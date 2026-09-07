„Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 7. september 2026 22:10 Einar Guðnason,þjálfari Víkings Reykjavíkur vísir Einar Guðnason, þjálfari kvennaliðs Víkings Reykjavíkur í fótbolta var sáttur með mikilvægan 2-1 sigur síns liðs gegn Stjörnunni í Bestu deildinni í kvöld en vandaði mótastjórn ekki kveðjurnar í viðtali eftir leik. „Tilfinningin er frábær, þetta var mjög erfiður leikur. Mér fannst við kannski ekki ná að stjórna honum endilega en við fengum hættulegri færin og ég segi að þetta sé verðskuldaður sigur,“ sagði Einar eftir 2-1 sigurinn á Stjörnunni í Miðgarði. Klippa: Ekki boðlegt og vanvirðing við kvennaboltann Var þetta þriðji sigur Víkinga í röð í Bestu deildinni og spyrnti liðið sér af botninum með sigrinum í kvöld, sem var torsóttur. Sigurmarkið kom á lokamínútu venjulegs leiktíma þar sem Thea Rhode kom boltanum í netið. Aðspurður hvernig tilfinningin hafi verið þegar staðan var jöfn 1-1, þá var Einar stuttorður. „Ég vissi að við myndum ná að vinna þennan leik.“ „KSÍ á ekki að leyfa þetta“ Einar lýsti yfir óánægju sinni í viðtali fyrir leik hvað varðaði leikstaðinn, en leikið var inn í Miðgarði þar sem verið er að skipta um gervigras á Samsung-vellinum, heimavelli Stjörnunnar. Afstaða hans breyttist ekkert eftir leik. „Það var ekkert verra fyrir annað hvort liðið, en það er fáránlegt að við séum að spila hérna. Boltinn fer upp í loftið hérna, áhorfendur sjá ekki völlinn, myndatakan er örugglega hörmuleg, ekki það að hann er frábær myndatökumaður. Það er bara lágur standard á þessari deild að leikir séu að fara fram hérna sem skipta máli í Íslandsmóti. Þetta væri eins og við værum að spila í Berserkjahrauni [heimavöllur BF108 í 4. deild]. KR-ingarnir fóru á Þróttara-völlinn, þeir spiluðu ekki á gervigrasvellinum sínum. Lið með standard fara á alvöru velli, ekki eitthvað svona kjaftæði. KSÍ á ekki að leyfa þetta. Þetta er bara vanvirðing við deildina.“ „Lélegur standard“ Að lokum var Einar spurður út í komandi skiptingu á deildinni. Einar vildi þó ræða leikjaniðurröðun og leiktíma í lokaumferð deildarinnar fyrir skiptingu, sem honum finnst gagnrýnisverð í meira lagi. „Það er annað sem er fáránlegt og lélegur standard á þessari deild, að umferðin fari ekki fram á sama tíma. Það að hún fór fram á fjórum mismunandi tímum hafði gríðarleg áhrif á aðra leiki. Það þyrfti eiginlega að spila mótið aftur, allavegana þessa umferð aftur í rauninni. Þetta er ekki boðlegt og þetta er önnur vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi. Þeir sem stjórna þessu þurfa að hysja upp um sig brækurnar og sýna að þeim sé annt um þessa deild, ekki láta svona kjaftæði gerast trekk í trekk,“ sagði Einar að lokum. Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Stjarnan KSÍ Mest lesið Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Fótbolti „Mun ekki kvarta næst þegar ég borga skatt“ Sport Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Fótbolti Ungur Mexíkói sló heimsmet Hafþórs sem vann samt mótið Sport „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Íslenski boltinn Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Fótbolti Heiðruðu þjóðarmorðingja fyrir leik Sport Bjargaði mótherja sínum úr logandi bíl Sport Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Íslenski boltinn Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert Fótbolti Fleiri fréttir Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Uppgjör: FH - Þór/KA 2-1| FH tyllir sér á toppinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum ,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.” Fred framlengir við Fram til 2028 Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum Sjá meira