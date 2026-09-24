Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Árni Sæberg skrifar 24. september 2026 14:09 Inga Sæland er formaður Flokks fólksins. Vísir/Viktor Freyr Allt ætlaði um koll að keyra í þinginu þegar Inga Sæland var spurð út í aðdraganda þess að Guðmundur Ingi Kristinsson sagði af sér embætti mennta- og barnamálaráðherra. „Ég held að þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í stað þess að koma hér fram með dylgjur og ósannindi,“ sagði Inga meðal annars við formann Sjálfstæðisflokksins. Málið hefur verið í umræðunni um nokkurt skeið eftir að Guðmundur Ingi greindi frá því að Inga Sæland hefði gert honum að segja af sér ráðherradómi. Í morgun opinberaði hann samskipti sín við Guðbjörgu Ingu Magnúsdóttur, þáverandi aðstoðarmann sinn og eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar eftirmanns hans í ráðherraembætti, frá því í janúar þar sem honum var tjáð að tveir kostir væru í stöðinni, uppsögn eða stríð. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, bar þessi tíðindi undir Ingu í óundirbúnum fyrirspurnatíma á þingfundi dagsins. Inga hafði áður sagt að afsögn Guðmundar Inga hefði alfarið verið hans ákvörðun. Hafi sagt ósatt í beinni Guðrún hóf fyrirspurn sína á því að segja að fátt kæmi henni lengur á óvart hvað málefni Flokks fólksins varðaði. „Í frétt á Ríkisútvarpinu kemur loksins skýrt fram hvað varð til þess að þáverandi hæstvirtur menntamálaráðherra Guðmundur Ingi Kristinsson sagði af sér sem ráðherra. Hvernig hæstvirtur ráðherra stýrir sínum flokki og ræður og rekur þingmenn og ráðherra eins og henni einni sýnist, kemur í raun engum við. Ekki ætla ég að hafa skoðanir á því. Það sem verður samt að draga fram í sviðsljósið eru afskræmingarnar og blekkingarleikurinn sem ráðherrar þessarar ríkisstjórnar hafa boðið upp á, þegar gengið er á eftir svörum í þessu máli, og auðvitað öðrum.“ Loks bar hún upp spurningu sína og spurði hvernig ráðherra svaraði fyrir málið nú þegar allar upplýsingar eru komnar upp á borð. „Er þetta ennþá bara upplifun þingmannsins? Vil ráðherra biðja þingmanninn eða þjóðina afsökunar á að hafa sagt ósatt í beinni útsendingu? Í þessu húsi þarf að ríkja traust og trúverðugleiki. Sér í lagi hjá ráðherrum í ríkisstjórn Íslands. Ég vitna í Kristrúnu Frostadóttur, hæstvirtan forsætisráðherra, það er bannað að plata í þessu starfi.“ Skilur að erfitt sé að stíga til hliðar Inga hóf svar sitt á því að segjast ætla að vera heiðarleg fyrir Guðrúnu, sem hefði geð í sér að koma fram með þeim hætti sem hún gerði í fyrirspurn sinni. „Ráðherrastarfi fylgir mikil ábyrgð og mikið álag. Við störfum í umboði þjóðarinnar og okkur ber að tryggja þau mikilvægu verkefni sem okkur eru falin nái fram að ganga. Ég tek þá ábyrgð mjög alvarlega, líka þegar að taka þarf erfiðar ákvarðanir. Það er ljóst að okkur Guðmund Inga greinir á um aðdraganda og ástæður þeirra breytinga sem urðu. Ég kannast ekki við þá mynd sem að hefur verið dregin þar upp. Ég hef hins vegar fullan skilning á því að það sé erfitt að stíga til hliðar úr ráðherraembætti.“ Sá sem glími við veikindi eigi að fá svigrúm til að sinna bata sínum í friði, enda hafi Guðmundur Ingi ítrekað sagt að hann myndi setja heilsuna í fyrsta sæti. „Mér þykir leitt að samskiptin hafi þróast með þessum hætti, ég ber ábyrgð á mínum ákvörðunum og ég stend við þær. Um leið þá virði ég að Guðmundur upplifi málið með öðrum hætti en ég. Ég þakka Guðmundi fyrir samstarfið og ég óska honum og fjölskyldu hans alls hins besta. Gögn styðji allt Guðrún sté þá í ræðustól öðru sinni og minnti Ingu á að allt sem hún sagði í fyrri fyrirspurn sinni væri stutt gögnum. Þar vísar hún til skilaboða Guðbjargar Ingu til Guðmundar Inga, þar sem honum er tjáð að hann skuli segja af sér ellegar hefjist stríð. „Kjörtímabilið er ekki einu sinni hálfnað en skipan ríkisstjórnarinnar tekur miklum og ítrekuðum breytingum vegna ýmsra hneykslismála sem dunið hafa yfir ríkisstjórnarflokkana. Ríkisstjórnin var ekki orðin þriggja mánaða gömul þegar þáverandi mennta- og barnamálaráðherra sagði af sér vegna þrýstings, greinilega frá Valkyrjunum. Síðan þá hafa fjórir aðrir einstaklingar gengt þessu embætti, sem er gott dæmi um þann hringlandahátt sem einkennt hefur störf ríkisstjórnarinnar.