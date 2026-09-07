Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Leik lokið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Frá leik Víkings Reykjavíkur fyrr í sumar
Frá leik Víkings Reykjavíkur fyrr í sumar

Víkingur Reykjavík vann mikilvægan 2-1 sigur á útivelli gegn Stjörnunni í lokaumferð deildarkeppni Bestu deildarinnar fyrir skiptingu. Víkingar spyrna sér með sigrinum af botni deildarinnar. Thea Rode tryggði gestunum sigurinn í kvöld.

Nánari umfjöllun um leikinn sem og viðtöl birtast á Vísi seinna í kvöld.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið