„Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“

Ekki verður tekið við nýjum sjúklingum inn á Sjúkrahúsið Vog um óákveðinn tíma vegna mönnunarvanda. Nýr framkvæmdastjóri lækninga er eini sérfræðilæknirinn að störfum og aðrir mæta ekki til vinnu. Biðlisti er eftir fíknimeðferð á Vogi og hinn umdeildi Þórarinn Tyrfingsson mættur aftur á spítalann.
Jón Áki Jensson geðlæknir tók nýlega við af Valgerði Rúnarsdóttur sem framkvæmdastjóri lækninga en hún sagði starfi sínu lausu eftir brotthvarf Ragnheiðar Huldu Friðriksdóttur, þáverandi forstjóra SÁÁ.
Jón var ráðinn með tiltölulega skömmum fyrirvara. Embætti landlæknis setti SÁÁ afarkosti fyrir tveimur vikum og hótaði að loka Vogi ef enginn sérfræðilæknir væri búinn að gangast við faglegri ábyrgð á heilbrigðisstarfseminni tveimur virkum dögum síðar.
Jón er ekki laus allra mála á fyrri vinnustað og deilir því tíma sínum milli hans og SÁA. Hann vill hafa minnst þrjá til fjóra sérfræðilækna á Vogi í fullu starfi.
„Eins og staðan er núna þá er ég eini sérfræðingurinn hér í starfi. Þó hef ég getað fengið aðstoð með vaktir að einhverjum litlum hluta frá öðrum sérfræðingi en það er bara tímabundið, svona meðan verið er að reyna að finna út úr stöðunni.“
Jón segir að þar sé um að ræða „einstakling með reynslu“ hjá SÁÁ en Þórarinn Tyrfingsson, fyrrverandi yfirlæknir og formaður samtakanna, staðfestir í samtali við fréttastofu að hann sé kominn aftur til starfa. Þórarinn er ekki ókunnugur deilum innan SÁÁ en 57 starfsmenn á meðferðarsviði samtakanna fóru fram á að hann hætti sem formaður árið 2020.
Jón vísar spurningum um starfsmannamál á forstjóra SÁÁ.
„Ég hef vissulega fengið aðstoð í gegnum vissa kafla sem hafa verið þungir og við höfum leitað að einstaklingum sem hafa þá reynslu til þess.“
„En það er alveg augljóst að einn aðili getur ekki haldið þessu gangandi þrátt fyrir að hann fái nú einhverja aðstoð í kringum sig sem hefur vissulega verið,“ bætir Jón við. „Þannig að maður er bara leitandi logandi ljósi að þeim sem geta komið hérna inn og leyft okkur að koma starfseminni á fullt skrið.“
SÁÁ hefur unnið að því að ráða lækna til starfa en Jón segist ekki hafa yfirsýn yfir það hvernig því hafi miðað. Forstjóri SÁÁ sinni því verkefni.
„Aðstæðurnar urðu bara þannig að ég þurfti að stíga inn í klíníska vinnu eiginlega undir eins og hef verið í henni síðan til að halda þó öllu því við sem þarf að halda við. Þetta er náttúrulega mjög umfangsmikil þjónusta sem hefur verið sinnt í langan tíma og byggð upp. Það er alveg ljóst að það er mjög erfitt að ganga inn í það á einum degi og í rauninni taka við henni eins og ég hef gert.“
Hvernig hefur gengið síðustu daga að koma sér inn í þessi mál?
„Það hefur bara verið nokkuð brött brekka að setja sig inn í hlutina hérna þar sem það er náttúrulega búinn að vera mikill mönnunarvandi. Það er held ég alveg augljóst en við erum að róa öllum miðum að því að reyna að bæta það,“ segir Jón í samtali við Vísi.
„Maður hefur þurft að eyða tíma sínum í að setja sig inn í klíníska starfsemi og fyrst og fremst að sinna klínískum málum því það er í algjörum forgangi. Þannig að það hefur nú ekki gefist mikið til þess að setja sig inn í annað en það í rauninni á þessum tíma.“
„Staðan hefur verið viðkvæm og ég hef þurft að ganga bara mikið inn í það að tryggja það að það sé hægt að vera með innlagnir.