“ Framkoma stjórnarinnar í þessum málum hafi grafið undan trausti almennings og það sé lágmarkskrafa að ríkisstjórnin sýni gagnsæi í sýni ábyrgð og segi satt og rétt frá. „Ef ráðherrar geta ekki veitt almenningi skýr og sannfærandi svör um mál, þá eiga þeir að segja af sér. Og ef ríkisstjórnin ætlar að vinna eftir þessu siðferði, þá segi ég: Nú er nóg komið. Takið ábyrgð á ykkar störfum og byrjið á að segja sannleikann. Það er lágmarkskrafan hér í þessu húsi. Íslenska þjóðin á skilið ráðherra sem segja satt og hún á skilið betri ríkisstjórn en þetta.“ Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, stóð upp að lokinni fyrirspurn Guðrúnar og minnti á að þingmönnum öllum ber að virða ræðutíma, ávarpa forseta og nefna aðra þingmenn fullu nafni. Stóri sannleikur Sjálfstæðisflokksins Inga hóf síðara svar sitt á því að segja að í fyrirspurn Guðrúnar hafi talað stóri sannleikur Sjálfstæðisflokksins. „Talandi um þrautagöngu menntamálaráðuneytisins, það hafi verið fjórir í embætti frá því að háttvirtur þingmaður Ásthildur Lóa vék úr embætti. Það er rangt. Hér á að segja satt í ræðustóli Alþingis. Hér er í fyrri fyrirspurn týnir háttvirtur þingmaður og hefur geð í sér til að láta að því liggja að Flokkur fólksins hafi ekki átt að fá stuðning eins og aðrir stjórnmálaflokkar fjárhagslega. Það er rangt og það eru öll gögn um það, þannig að, háttvirtur þingmaður, ég held að þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í stað þess að koma hér fram með dylgjur og ósannindi.“ Forseti stóð þá upp að nýju og bað þingmenn að gæta orða sinna. Flokkur fólksins Sjálfstæðisflokkurinn Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Innlent Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Innlent Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Innlent Dagný Ósk látin Innlent Segja upp tveimur sérfræðingum Innlent Bannaði Trump að banna fjölmiðla Erlent Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Erlent Veturinn verði Rússum erfiður Erlent Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Innlent Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Innlent Fleiri fréttir Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Rokið, haustlitir og lauf út um allar trissur Fjöldi sjálfsvíga svipaður og fyrri ár Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Tilkynningar um heimilisofbeldi milli foreldra og barna tvöfaldast 350 milljóna tekjur Þingvalla í húfi vegna náttúrupassa Dapurlegt að móðir hafi barist í sjö ár fyrir sjálfsögðum rétti Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Bókun 35 og óveður setur strik í reikninginn Pallborð: Klukkan tifar og staðan sögð viðkvæm Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Þakplötur og trampólín á flugi Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Borgarverk með lægsta boð í Þjórsárbrú og Búðafossveg Meint kynferðisbrot leikskólastarfsmanns til ákæranda Sjöfalt fleiri útköll en sami fjöldi sérsveitarmanna Færri þunganir í áhættuhópi með nýrri tegund fósturskimunar Barnið ekki í viðeigandi öryggisbúnaði „Mjög stór og mikilvæg niðurstaða fyrir okkur“ Segja upp tveimur sérfræðingum Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Óseyri Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða Sjá meira