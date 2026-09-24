Um 30 manns innlyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu Tómas Arnar Þorláksson skrifar 24. september 2026 15:20 Mynd tekin í Landmannalaugum en tengist fréttinni ekki með beinum hætti. vísir/smári róbertsson Tvær skriður féllu í Landmannalaugum laust eftir hádegi. Önnur skriðan þveraði veginn til og frá Landmannalaugum og eru nú um 30 manns innlyksa á svæðinu. Litlu munaði að skriðan hafnaði á smárútu þar sem þrettán manns voru um borð. Þetta staðfestir Anca Elena Cristea, yfirlandvörður í Landmannalaugum, í samtali við fréttastofu. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá. Anca segir að tvær skriður hafi fallið með stuttu millibili eftir hádegi við Landmannalaugar. Fyrri skriðan féll á bílastæðið og var samsett af grjóti og möl. Stærri aurskriða féll svo skömmu síðar um 15 metrum frá bílastæðinu. Aurskriðan þveraði veginn og er eins og stendur óökufært um hann. Lítil rúta lagði af stað rétt áður en aurskriðan féll og var hún aðeins nokkrum metrum frá því þar sem að skriðan kom niður. Litlu munaði að illa hefði farið en við hlið vegarins er fljót sem rútan hefði að öllum líkindum endað í ef hún hefði orðið fyrir skriðunni. Um 30 manns eru innlyksa í Landmannalaugum en Anca segir að engan hafi sakað. Fréttin verður uppfærð. Mest lesið Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Innlent Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Innlent Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Innlent Dagný Ósk látin Innlent Segja upp tveimur sérfræðingum Innlent Bannaði Trump að banna fjölmiðla Erlent Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Erlent Veturinn verði Rússum erfiður Erlent Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Innlent Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Innlent Fleiri fréttir Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Rokið, haustlitir og lauf út um allar trissur Fjöldi sjálfsvíga svipaður og fyrri ár Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Tilkynningar um heimilisofbeldi milli foreldra og barna tvöfaldast 350 milljóna tekjur Þingvalla í húfi vegna náttúrupassa Dapurlegt að móðir hafi barist í sjö ár fyrir sjálfsögðum rétti Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Bókun 35 og óveður setur strik í reikninginn Pallborð: Klukkan tifar og staðan sögð viðkvæm Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Þakplötur og trampólín á flugi Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Borgarverk með lægsta boð í Þjórsárbrú og Búðafossveg Meint kynferðisbrot leikskólastarfsmanns til ákæranda Sjöfalt fleiri útköll en sami fjöldi sérsveitarmanna Færri þunganir í áhættuhópi með nýrri tegund fósturskimunar Barnið ekki í viðeigandi öryggisbúnaði „Mjög stór og mikilvæg niðurstaða fyrir okkur“ Segja upp tveimur sérfræðingum Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Óseyri Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða „Grafalvarlegt ástand sem skapast“ Sjá meira