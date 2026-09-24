Innlent

Um 30 manns inn­lyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Mynd tekin í Landmannalaugum en tengist fréttinni ekki með beinum hætti.
Mynd tekin í Landmannalaugum en tengist fréttinni ekki með beinum hætti. vísir/smári róbertsson

Tvær skriður féllu í Landmannalaugum laust eftir hádegi. Önnur skriðan þveraði veginn til og frá Landmannalaugum og eru nú um 30 manns innlyksa á svæðinu. Litlu munaði að skriðan hafnaði á smárútu þar sem þrettán manns voru um borð.

Þetta staðfestir Anca Elena Cristea, yfirlandvörður í Landmannalaugum, í samtali við fréttastofu. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá. 

Anca segir að tvær skriður hafi fallið með stuttu millibili eftir hádegi við Landmannalaugar. Fyrri skriðan féll á bílastæðið og var samsett af grjóti og möl. Stærri aurskriða féll svo skömmu síðar um 15 metrum frá bílastæðinu. Aurskriðan þveraði veginn og er eins og stendur óökufært um hann.

Lítil rúta lagði af stað rétt áður en aurskriðan féll og var hún aðeins nokkrum metrum frá því þar sem að skriðan kom niður. Litlu munaði að illa hefði farið en við hlið vegarins er fljót sem rútan hefði að öllum líkindum endað í ef hún hefði orðið fyrir skriðunni.

Um 30 manns eru innlyksa í Landmannalaugum en Anca segir að engan hafi sakað.

Fréttin verður uppfærð.

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