En það er alveg augljóst að það er ekki hægt að keyra það einhvern veginn áfram á allt of fáum læknum allt of lengi. Með því myndi bara skapast hættuástand. Þannig að það var mín ákvörðun að grípa inn í og loka fyrir innlagnir þar til að mönnunin yrði meira viðunandi og eðlilegri og ekki líkur á því að það gæti skapast eitthvað hættuástand.“
Hann hafi verið í samskiptum við landlæknisembættið á hverjum degi og upplýst það um stöðuna. Ekki liggi fyrir hversu lengi það verður lokað fyrir innlagnir heldur verði tekið mið af þróun mönnunar.
„Mönnun á öðrum sviðum hefur verið mjög góð svona að allra mestu leyti en það er læknamönnunin sem er erfið um þessar mundir,“ segir Jón.
Hann sé eini starfandi læknirinn með sérfræðimenntun líkt og áður segir. Ekki sé hægt að láta unglækna eða kandídata taka „óþarfa ábyrgð sem þeir ættu ekki að þurfa að taka á þessu stigi og sérstaklega ekki meðan staðan er svona viðkvæm hérna,“ bætir hann við.
„Það eru vissulega sérfræðilæknar sem hafa verið við störf og kannski eru á launaskrá. En nú erum við bara að tala um þá sem eru í vinnunni dag frá degi og þar hefur staðan verið ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur með þó smávægilega aðstoð í kringum mig og það stendur auðvitað til að bæta úr því.“
Nýting sjúkrarýma hefur verið um og undir helmingi í nokkurn tíma, að sögn Jóns.
„Það var reyndar eitthvað sem var búið að ákveða áður en ég kem inn í þetta vegna þess að það var vitað að mönnun yrði ekki eins góð akkúrat um þessar mundir. Svo bara breytist staðan mjög hratt og mönnun er í raun enn þá verri og það er það sem við erum að reyna að ráða bót á.“
Hafið þið áhyggjur af því að þið séuð með þessu ekki að fullnægja skilyrðum í samningi SÁÁ við Sjúkratryggingar um fjölda sjúklinga eða annað slíkt?
„Ég held að það sé alltaf áhyggjur fyrir hendi þegar einhver starfsemi er ekki í fullum afköstum en fyrst og fremst ef að væri hægt að laga stöðuna þá tel ég ekki að samningurinn sé í vandræðum. Það er samt sem áður spurning sem að ég þyrfti að vísa á forstjórann sem að hefur þá betri upplýsingar um það.“
„Ég sé fyrir mér að með stuðningi bæði landlæknisembættisins og annarra embætta sem að koma að þessum málum hérna að þá sé nú hægt að finna einhverja leið til þess að tryggja starfsemina áfram. Því númer eitt, tvö og þrjú er þessi starfsemi mikilvæg fyrir skjólstæðinga sem hingað koma,“ segir Jón.
„Þess vegna hef ég nú kannski verið hingað til verið tregur til einhvern veginn að loka fyrir innlagnir en svo náttúrulega bara kemur að þeirri stöðu að við þurfum að tryggja öryggi. Að mínu mati er komið að þeim tímapunkti núna. Svo verðum við að sjá hvað tíminn leiðir í ljós, hvernig er hægt að hefja aftur eðlilega starfsemi.“
Fréttin hefur verið uppfærð.
Pétur Maack Þorsteinsson, formaður Sálfræðingafélags Íslands, hefur mjög miklar áhyggjur af stöðu mála innan SÁÁ og telur að stjórn samtakanna hafi gengið of langt í afskiptum sínum af faglegu starfi. Það sé ekki hlutverk félagaskipaðrar stjórnar að hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustunni sem veitt er undir samningi við Sjúkratryggingar.
Embætti landlæknis setti SÁÁ úrslitakosti í síðustu viku og tilkynnti að ef ekkert yrði að gert á næstu tveimur virkum dögum þyrfti að loka sjúkrahúsinu Vogi. Til að forðast þetta þyrfti sérfræðilæknir að gangast við faglegri ábyrgð á heilbrigðisstarfseminni fyrir klukkan 16 síðasta mánudag.
Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, segir að mikilvæg þekking glatist á sérhæfðri fíknimeðferð með brotthvarfi yfirstjórnarinnar. Búið er að ráða í stöðuna hennar.
Stór hluti starfsfólks á meðferðarsviði SÁÁ hefur lýst yfir vantrausti á formann samtakanna og framkvæmdastjórn þeirra. Alvarleg staða sé komin upp og kallað eftir því að tryggt verði með skýrum hætti að stjórn félagsins virði faglegt sjálfstæði heilbrigðisstarfs SÁÁ.