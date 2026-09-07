Íslenski boltinn

„Van­virðing við kvenna­boltann á Ís­landi“

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Einar Guðnason,þjálfari Víkings Reykjavíkur
Einar Guðnason,þjálfari Víkings Reykjavíkur vísir

Einar Guðnason, þjálfari kvennaliðs Víkings Reykjavíkur í fótbolta var sáttur með mikilvægan 2-1 sigur síns liðs gegn Stjörnunni í Bestu deildinni í kvöld en vandaði mótastjórn ekki kveðjurnar í viðtali eftir leik.

„Til­finningin er frábær, þetta var mjög erfiður leikur. Mér fannst við kannski ekki ná að stjórna honum endi­lega en við fengum hættu­legri færin og ég segi að þetta sé verðskuldaður sigur,“ sagði Einar eftir 2-1 sigurinn á Stjörnunni í Miðgarði.

Klippa: Ekki boð­legt og van­virðing við kvenna­boltann

Var þetta þriðji sigur Víkinga í röð í Bestu deildinni og spyrnti liðið sér af botninum með sigrinum í kvöld, sem var torsóttur. Sigur­markið kom á loka­mínútu venju­legs leiktíma þar sem Thea Rhode kom boltanum í netið.

Að­spurður hvernig til­finningin hafi verið þegar staðan var jöfn 1-1, þá var Einar stutt­orður.

„Ég vissi að við myndum ná að vinna þennan leik.“

„KSÍ á ekki að leyfa þetta“

Einar lýsti yfir óánægju sinni í viðtali fyrir leik hvað varðaði leikstaðinn, en leikið var inn í Miðgarði þar sem verið er að skipta um gervi­gras á Sam­sung-vellinum, heima­velli Stjörnunnar. Af­staða hans breyttist ekkert eftir leik.

„Það var ekkert verra fyrir annað hvort liðið, en það er fárán­legt að við séum að spila hérna. Boltinn fer upp í loftið hérna, áhorf­endur sjá ekki völlinn, mynda­takan er örugg­lega hörmu­leg, ekki það að hann er frábær mynda­töku­maður.

Það er bara lágur standard á þessari deild að leikir séu að fara fram hérna sem skipta máli í Ís­landsmóti. Þetta væri eins og við værum að spila í Ber­serkja­hrauni [heima­völlur BF108 í 4. deild]. KR-ingarnir fóru á Þróttara-völlinn, þeir spiluðu ekki á gervi­gras­vellinum sínum. Lið með standard fara á al­vöru velli, ekki eitt­hvað svona kjaftæði. KSÍ á ekki að leyfa þetta. Þetta er bara van­virðing við deildina.“

„Lé­legur standard“

Að lokum var Einar spurður út í komandi skiptingu á deildinni. Einar vildi þó ræða leikjaniðurröðun og leiktíma í loka­um­ferð deildarinnar fyrir skiptingu, sem honum finnst gagn­rýnis­verð í meira lagi.

„Það er annað sem er fárán­legt og lé­legur standard á þessari deild, að um­ferðin fari ekki fram á sama tíma. Það að hún fór fram á fjórum mis­munandi tímum hafði gríðar­leg áhrif á aðra leiki. Það þyrfti eigin­lega að spila mótið aftur, alla­vegana þessa um­ferð aftur í rauninni.

Þetta er ekki boð­legt og þetta er önnur van­virðing við kvenna­boltann á Ís­landi. Þeir sem stjórna þessu þurfa að hysja upp um sig brækurnar og sýna að þeim sé annt um þessa deild, ekki láta svona kjaftæði gerast trekk í trekk,“ sagði Einar að lokum.

Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Stjarnan KSÍ

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