Kviðdómendur fá enn eitt tækifæri Samúel Karl Ólason skrifar 4. september 2026 13:32 Lindsay Clancy og Kevin Reddington lögmaður hennar. AP/Greg Derr, The Patriot Ledger Kviðdómendur í málinu gegn Lindsay Clancy munu fá enn einn daginn til að komast að sameiginlegri niðurstöðu í máli hennar. Þetta verður sjöundi dagurinn sem þau munu verja í að reyna að ljúka málinu. Í lok gærdagsins sagði steig formaður kviðdómsins fram og sagði að einn úr tólf manna hópnum færi ekki eftir skipunum dómarans hvað varðar leiðbeiningar um sönnunarbyrði og hugtakið „hafið yfir skynsamlegan vafa“ (e. beyond reasonable doubt). Sjá einnig: Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Það þykir benda til þess að flestir kviðdómendur vilji sýkna Clancy. Vildi ekki hafa afskipti af kviðdómnum William Sullivan, dómari, sendi kviðdómendur heim í gær og gaf lögmönnum Clancy og saksóknurum tækifæri til að undirbúa sig og leggja fram tillögur um framhaldið í dag. Það gerðu þau núna í dómsal, en málaferlin hófust á ný klukkan eitt að íslenskum tíma. Í dómsalnum fóru saksóknarar fram á að kviðdómendum yrði gert að reyna að halda áfram að koma að sameiginlegri niðurstöðu. Ekki væri hægt að skipta út umræddum kviðdómenda. William Sullivan, dómari.AP/Greg Derrm The Patriot Ledger Því var lögmaður Clancy ekki sammála og sagði að ef einn kviðdómandi neitaði að framfylgja lögunum að fullnustu, af persónulegum ástæðum eða skoðunum, væri réttast að vísa viðkomandi úr kviðdómnum. Hann sagðist aldrei hafa upplifað það áður að formaður kviðdóms stigi fram og segði að einn kviðdómenda neitaði að framfylgja lögunum. Lögmaðurinn sagði einnig að sá kviðdómandi hefði logið að dómaranum í gær. Því voru bæði dómarinn og saksóknarar ekki sammála. Niðurstaðan var sú að Sullivan ákvað að halda óbreyttri stöðu. Hann kallaði kviðdómendur inn í sal, ítrekaði fyrir þeim reglurnar og sendi þau aftur fram til að reyna að komast að niðurstöðu. Í janúar 2023 myrti Clancy þrjú börn sín og reyndi síðan að svipta sig lífi með því að stökkva út um glugga á annarri hæð. Hún lamaðist fyrir neðan mitti við fallið. Lindsay Clancy kyrkti þrjú ung börn sín með æfingarteygjum og reyndi svo að svipta sig lífi.AP/Greg Derr, The Patriot Ledger Lögmenn Clancy hafa ekki neitað því að hún hafi myrt börnin en segja hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna. Sjá einnig: „Hún drap börnin“ Þegar hún framdi morðin sagðist hún hafa heyrt rödd sem sagði henni að bana börnunum og svo sjálfri sér. Börnin voru fimm ára, þriggja ára og átta mánaða. Sjá einnig: Móðirin sem Bandaríkjamenn deila um Málið gegn Clancy hefur verið mikið á milli tannanna á fólki vestanhafs. Margir sýna henni samhug og telja málið sýna skort á geðheilbrigðisþjónustu fyrir nýbakaðar mæður. Aðrir vilja að Clancy sé refsað, þar sem morðin hafi verið skipulögð. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Þrír kostir ef réttarhöldin verða ógild Ef niðurstaða kviðdómenda er sekt, þurfa þeir allir að vera þeirrar skoðunar að saksóknarar hafi sannað að Clancy hafi bæði framið glæpinn og sé sakhæf. Dómarinn hefur áður sagt kviðdómendum að Clancy væri ekki sakhæf ef hún hefði átt við geðrænan vanda að stríða sem hefði komið í veg fyrir að hún hefði stjórn á aðgerðum sínum eða skyldi þær að fullu. Komist kviðdómendur að þeirri niðurstöðu að Clancy sé sek, verða þeir að velja á milli þess að hún hafi framið morð eða manndráp. Morð felur í sér lífstíðarfangelsisdóm en verði niðurstaðan manndráp gæti hún einhvern tímann losnað úr fangelsi. Ef kviðdómendur segja að Clancy sé ekki sakhæf verður hún vistuð á geðsjúkrahúsi ríkisins. Enn einn möguleikinn í stöðunni er að kviðdómendur komist ekki að sameiginlegri niðurstöðu, eins og þeir hafa verið í vandræðum með. Fari svo, verður dómarinn að vísa málinu frá. Þá verður það saksóknara að ákveða hvort þeir vilji gera aðra tilraun í dómsal, fella niður ákærurnar gegn Clancy eða gera einhvers konar samkomulag við lögmenn hennar. Bandaríkin Erlend sakamál Mál Lindsay Clancy Tengdar fréttir Kviðdómendur fá síðasta séns Kviðdómendur í málinu gegn Lindsay Clancy hafa reynt að komast að sameiginlegri niðurstöðu í máli hennar í fimm daga. Það hefur ekki borið árangur en búist er við því að í dag fái þeir sinn síðasta séns til að komast að niðurstöðu. Annars verður málinu gegn konunni sem kyrkti þrjú ung börn sín vísað frá dómi. 3. september 2026 10:50 Ná ekki saman um sakhæfi Clancy Kviðdómendur í máli Lindsay Clancy sögðu dómara í dag að þeir gætu ekki komist að einróma niðurstöðu um það hvort hún sé sakhæf eða ekki fyrir að myrða þrjú ung börn sín. Dómarinn bað kviðdómendur um að reyna aftur en þeir hafa reynt að komast að niðurstöðu í fjóra daga. 1. september 2026 16:36 Mest lesið Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Erlent Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Erlent Eyvindur P. 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