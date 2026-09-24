Innlent

Sau­tján voru hand­teknir í að­gerðum lög­reglu

Birgir Olgeirsson skrifar
Lögregla fylgir sakborningi úr Héraðsdómi Reykjavíkur að kvöldi 22. september eftir að fjöldi manns hafði verið handtekinn um morguninn í tengslum við rannsókn á stórfelldu fíkniefnalagabroti, dreifingu og sölu og peningaþvætti.
Lögregla fylgir sakborningi úr Héraðsdómi Reykjavíkur að kvöldi 22. september eftir að fjöldi manns hafði verið handtekinn um morguninn í tengslum við rannsókn á stórfelldu fíkniefnalagabroti, dreifingu og sölu og peningaþvætti. Vísir/Viktor Freyr

Sautján manns voru handteknir í samhæfðum aðgerðum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þriðjudaginn 22. september. Þetta staðfesti lögreglan í samtali við fréttastofu. Sex þeirra voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna og eru allir í einangrun. Ellefu manns voru handteknir til viðbótar við sexmenningana, allir sama dag. Lögregla gat ekki að svo stöddu sagt til um stöðu þeirra ellefu í málinu.

Rannsóknin snýr að fíkniefnamisferli og peningaþvætti. Lögregla gerði húsleitir og handtökur á nokkrum stöðum og lagði hald á fjármuni og fíkniefni. Mennirnir sex sem sæta gæsluvarðhaldi eru allir Íslendingar. Gæsluvarðhaldið nær til föstudags, samkvæmt tilkynningu lögreglu.

Samkvæmt heimildum Vísis beinist rannsóknin fyrst og fremst að peningaþvætti og sölu fíkniefna og teygir sig aftur til ársins 2025. Lögregla hefur lýst rannsókninni sem mjög umfangsmikilli.

Handtekinn á Litla-Hrauni

Atli Freyr Fjölnisson var meðal þeirra sem handteknir voru 22. september, samkvæmt heimildum Vísis. Lögregla handtók hann á Litla-Hrauni, þar sem hann var þegar í gæsluvarðhaldi vegna Straumsvíkurmálsins.

Straumsvíkurmálið er sérstakt ákærumál vegna innflutnings á 106 kílóum af kókaíni með skipi frá Brasilíu í júní. Níu menn voru ákærðir í því máli 18. september og er Atli einn þeirra. Samkvæmt ákærunni er honum gefið að sök að hafa gefið tveimur öðrum fyrirmæli um að taka við hluta efnanna.

Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn

Framkvæmdastjóri hjá bílaumboðinu BL var einnig meðal handtekinna, samkvæmt fréttum Vísis. Hann var leiddur af vinnustað sínum í lögreglufylgd 22. september en sneri þangað aftur síðar sama dag.

BL staðfesti handtöku starfsmannsins í yfirlýsingu daginn eftir. Hann hefur verið leystur tímabundið undan vinnuskyldu á meðan málið skýrist. Erna Gísladóttir forstjóri BL segir fyrirtækið sjálft enga aðkomu eiga að málinu og búa ekki yfir meiri vitneskju um málavexti en fram hefur komið í fjölmiðlum. Hún segir BL munu aðstoða lögreglu ef óskað verður eftir því.

Lögreglumál Straumsvíkurmálið

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