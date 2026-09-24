„Það eru auðvitað tvær hliðar á öllum svona málum. Guðmundur Ingi tók sjálfur þá ákvörðun að segja af sér sem ráðherra. Hann tilkynnti þetta, hann sagði frá þessu sjálfur og komst að þeirri niðurstöðu með hliðsjón af heilsufari sínu. Auðvitað segir það sig sjálft að svona ákvarðanir eru ekki teknar í tómarúmi.“
Þetta segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í samtali við fréttastofu innt eftir viðbrögðum við því að Guðmundur Ingi Kristinsson, óháður þingmaður og fyrrverandi barna- og menntamálaráðherra, sagði sig hafa verið stunginn í bakið.
Guðmundur Ingi opnaði sig um samskipti sín við þáverandi aðstoðarmann sinn áður en hann sagði af sér embætti. Hann sagði skilaboðin í raun vera hótun en í þeim kom fram að ákvörðunin væri Valkyrjanna. Í kjölfarið sagði hann sig úr Flokki fólksins. Hann hefur sakað Ingu Sæland, formann Flokks fólksins, um að hafa ætlað að bola sér inn á sjúkrastofu þar sem hann lá eftir hjartaaðgerð í desember.
Kristrún segir að auðvitað hafi ákvörðun Guðmundar verið til umræðu milli formanna stjórnarflokkanna og víðar.
„Svona ákvarðanir eru ræddar, hann er hluti af stjórnmálaflokki og hann sat á þeim tíma sem ráðherra í skjóli þingmeirihluta. Þannig að auðvitað ræðir fólk saman en eins og ég segi, hann tók sjálfur þessa ákvörðun að segja af sér sem ráðherra.“
Spurð hvort hún hafi orðið vör við þrýsting frá Ingu á Guðmund að segja af sér segir Kristrún:
„Guðmundur Ingi tók þessa ákvörðun sjálfur. Þetta var rétt ákvörðun. En svona ákvarðanir, bara svo ég ítreki það, eru ekki teknar í tómarúmi. Svona mál eru alltaf rædd innan flokka, á milli forystumanna í stjórnmálaflokkum. Það segir sig auðvitað sjálft. Þannig að þessi ákvörðun er alfarið hans en auðvitað er þetta rætt.“
Spurð hvort Inga hafi rætt mögulega afsögn Guðmundar áður en hann sagði loks af sér svarar Kristrún ekki með beinum hætti:
„Við auðvitað eigum mjög góð samskipti, ég og formaður Flokks fólksins og auðvitað líka formaður Viðreisnar. Ráðherrar sitja í skjóli þingmeirihluta og það er ekki óeðlilegt að svona mál séu rædd á formannastigi. En eins og ég segi, á þessum tíma þá var það ákvörðun af hans hálfu að segja af sér og hún er auðvitað á hans ábyrgð.“
Hún segist ekki líta svo á að um óþægilegt mál fyrir ríkisstjórnina sé að ræða.
„Ríkisstjórnarsamstarfið er gott og fólkið í landinu sér það á verkum okkar. Það er mjög gott traust og mjög mikil samstaða sem ríkir milli stjórnarflokkanna.“