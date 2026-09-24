Guðmundur Ingi Þóroddsson segir að það hafi verið mistök að fela nafna sínum, Guðmundi Inga Kristinssyni, forystu í mennta- og barnamálum. Hann telur rétt hafa verið að skipta um ráðherra en segir að það breyti því ekki að gagnrýna megi hvernig staðið var að brotthvarfi hans úr ríkisstjórn.
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar þetta í færslu á Facebook í kvöld í tilefni af umræðu um brotthvarf ráðherrans fyrrverandi úr ríkisstjórn.
„Það er sjálfsagt ekki auðvelt að vera Guðmundur Ingi Kristinsson þessa dagana, eða bara Guðmundur Ingi,“ skrifar hann og segir eina spurningu hafa vantað í umræðuna.
„Var hann rétti maðurinn til að gegna því? Ég held að allir viti svarið, nema kannski hann sjálfur.“
Guðmundur tekur fram að afstaða hans miðist við hæfni hans til að gegna embættinu en ekki veikindi hans. Þótt gagnrýna megi hvernig staðið var að brotthvarfi fyrrverandi ráðherrans sé ekki þar með sagt að ákvörðunin sjálf hafi verið röng.
Ummælin koma í kjölfar þess að Guðmundur Ingi Kristinsson birti í dag skilaboð sem honum bárust frá Guðbjörgu Ingunni Magnúsdóttur, þáverandi aðstoðarmanni hans, í janúar þegar hann var nýkominn af sjúkrahúsi eftir hjartaaðgerð.
Í skilaboðunum var honum tjáð að ákvörðun hefði verið tekin um að hann léti af ráðherraembætti. Honum voru boðnir tveir kostir, að tilkynna sjálfur um afsögn sína eða fara í stríð við forystu flokksins. Guðbjörg er eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar, sem tók sæti í ríkisstjórninni í kjölfar ráðherraskiptanna.
Guðmundur Ingi Kristinsson hefur sakað Ingu Sæland, formann Flokks fólksins, um að hafa þrýst á sig að láta af embætti á meðan hann var að jafna sig eftir aðgerðina. Inga hefur hafnað þeirri lýsingu á samskiptum þeirra og segir fleiri hliðar á málinu.
Málið kom til umræðu á Alþingi í dag þar sem Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, krafði Ingu svara um aðdraganda afsagnarinnar. Bæði Inga Sæland og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segja að ákvörðunina um afsögn hafi Guðmundur Ingi Kristinsson sjálfur tekið.