Innlent

Björn Leví telur ein­sýnt að Guð­mundur Ingi hafi verið beittur of­beldi

Jakob Bjarnar skrifar
Björn Ingi segir engum blöðum um það að fletta að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi af hálfu Flokks fólksins.
Björn Ingi segir engum blöðum um það að fletta að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi af hálfu Flokks fólksins. vísir/sigurjón/bjarni

Vísir ræddi við þingmanninn Guðmund Inga Kristinsson í dag í kjölfar þess að hann birti skilaboð frá Guðbjörgu Ingu Magnúsdóttur, eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra þess efnis að ef hann segði ekki af sér myndi það kosta stríð.

Guðbjörg var á þeim tíma aðstoðarkona Guðmundar Inga sem telur einsýnt að hann hafi verið stunginn í bakið. 

Það rímar hins vegar ekki við upplifun Ingu Sæland formanns Flokks fólksins sem mætti í sjónvarpsfréttir Ríkissjónvarpsins og brást við einkaviðtali fréttastofunnar við Guðmund Inga. Guðmundur Ingi hafði þá ekki látið fjölmiðla ná í sig um hríð en sagði sig frá flokknum skömmu eftir að málið kom upp.

Björn Leví veltir þessu máli fyrir sér, í ljósi þingreynslu sinnar, en hann sat um árabil á þingi fyrir Pírata. Hann segir þingið gegnsýrt ofbeldi og augljóst mál sé að um ofbeldi gegn Guðmundi Inga sé að ræða. Þetta er samkvæmt öllum skilgreiningum orðabókar.

„Þetta er ofbeldi. Hættu eða stríð. Hótanir eru ofbeldi. Þeim sem finnst hótanir ekki vera ofbeldi verða bara að rífast við orðabókina um það. Þetta eru ekki bara "mismunandi upplifanir" eins og ráðherra sagði í fréttum hérna um daginn. Þetta er ofbeldi. Hversu kurteisislega sem þetta er meint, þá er þetta ofbeldi.”

Björn Leví segist hafa starfað með Guðmundi Inga og hann sé einlægur í sinni vinnu og þarna er hann beittur ofbeldi.

„Mig langar svo mikið að fólk skilji hvernig starfið fer þarna fram á þingi,“ segir Björn Ingi sem segir hótanir af ýmsu tagi daglegt brauð á þinginu.

„Ég hef séð ljúfustu manneskju þingsins reka fingurinn næstum í nefið á ráðherra frammi á göngum með tilheyrandi ógnandi látbragði. Ég hef heyrt þingmann segja "ég er í þingflokki með öryrkjum" eins og ekkert sé óeðlilegra. Svo hef ég auðvitað heyrt það sem fór fram á Klausturbar, sem var alveg stiginu ofar en það sem gengur og gerist almennt í þingstörfunum. Nokkrum ofbeldisstigum ofar réttara sagt.“

Flokkur fólksins Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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