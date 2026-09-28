Það er ekki hægt að kalla gististað fulltrúa Sýnar Sport í Lúxemborg hótel. Öll hótel eru uppbókuð í Lúxemborg í kringum leik morgundagsins hjá Íslandi við heimamenn í Þjóðadeildinni.
Stefán Árni Pálsson, Kjartan Henry Finnbogason og Guðmundur Benediktsson fóru yfir málin í Lúxemborg.
„Flugið var bara mjög þægilegt, Stebbi. Þetta voru þrír klukkutímar og korter. Það er ekki eitthvað til þess að væla yfir,“ sagði Gummi Ben við Stefán Árna sem sagði ferðalagið hafa verið skrautlegt.
„Nei, ég fékk bara heila röð og ég svaf. Þetta var bara frábært. En það sem ég vildi ræða við kvíðahnoðrann hann Kjartan Henry, það er lendingin. Lendingin var hörð,“ svaraði Stefán.
„Já, hjá þér. Eftir brúðkaupið,“ sagði Kjartan Henry og skaut þannig á Stefán Árna sem hafði verið í brúðkaupi Alberts Brynjars Ingasonar kvöldið fyrir flugið út.
Þeir fara þá ófögrum orðum um gististað sinn í Lúxemborg en þar eru öll hótel uppbókuð.
„Mér fannst eins og það væri verið að loka mig inni á heimavist þegar mér var vísað í herbergið mitt. Mér fannst lendingin töluvert harkalegri þá en í flugvélinni,“ segir Kjartan Henry.
Skemmtilegan þátt dagsins má sjá í spilaranum.
Strákarnir fylgja landsliðinu áfram eftir hvert fótmál fram að leik. Ísland mætir Lúxemborg klukkan 18:45 annað kvöld og leikurinn í beinni á Sýn Sport.