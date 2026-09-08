Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Aron Guðmundsson skrifar 8. september 2026 21:44 Einar Guðnason, þjálfari Víkings Reykjavíkur og Katrín Ásbjörnsdóttir, sérfræðingur Bestu markanna Vísir/Samsett Sérfræðingar Bestu markanna á Sýn Sport voru sammála gagnrýni Einars Guðnasonar, þjálfara Víkings Reykjavíkur á leikjaniðurröðun og leiktíma í lokaumferð Bestu deildar kvenna fyrir skiptingu en Katrín Ásbjörnsdóttir vildi ekki kvitta upp á mat hans á leikstaðnum í leik Stjörnunnar og Víkings í gær. Leiknum lauk með 2-1 sigri Víkings en Einar lýsti yfir óánægju sinni í viðtali fyrir leik hvað varðaði leikstaðinn, en leikið var inn í Miðgarði þar sem verið var að skipta um gervigras á Samsung-vellinum, heimavelli Stjörnunnar. Afstaða hans breyttist ekkert eftir leik. „Það var ekkert verra fyrir annað hvort liðið, en það er fáránlegt að við séum að spila hérna. Boltinn fer upp í loftið hérna, áhorfendur sjá ekki völlinn, myndatakan er örugglega hörmuleg, ekki það að hann er frábær myndatökumaður. Það er bara lágur standard á þessari deild að leikir séu að fara fram hérna sem skipta máli í Íslandsmóti.“ Þá lét hann stór orð falla um leikjaniðurröðun lokaumferðar deildarinnar fyrir skiptingu en leikir í lokaumferðinni fóru fram á fjórum mismunandi leiktímum en jafnan er venjan sú að lokaumferðin sé öll spiluð á sama tíma. „Þetta er ekki boðlegt og þetta er önnur vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi. Þeir sem stjórna þessu þurfa að hysja upp um sig brækurnar og sýna að þeim sé annt um þessa deild, ekki láta svona kjaftæði gerast trekk í trekk,“ sagði Einar að lokum. Skiptar skoðanir um Miðgarð Ummæli Einars voru tekin fyrir í Bestu mörkunum á Sýn Sport í gær og var Mist Rúnarsdóttir, annar af sérfræðingum þáttarins sammála Einari. „Sérstaklega með leiktímann og að sama skapi með Miðgarð. Það er í boði að spila annars staðar. Við vitum það bara, hvort sem við erum að spila leikinn, mæta á völlinn eða eins og hann segir. Maður verður bara sjóveikur við að reyna horfa á fótboltaleik sem er tekinn upp þarna einni. Hundrað prósent sammála Einari.“ Klippa: Ekki sammála Einari með Miðgarð Katrín Ásbjörnsdóttir tók undir gagnrýni á leiktímann en ekki leikstaðinn. „Ég ætla bara að vera sammála um leiktímann og leikjaniðurröðunina af því að Miðgarður er frábær höll. Gott gras. Góð stúka. Búið að bæta við sætum. Það myndast geggjuð stemning þarna inni.“ Er þetta blái liturinn að tala í þér? „Kannski smá,“ svaraði Katrín sem spilaði um árabil með Stjörnunni. „Þetta eru bara einn tveir leikir þarna. Jú, ég skil alveg að hann sé pirraður yfir þessu en hann vinnur leikinn og áfram gakk. En það er ekkert að þessari höll. Hún er fín.“ Umræðuna úr Bestu mörkunum má sjá hér í spilaranum ofar í fréttinni. Besta deild kvenna Stjarnan Víkingur Reykjavík Fótbolti Bestu mörkin Mest lesið „Mun ekki kvarta næst þegar ég borga skatt“ Sport „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Fótbolti Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Fótbolti „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Íslenski boltinn Treyjur Liverpool taka breytingum Enski boltinn Aron og Kúveit redda strákunum okkar eftir svik Egypta Handbolti Sigurður fór holu í höggi á úrtökumóti fyrir DP World Tour Golf Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Íslenski boltinn Fleiri fréttir Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Uppgjör: FH - Þór/KA 2-1| FH tyllir sér á toppinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum ,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.” Fred framlengir við Fram til 2028 Sjá meira