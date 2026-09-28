Fótbolti

Kristall fékk tveggja leikja bann

Aron Guðmundsson skrifar
Kristall Máni í leik með íslenska landsliðinu um síðastliðna helgi. Hann verður að njóta þess a að spila með landsliðinu næstu daga því þegar hann snýr aftur til Noregs mun hann missa af næstu tveimur leikjum Brann í norsku úrvalsdeildinni
Kristall Máni í leik með íslenska landsliðinu um síðastliðna helgi. Hann verður að njóta þess a að spila með landsliðinu næstu daga því þegar hann snýr aftur til Noregs mun hann missa af næstu tveimur leikjum Brann í norsku úrvalsdeildinni Anton/Vísir

Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Kristall Máni Ingason leikmaður Brann, hefur verið dæmdur í tveggja leikja bann í norsku úrvalsdeildinni fyrir brot sem hann fékk rautt spjald fyrir í leik gegn Bodo/Glimt á dögunum.

Brann greinir frá þessum úrskurði norska knattspyrnusambandsins í dag en eftir skoðun í VAR-sjá ákváð dómari leiksins að breyta gulu spjaldi, sem hann hafði upphaflega gefið Kristal, í rautt.

Kristall hafði skorað fyrsta mark leiksins en svo fór að Brann vann leikinn 2-1.

Íslendingurinn mun missa af næstu tveimur leikjum Brann í norsku úrvalsdeildinni sem eru á heimavelli gegn norsku meisturunum í liði Viking og á útivelli gegn Valerenga.

Kristall er núna með íslenska landsliðinu í Lúxemborg þar sem að liðið mætir heimamönnum í Þjóðadeild UEFA á morgun. Hann kom inn á sem varamaður í fyrsta leik liðsins í keppninni um síðastliðna helgi í 1-1 jafntefli gegn Eistlandi. 

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