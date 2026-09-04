Erlent

Ó­gilding réttar­haldanna gegn Clancy sett á ís vegna á­frýjunar

Samúel Karl Ólason skrifar
Lindsay Clancy og Kevin Reddington, lögmaður hennar, í dómsal í gær.
Lindsay Clancy og Kevin Reddington, lögmaður hennar, í dómsal í gær. AP/Gregg Derr, The Patriot ledger

Dómarinn í málinu gegn Lindsay Clancy ætlar að gera réttarhöldin gegn henni ógild. Sú ákvörðun hefur þó verið sett á ís vegna áfrýjunar lögmanns Clancy til áfrýjunardómstóls. Kviðdómendur hafa ekki komist að niðurstöðu eftir margra daga tilraunir.

Uppfært: Eftir að dómarinn sagði frá niðurstöðu sinni og rétt áður en hann tilkynnti kviðdómendum frá þeirri ákvörðun, fór lögmaður Clancy, sem heitir Kevin Reddington, fram á að hann fengi að áfrýja til áfrýjunardómstóls í Massachusetts. Ógildingingin mun því ekki taka gildi strax þar sem dómarinn gaf lögmanninum klukkutíma til að leita til áfrýjunardómstólsins.

Í lok gærdagsins sagði steig formaður kviðdómsins fram og sagði að einn úr tólf manna hópnum færi ekki eftir skipunum dómarans hvað varðar leiðbeiningar um sönnunarbyrði og hugtakið „hafið yfir skynsamlegan vafa“ (e. beyond reasonable doubt).

Sjá einnig: Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði

Það þótti benda til þess að flestir kviðdómendur vilji sýkna Clancy. Lögmaður hennar vildi að þessum eina kviðdómenda af tólf yrði vísað úr kviðdómnum, þar sem allir hinir vildu sýkna hana.

Reddington vill ekki að réttarhöldin verði gerð ógild, heldur að hún verði sýknuð. Fyrr í vikunni sagðist hann telja að Clancy hefði ekki andlega heilsu til að ráða við önnur réttarhöld.

Gaf kviðdómendum eitt tækifæri

Fyrr í dag hafði William Sullivan, dómari, gefið kviðdómendum síðasta séns til að komast að sameiginlegri niðurstöðu um sekt Clancy eða sakleysi.

Sjá einnig: Kvið­dóm­endur fá enn eitt tæki­færi

Það skilaði ekki árangri. Dómarinn kallaði því Clancy og lögmann hennar, auk saksóknara, aftur í dómsal og sagði að hann gæti lítið annað gert en að ógilda réttarhöldin.

Bæði lögmaður Clancy og saksóknarar voru sammála að það væri eina í stöðunni. Skömmu síðar breytti lögmaður Clancy afstöðu sinni og fór fram á að áfrýja ákvörðun dómarans til sérstaks áfrýjunardómstóls.

Endi málið þannig að réttarhöldin verði ógilduð þurfa saksóknarar að ákveða hvort þeir ætli að rétta aftur yfir Clancy, gera einhverskonar samkomulag við hana eða jafnvel fella niður ákærurnar gegn henni alfarið.

Í janúar 2023 myrti Clancy þrjú börn sín og reyndi síðan að svipta sig lífi með því að stökkva út um glugga á annarri hæð. Hún lamaðist fyrir neðan mitti við fallið.

Lindsay Clancy kyrkti þrjú ung börn sín með æfingarteygjum og reyndi svo að svipta sig lífi.

Lögmenn Clancy hafa ekki neitað því að hún hafi myrt börnin en segja hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna.

Sjá einnig: „Hún drap börnin“

Þegar hún framdi morðin sagðist hún hafa heyrt rödd sem sagði henni að bana börnunum og svo sjálfri sér. Börnin voru fimm ára, þriggja ára og átta mánaða.

Sjá einnig: Móðirin sem Bandaríkjamenn deila um

Málið gegn Clancy hefur verið mikið á milli tannanna á fólki vestanhafs. Margir sýna henni samhug og telja málið sýna skort á geðheilbrigðisþjónustu fyrir nýbakaðar mæður. Aðrir vilja að Clancy sé refsað, þar sem morðin hafi verið skipulögð.

Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.

Bandaríkin Erlend sakamál Mál Lindsay Clancy

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