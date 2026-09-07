Leik lokið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum Þorsteinn Hjálmsson skrifar 7. september 2026 21:18 Frá leik Víkings Reykjavíkur fyrr í sumar Víkingur Reykjavík vann mikilvægan 2-1 sigur á útivelli gegn Stjörnunni í lokaumferð deildarkeppni Bestu deildarinnar fyrir skiptingu. Víkingar spyrna sér með sigrinum af botni deildarinnar. Thea Rode tryggði gestunum sigurinn í kvöld. Nánari umfjöllun um leikinn sem og viðtöl birtast á Vísi seinna í kvöld. Besta deild kvenna Íslenski boltinn Stjarnan Víkingur Reykjavík