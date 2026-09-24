Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Jakob Bjarnar skrifar 24. september 2026 13:38 Björn Ingi segir engum blöðum um það að fletta að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi af hálfu Flokks fólksins. vísir/sigurjón/bjarni Vísir ræddi við þingmanninn Guðmund Inga Kristinsson í dag í kjölfar þess að hann birti skilaboð frá Guðbjörgu Ingu Magnúsdóttur, eiginkonu Ragnars Þórs Ingólfssonar félags- og húsnæðismálaráðherra þess efnis að ef hann segði ekki af sér myndi það kosta stríð. Guðbjörg var á þeim tíma aðstoðarkona Guðmundar Inga sem telur einsýnt að hann hafi verið stunginn í bakið. Það rímar hins vegar ekki við upplifun Ingu Sæland formanns Flokks fólksins sem mætti í sjónvarpsfréttir Ríkissjónvarpsins og brást við einkaviðtali fréttastofunnar við Guðmund Inga. Guðmundur Ingi hafði þá ekki látið fjölmiðla ná í sig um hríð en sagði sig frá flokknum skömmu eftir að málið kom upp. Björn Leví veltir þessu máli fyrir sér, í ljósi þingreynslu sinnar, en hann sat um árabil á þingi fyrir Pírata. Hann segir þingið gegnsýrt ofbeldi og augljóst mál sé að um ofbeldi gegn Guðmundi Inga sé að ræða. Þetta er samkvæmt öllum skilgreiningum orðabókar. „Þetta er ofbeldi. Hættu eða stríð. Hótanir eru ofbeldi. Þeim sem finnst hótanir ekki vera ofbeldi verða bara að rífast við orðabókina um það. Þetta eru ekki bara "mismunandi upplifanir" eins og ráðherra sagði í fréttum hérna um daginn. Þetta er ofbeldi. Hversu kurteisislega sem þetta er meint, þá er þetta ofbeldi.” Björn Leví segist hafa starfað með Guðmundi Inga og hann sé einlægur í sinni vinnu og þarna er hann beittur ofbeldi. „Mig langar svo mikið að fólk skilji hvernig starfið fer þarna fram á þingi,“ segir Björn Ingi sem segir hótanir af ýmsu tagi daglegt brauð á þinginu. „Ég hef séð ljúfustu manneskju þingsins reka fingurinn næstum í nefið á ráðherra frammi á göngum með tilheyrandi ógnandi látbragði. Ég hef heyrt þingmann segja "ég er í þingflokki með öryrkjum" eins og ekkert sé óeðlilegra. Svo hef ég auðvitað heyrt það sem fór fram á Klausturbar, sem var alveg stiginu ofar en það sem gengur og gerist almennt í þingstörfunum. Nokkrum ofbeldisstigum ofar réttara sagt.“ Flokkur fólksins Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Innlent Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Innlent Dagný Ósk látin Innlent Segja upp tveimur sérfræðingum Innlent Bannaði Trump að banna fjölmiðla Erlent Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Erlent Veturinn verði Rússum erfiður Erlent Þakplötur og trampólín á flugi Innlent Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Innlent Færri þunganir í áhættuhópi með nýrri tegund fósturskimunar Innlent Fleiri fréttir Tilkynningar um heimilisofbeldi milli foreldra og barna tvöfaldast 350 milljóna tekjur Þingvalla í húfi vegna náttúrupassa Dapurlegt að móðir hafi barist í sjö ár fyrir sjálfsögðum rétti Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Bókun 35 og óveður setur strik í reikninginn Pallborð: Klukkan tifar og staðan sögð viðkvæm Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Þakplötur og trampólín á flugi Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Borgarverk með lægsta boð í Þjórsárbrú og Búðafossveg Meint kynferðisbrot leikskólastarfsmanns til ákæranda Sjöfalt fleiri útköll en sami fjöldi sérsveitarmanna Færri þunganir í áhættuhópi með nýrri tegund fósturskimunar Barnið ekki í viðeigandi öryggisbúnaði „Mjög stór og mikilvæg niðurstaða fyrir okkur“ Segja upp tveimur sérfræðingum Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Óseyri Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða „Grafalvarlegt ástand sem skapast“ Íslenskir stjörnukokkar meðal kokka sem mótmæla fiski úr sjókvíaeldi Bjartsýnn á að lausn náist innan fjögurra vikna Dagný Ósk látin Skora á atvinnurekendur og minna á rétt launafólks Kom til landsins með kafarabúninga og neðansjávarvespur Sjá meira