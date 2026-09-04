Dómarinn í morðmáli Lindsay Clancy hefur enn á ný biðlað til kviðdóms að reyna að ná samstöðu um niðurstöðu eftir mikla dramatík í dómsalnum í gær. Clancy er ákærð fyrir að hafa myrt þrjú börn sín á heimili fjölskyldunnar í Massachusetts í janúar árið 2023.
Kviðdómendur hafa reynt að komast að sameiginlegri niðurstöðu í málinu í sex daga. Dómarinn William Sullivan bað þá í gær um að leggja sannfæringu sína ekki til hliðar en þeir hafa varið þrjátíu og fimm klukkustundum í að reyna að ná niðurstöðu.
Clancy er ákærð fyrir að hafa myrt þrjú börn sín í janúar árið 2023 en hún reyndi í kjölfarið að svipta sig lífi með því að stökkva út um glugga á annarri hæð og lamaðist fyrir neðan mitti við fallið.
Lögmenn Clancy hafa ekki neitað því að hún hafi myrt börnin en segja hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis.
Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna.
Spennan magnaðist til muna í dómssal í gær þegar formaður kviðdómsins sendi Sullivan dómara orðsendingu þar sem fram kom að einn kviðdómenda ætlaði ekki að fara eftir reglum um sönnunarbyrði og hugtakið „hafið yfir skynsamlegan vafa“ (e. beyond reasonable doubt).
Verjendur Clancy fóru fram á að umræddum kviðdómanda yrði vikið frá málinu og mátti heyra andvörp í dómssal þegar verjendur lögðu fram beiðnina.
Verjandinn Kevin Reddington og saksóknarinn Jennifer Sprague áttu í hörðum orðaskiptum við Sullivan dómara, sem fréttamenn í salnum gátu ekki heyrt, en sáu svipbrigði og handahreyfingar sem bentu til gremju hjá lögmanni Clancy.
Í kjölfarið útskýrði Reddington fyrir Clancy hvað hefði gerst og var Clancy ekið í hjólastól sínum af verjandanum til að taka þátt í samtali við dómarann. Sullivan dómari ákvað að kviðdómandinn fengi að sitja áfram.
„Mér finnst ekki rétt af mér að taka afstöðu með annarri hliðinni í umræðum kviðdóms,“ sagði Sullivan í dómssal.
Að þessu loknu átti dómarinn samtal við hvern og einn kviðdómanda og minnti á að þau yrðu einróma að telja að hafið væri yfir skynsamlegan vafa að Clancy væri sek til að geta sakfellt hana.
Kviðdómurinn samanstendur af níu konum og þremur körlum en þetta er í þriðja sinn sem hann sendir dómaranum orðsendingu um að ekki náist einróma niðurstaða. Í gær komu hins vegar í fyrsta sinn fram vísbendingar um ósætti innan hópsins.
Málið vegna kviðdómandans verður rætt að nýju þegar réttarhöldin halda áfram eftir hádegið í dag. Nái kviðdómurinn ekki niðurstöðu getur dómarinn lýst réttarhöldin ógild en þá þyrfti ákæruvaldið að taka ákvörðun um hvort málið verði tekið fyrir að nýju.
Verði Clancy sakfelld fyrir morð á hún yfir höfði sér lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Verði hún hins vegar sýknuð á grundvelli veikinda gæti hún verið vistuð á viðeigandi stofnun.