar. Við vitum það bara, hvort sem við erum að spila leikinn, mæta á völlinn eða eins og hann segir. Maður verður bara sjóveikur við að reyna horfa á fótboltaleik sem er tekinn upp þarna einni. Hundrað prósent sammála Einari.“

Klippa: Ekki sammála Einari með Miðgarð

Katrín Ásbjörnsdóttir tók undir gagnrýni á leiktímann en ekki leikstaðinn.

„Ég ætla bara að vera sammála um leiktímann og leikjaniðurröðunina af því að Miðgarður er frábær höll. Gott gras. Góð stúka. Búið að bæta við sætum. Það myndast geggjuð stemning þarna inni.“

Er þetta blái liturinn að tala í þér? 

„Kannski smá,“ svaraði Katrín sem spilaði um árabil með Stjörnunni. „Þetta eru bara einn tveir leikir þarna. Jú, ég skil alveg að hann sé pirraður yfir þessu en hann vinnur leikinn og áfram gakk. En það er ekkert að þessari höll. Hún er fín.“

Umræðuna úr Bestu mörkunum má sjá hér í spilaranum ofar í fréttinni.

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