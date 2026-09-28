Kristall fékk tveggja leikja bann Aron Guðmundsson skrifar 28. september 2026 21:24 Kristall Máni í leik með íslenska landsliðinu um síðastliðna helgi. Hann verður að njóta þess a að spila með landsliðinu næstu daga því þegar hann snýr aftur til Noregs mun hann missa af næstu tveimur leikjum Brann í norsku úrvalsdeildinni Anton/Vísir Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Kristall Máni Ingason leikmaður Brann, hefur verið dæmdur í tveggja leikja bann í norsku úrvalsdeildinni fyrir brot sem hann fékk rautt spjald fyrir í leik gegn Bodo/Glimt á dögunum. Brann greinir frá þessum úrskurði norska knattspyrnusambandsins í dag en eftir skoðun í VAR-sjá ákváð dómari leiksins að breyta gulu spjaldi, sem hann hafði upphaflega gefið Kristal, í rautt. Kristall hafði skorað fyrsta mark leiksins en svo fór að Brann vann leikinn 2-1. Íslendingurinn mun missa af næstu tveimur leikjum Brann í norsku úrvalsdeildinni sem eru á heimavelli gegn norsku meisturunum í liði Viking og á útivelli gegn Valerenga. Kristall er núna með íslenska landsliðinu í Lúxemborg þar sem að liðið mætir heimamönnum í Þjóðadeild UEFA á morgun. Hann kom inn á sem varamaður í fyrsta leik liðsins í keppninni um síðastliðna helgi í 1-1 jafntefli gegn Eistlandi. Norski boltinn Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Mest lesið UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fótbolti „Eins og það væri verið að loka mig inni á heimavist“ Fótbolti „Það hefur enginn áhuga á að hlusta á það“ Fótbolti HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Fótbolti „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fótbolti Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Fótbolti Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Enski boltinn Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ Fótbolti Fyrirliði Ísraels: „Fengi langt bann ef ég segði skoðun mína“ Fótbolti Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi Fótbolti Fleiri fréttir Kristall fékk tveggja leikja bann Ítalir völtuðu yfir Tyrki í Tyrklandi Olise reyndist hetja Frakka í Belgíu Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ „Eins og það væri verið að loka mig inni á heimavist“ Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins „Það hefur enginn áhuga á að hlusta á það“ Sjáðu fundinn: Arnar og Hákon sátu fyrir svörum í Lúxemborg Fyrirliði Ísraels: „Fengi langt bann ef ég segði skoðun mína“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi „Hluti af vegferðinni“ UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Sjáðu vörslurnar: „Hákon var langbesti íslenski leikmaðurinn“ „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Dorgu þurfti að fara meiddur af velli í sigri Danmerkur Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Bayern bjargaði andlitinu gegn neðri deildar liði Íslensku landsliðskonurnar allt í öllu í sigri Inter Sjá meira