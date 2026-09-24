Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Birgir Olgeirsson skrifar 24. september 2026 14:31 Lögregla fylgir sakborningi úr Héraðsdómi Reykjavíkur að kvöldi 22. september eftir að fjöldi manns hafði verið handtekinn um morguninn í tengslum við rannsókn á stórfelldu fíkniefnalagabroti, dreifingu og sölu og peningaþvætti. Vísir/Viktor Freyr Sautján manns voru handteknir í samhæfðum aðgerðum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þriðjudaginn 22. september. Þetta staðfesti lögreglan í samtali við fréttastofu. Sex þeirra voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna og eru allir í einangrun. Ellefu manns voru handteknir til viðbótar við sexmenningana, allir sama dag. Lögregla gat ekki að svo stöddu sagt til um stöðu þeirra ellefu í málinu. Rannsóknin snýr að fíkniefnamisferli og peningaþvætti. Lögregla gerði húsleitir og handtökur á nokkrum stöðum og lagði hald á fjármuni og fíkniefni. Mennirnir sex sem sæta gæsluvarðhaldi eru allir Íslendingar. Gæsluvarðhaldið nær til föstudags, samkvæmt tilkynningu lögreglu. Samkvæmt heimildum Vísis beinist rannsóknin fyrst og fremst að peningaþvætti og sölu fíkniefna og teygir sig aftur til ársins 2025. Lögregla hefur lýst rannsókninni sem mjög umfangsmikilli. Handtekinn á Litla-Hrauni Atli Freyr Fjölnisson var meðal þeirra sem handteknir voru 22. september, samkvæmt heimildum Vísis. Lögregla handtók hann á Litla-Hrauni, þar sem hann var þegar í gæsluvarðhaldi vegna Straumsvíkurmálsins. Straumsvíkurmálið er sérstakt ákærumál vegna innflutnings á 106 kílóum af kókaíni með skipi frá Brasilíu í júní. Níu menn voru ákærðir í því máli 18. september og er Atli einn þeirra. Samkvæmt ákærunni er honum gefið að sök að hafa gefið tveimur öðrum fyrirmæli um að taka við hluta efnanna. Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn Framkvæmdastjóri hjá bílaumboðinu BL var einnig meðal handtekinna, samkvæmt fréttum Vísis. Hann var leiddur af vinnustað sínum í lögreglufylgd 22. september en sneri þangað aftur síðar sama dag. BL staðfesti handtöku starfsmannsins í yfirlýsingu daginn eftir. Hann hefur verið leystur tímabundið undan vinnuskyldu á meðan málið skýrist. Erna Gísladóttir forstjóri BL segir fyrirtækið sjálft enga aðkomu eiga að málinu og búa ekki yfir meiri vitneskju um málavexti en fram hefur komið í fjölmiðlum. Hún segir BL munu aðstoða lögreglu ef óskað verður eftir því. Lögreglumál Straumsvíkurmálið Mest lesið Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Innlent Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Innlent Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Innlent Dagný Ósk látin Innlent Segja upp tveimur sérfræðingum Innlent Bannaði Trump að banna fjölmiðla Erlent Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Erlent Veturinn verði Rússum erfiður Erlent Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Innlent Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Innlent Fleiri fréttir Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Rokið, haustlitir og lauf út um allar trissur Fjöldi sjálfsvíga svipaður og fyrri ár Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Tilkynningar um heimilisofbeldi milli foreldra og barna tvöfaldast 350 milljóna tekjur Þingvalla í húfi vegna náttúrupassa Dapurlegt að móðir hafi barist í sjö ár fyrir sjálfsögðum rétti Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Bókun 35 og óveður setur strik í reikninginn Pallborð: Klukkan tifar og staðan sögð viðkvæm Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Þakplötur og trampólín á flugi Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Borgarverk með lægsta boð í Þjórsárbrú og Búðafossveg Meint kynferðisbrot leikskólastarfsmanns til ákæranda Sjöfalt fleiri útköll en sami fjöldi sérsveitarmanna Færri þunganir í áhættuhópi með nýrri tegund fósturskimunar Barnið ekki í viðeigandi öryggisbúnaði „Mjög stór og mikilvæg niðurstaða fyrir okkur“ Segja upp tveimur sérfræðingum Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Óseyri Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða Sjá meira